https://ukraina.ru/20231028/1050569430.html
Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek
Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek - 28.10.2023 Украина.ру
Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek
Отказ Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ для президента Украины Владимира Зеленского оказался "двойным ударом" со стороны европейских союзников. Об этом говорится в материале Newsweek
2023-10-28T08:17
2023-10-28T08:17
2023-10-28T08:18
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владимир зеленский
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"Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая недавно избранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО", - сообщает издание.По мнению автора публикации, несмотря на то, что Словакия является одной из самых маленьких стран в НАТО и ЕС, процесс единогласного принятия решений в обоих блоках даёт Братиславе значительное влияние."Даже одна страна – Венгрия – вызвала значительные разногласия внутри двух организаций, и чиновники ЕС-НАТО теперь могут столкнуться с двойной проблемой", - отмечает Newsweek, утверждая, что Зеленскому фактически "нанесён двойной удар со стороны европейских союзников".Ранее Словакия, несмотря на небольшие размеры, поставляла Украине значительный объём военной помощи, включая боеприпасы, бронетехнику, артиллерийские орудия и даже истребителей."Избрание [премьер-министра Словакии] Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и её премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы", - утверждает автор Newsweek.Ранее стало известно, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили на саммите ЕС против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза. В итоговом заявлении саммита говорится о намерении добиться согласования инициативы к концу года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, ес, евросоюз, саммит, виктор орбан, роберт фицо, владимир зеленский, словакия, венгрия
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, саммит, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Словакия, Венгрия
Европейские союзники нанесли Зеленскому двойной удар – Newsweek
08:17 28.10.2023 (обновлено: 08:18 28.10.2023)
Отказ Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ для президента Украины Владимира Зеленского оказался "двойным ударом" со стороны европейских союзников. Об этом говорится в материале Newsweek
"Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая недавно избранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО", - сообщает издание.
По мнению автора публикации, несмотря на то, что Словакия является одной из самых маленьких стран в НАТО и ЕС, процесс единогласного принятия решений в обоих блоках даёт Братиславе значительное влияние.
"Даже одна страна – Венгрия – вызвала значительные разногласия внутри двух организаций, и чиновники ЕС-НАТО теперь могут столкнуться с двойной проблемой", - отмечает Newsweek, утверждая, что Зеленскому фактически "нанесён двойной удар со стороны европейских союзников".
Ранее Словакия, несмотря на небольшие размеры, поставляла Украине значительный объём военной помощи, включая боеприпасы, бронетехнику, артиллерийские орудия и даже истребителей.
"Избрание [премьер-министра Словакии] Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и её премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы", - утверждает автор Newsweek.
Ранее стало известно, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили на саммите ЕС против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза. В итоговом заявлении саммита говорится о намерении добиться согласования инициативы к концу года.