https://ukraina.ru/20231027/1050558186.html
Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке
Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке - 27.10.2023 Украина.ру
Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России привела аргументы против западного тезиса о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке
2023-10-27T17:50
2023-10-27T17:50
2023-10-27T17:50
новости
мария захарова
ближний восток
украина
запад
сми
эскалация
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Кому на самом деле выгодна эскалация на Ближнем Востоке раскрыла 27 октября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат напомнила, что западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке, так как она отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине.При этом по какой-то причине они почему-то забывают обратить внимание на некоторые факты, отметила Захарова. Первый из них - Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН. Второй - США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня"."Так кому же выгодна эскалация?", - задала риторический вопрос официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Ранее Захарова рассказала о том, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, Приазовье, Херсонщину и другие российские регионы, в результате чего получают ранения и гибнут ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети.
https://ukraina.ru/20231018/1050283520.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, ближний восток, украина, запад, сми, эскалация
Новости, Мария Захарова, Ближний Восток, Украина, Запад, СМИ, эскалация
Захарова наглядно объяснила, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России привела аргументы против западного тезиса о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке
Кому на самом деле выгодна эскалация на Ближнем Востоке раскрыла 27 октября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации на Ближнем Востоке, так как она отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине.
При этом по какой-то причине они почему-то забывают обратить внимание на некоторые факты, отметила Захарова. Первый из них - Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН. Второй - США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня".
"Так кому же выгодна эскалация?", - задала риторический вопрос официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова рассказала о том, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, Приазовье, Херсонщину и другие российские регионы, в результате чего получают ранения и гибнут ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети.