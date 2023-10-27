Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру
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Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин
Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру
Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин
Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР Украина.ру, 27.10.2023
2023-10-27T16:22
2023-10-27T16:22
новости
днр
денис пушилин
выплаты
пресс-конференция
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Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР произошла "межведомственная коллизия", как сказал Пушилин. О проблеме знают и местные чиновники, и администрация президента России. Вопрос будет решен до конца года, заявил Пушилин. "У нас уже два транша было, то есть мы закрывали [вопрос выплат], а сейчас до конца года это тоже будет закрыто. Даже постарались заложить прогнозную сумму, чтобы даже, кто придет позже, эта уже сумма была и был понятен источник". До вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, социальные выплаты по ранению военнослужащим и в случае гибели – их семьям осуществлялись Министерством труда и социальной политики ДНР. С 1 января 2023 года всеми выплатами занимается Министерство обороны РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днр, денис пушилин, выплаты, пресс-конференция
Новости, ДНР, Денис Пушилин, выплаты, пресс-конференция

Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин

16:22 27.10.2023
 
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Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР произошла "межведомственная коллизия", как сказал Пушилин.
О проблеме знают и местные чиновники, и администрация президента России. Вопрос будет решен до конца года, заявил Пушилин.
"У нас уже два транша было, то есть мы закрывали [вопрос выплат], а сейчас до конца года это тоже будет закрыто. Даже постарались заложить прогнозную сумму, чтобы даже, кто придет позже, эта уже сумма была и был понятен источник".
До вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, социальные выплаты по ранению военнослужащим и в случае гибели – их семьям осуществлялись Министерством труда и социальной политики ДНР. С 1 января 2023 года всеми выплатами занимается Министерство обороны РФ.
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