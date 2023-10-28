Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс - 28.10.2023 Украина.ру
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Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс
Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс - 28.10.2023 Украина.ру
Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс
Все союзники по НАТО признают, что Украина ещё не готова к вступлению в организацию, но поддерживают её сближение с альянсом. Об этом глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне
2023-10-28T07:35
2023-10-28T07:35
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"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - сказала Кокс.По её словам, в отношениях между Украиной и НАТО предстоит проделать "большую работу", но на саммите организации в Вильнюсе уже были сделаны важные шаги "в этом направлении". В настоящее время стороны "удваивают" усилия по сближению Украины с альянсом.На саммите в Литве страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трёх пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к блоку без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Каких-либо временных рамок вступления Украины в НАТО на саммите обозначено не было.
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Новости, НАТО, Украина, США, Украина-НАТО

Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс

07:35 28.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Все союзники по НАТО признают, что Украина ещё не готова к вступлению в организацию, но поддерживают её сближение с альянсом. Об этом глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне
"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", - сказала Кокс.
По её словам, в отношениях между Украиной и НАТО предстоит проделать "большую работу", но на саммите организации в Вильнюсе уже были сделаны важные шаги "в этом направлении". В настоящее время стороны "удваивают" усилия по сближению Украины с альянсом.
На саммите в Литве страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трёх пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина-НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к блоку без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Каких-либо временных рамок вступления Украины в НАТО на саммите обозначено не было.
05:14
Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова КиссинджераУкраина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, пресловутый "имперский экспансионизм" Путина здесь ни при чём. Об этом американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в ходе своего видеовыступления в Париже
 
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08:00Освобождение Украины и украинские националисты
07:35Усилия "удваиваются": в НАТО заявили о временной неготовности Украины к вступлению в альянс
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