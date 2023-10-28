Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке - 28.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке
Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке - 28.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке
ВС РФ выбивают противника из ключевых точек в Авдеевке, вынуждая его отходить на предварительные рубежи обороны. Но говорить о российском наступлении пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-28T06:15
2023-10-28T06:15
новости
всу
артемовск
авдеевка
противник
оборона
бои
днр
сво
мариуполь
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В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Это хорошо показал опыт Артемовска и Мариуполя, рассказал политолог.Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, добавил эксперт.Я думаю, российское командование заранее разработало планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. Но ВС России обязательно выбьют оттуда ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html
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новости, всу, артемовск, авдеевка, противник, оборона, бои, днр, сво, мариуполь
Новости, ВСУ, Артемовск, Авдеевка, противник, Оборона, бои, ДНР, СВО, Мариуполь

Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке

06:15 28.10.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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ВС РФ выбивают противника из ключевых точек в Авдеевке, вынуждая его отходить на предварительные рубежи обороны. Но говорить о российском наступлении пока рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Это хорошо показал опыт Артемовска и Мариуполя, рассказал политолог.
Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, добавил эксперт.
"Поэтому сейчас российские войска выбивают противника из ключевых точек, вынуждая его отходить в города или на предварительные рубежи обороны. Но говорить о наступлении пока рано. Сперва нужно разрушить мощные опорные пункты ВСУ", - подчеркнул Самойлов.
Я думаю, российское командование заранее разработало планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. Но ВС России обязательно выбьют оттуда ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 14:06
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
 
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