https://ukraina.ru/20231027/1050558186.html

Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке

Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке - 27.10.2023 Украина.ру

Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России привела аргументы против западного тезиса о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке

2023-10-27T17:50

2023-10-27T17:50

2023-10-27T17:50

новости

мария захарова

ближний восток

украина

запад

сми

эскалация

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Кому на самом деле выгодна эскалация на Ближнем Востоке раскрыла 27 октября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат напомнила, что западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке, так как она отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине.При этом по какой-то причине они почему-то забывают обратить внимание на некоторые факты, отметила Захарова. Первый из них - Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН. Второй - США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня"."Так кому же выгодна эскалация?", - задала риторический вопрос официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Ранее Захарова рассказала о том, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, Приазовье, Херсонщину и другие российские регионы, в результате чего получают ранения и гибнут ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети.

https://ukraina.ru/20231018/1050283520.html

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новости, мария захарова, ближний восток, украина, запад, сми, эскалация