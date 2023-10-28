https://ukraina.ru/20231028/1050557940.html

Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке

Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке - 28.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке

ВС РФ выбивают противника из ключевых точек в Авдеевке, вынуждая его отходить на предварительные рубежи обороны. Но говорить о российском наступлении пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-28T06:15

2023-10-28T06:15

2023-10-28T06:15

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В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Это хорошо показал опыт Артемовска и Мариуполя, рассказал политолог.Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, добавил эксперт.Я думаю, российское командование заранее разработало планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. Но ВС России обязательно выбьют оттуда ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

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новости, всу, артемовск, авдеевка, противник, оборона, бои, днр, сво, мариуполь