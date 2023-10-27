Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке - 27.10.2023 Украина.ру
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Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке
Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке - 27.10.2023 Украина.ру
Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России привела аргументы против западного тезиса о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке
2023-10-27T17:50
2023-10-27T17:50
новости
мария захарова
ближний восток
украина
запад
сми
эскалация
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Кому на самом деле выгодна эскалация на Ближнем Востоке раскрыла 27 октября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат напомнила, что западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке, так как она отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине.При этом по какой-то причине они почему-то забывают обратить внимание на некоторые факты, отметила Захарова. Первый из них - Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН. Второй - США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня"."Так кому же выгодна эскалация?", - задала риторический вопрос официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Ранее Захарова рассказала о том, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, Приазовье, Херсонщину и другие российские регионы, в результате чего получают ранения и гибнут ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети.
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новости, мария захарова, ближний восток, украина, запад, сми, эскалация
Новости, Мария Захарова, Ближний Восток, Украина, Запад, СМИ, эскалация

Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке

17:50 27.10.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель МИД России привела аргументы против западного тезиса о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке
Кому на самом деле выгодна эскалация на Ближнем Востоке раскрыла 27 октября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке, так как она отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине.
При этом по какой-то причине они почему-то забывают обратить внимание на некоторые факты, отметила Захарова. Первый из них - Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН. Второй - США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня".
"Так кому же выгодна эскалация?", - задала риторический вопрос официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова рассказала о том, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, Приазовье, Херсонщину и другие российские регионы, в результате чего получают ранения и гибнут ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети.
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
18 октября, 09:29
Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока"Политика США проявила себя на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
НовостиМария ЗахароваБлижний ВостокУкраинаЗападСМИэскалация
 
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