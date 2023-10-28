Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке
ВС РФ выбивают противника из ключевых точек в Авдеевке, вынуждая его отходить на предварительные рубежи обороны. Но говорить о российском наступлении пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Это хорошо показал опыт Артемовска и Мариуполя, рассказал политолог.
Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, добавил эксперт.
"Поэтому сейчас российские войска выбивают противника из ключевых точек, вынуждая его отходить в города или на предварительные рубежи обороны. Но говорить о наступлении пока рано. Сперва нужно разрушить мощные опорные пункты ВСУ", - подчеркнул Самойлов.
Я думаю, российское командование заранее разработало планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. Но ВС России обязательно выбьют оттуда ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 14:06Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся