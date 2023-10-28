https://ukraina.ru/20231028/1050569089.html

Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс

Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс - 28.10.2023 Украина.ру

Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс

Все союзники по НАТО признают, что Украина ещё не готова к вступлению в организацию, но поддерживают её сближение с альянсом. Об этом глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

2023-10-28T07:35

2023-10-28T07:35

2023-10-28T07:35

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"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - сказала Кокс.По её словам, в отношениях между Украиной и НАТО предстоит проделать "большую работу", но на саммите организации в Вильнюсе уже были сделаны важные шаги "в этом направлении". В настоящее время стороны "удваивают" усилия по сближению Украины с альянсом.На саммите в Литве страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трёх пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к блоку без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Каких-либо временных рамок вступления Украины в НАТО на саммите обозначено не было.

https://ukraina.ru/20231028/1050568208.html

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