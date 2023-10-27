https://ukraina.ru/20231027/1050552386.html

Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин

Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру

Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин

Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР Украина.ру, 27.10.2023

2023-10-27T16:22

2023-10-27T16:22

2023-10-27T16:22

новости

днр

денис пушилин

выплаты

пресс-конференция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050552474_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_d3140dab92dfe946a5a6e21f58a799ec.jpg

Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР произошла "межведомственная коллизия", как сказал Пушилин. О проблеме знают и местные чиновники, и администрация президента России. Вопрос будет решен до конца года, заявил Пушилин. "У нас уже два транша было, то есть мы закрывали [вопрос выплат], а сейчас до конца года это тоже будет закрыто. Даже постарались заложить прогнозную сумму, чтобы даже, кто придет позже, эта уже сумма была и был понятен источник". До вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, социальные выплаты по ранению военнослужащим и в случае гибели – их семьям осуществлялись Министерством труда и социальной политики ДНР. С 1 января 2023 года всеми выплатами занимается Министерство обороны РФ.

https://ukraina.ru/20230926/1049711995.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, денис пушилин, выплаты, пресс-конференция