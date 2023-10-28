https://ukraina.ru/20231028/1050569430.html

Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek

Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek - 28.10.2023 Украина.ру

Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek

Отказ Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ для президента Украины Владимира Зеленского оказался "двойным ударом" со стороны европейских союзников. Об этом говорится в материале Newsweek

2023-10-28T08:17

2023-10-28T08:17

2023-10-28T08:18

новости

украина

ес

евросоюз

саммит

виктор орбан

роберт фицо

владимир зеленский

словакия

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101170/51/1011705121_0:54:2898:1684_1920x0_80_0_0_7dfabcab5e9e9add2e3f621a4f5aa1fc.jpg

"Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая недавно избранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО", - сообщает издание.По мнению автора публикации, несмотря на то, что Словакия является одной из самых маленьких стран в НАТО и ЕС, процесс единогласного принятия решений в обоих блоках даёт Братиславе значительное влияние."Даже одна страна – Венгрия – вызвала значительные разногласия внутри двух организаций, и чиновники ЕС-НАТО теперь могут столкнуться с двойной проблемой", - отмечает Newsweek, утверждая, что Зеленскому фактически "нанесён двойной удар со стороны европейских союзников".Ранее Словакия, несмотря на небольшие размеры, поставляла Украине значительный объём военной помощи, включая боеприпасы, бронетехнику, артиллерийские орудия и даже истребителей."Избрание [премьер-министра Словакии] Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и её премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы", - утверждает автор Newsweek.Ранее стало известно, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили на саммите ЕС против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза. В итоговом заявлении саммита говорится о намерении добиться согласования инициативы к концу года.

https://ukraina.ru/20231028/1050554022.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, евросоюз, саммит, виктор орбан, роберт фицо, владимир зеленский, словакия, венгрия