https://ukraina.ru/20231027/1050552386.html
Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин
Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру
Раненые военные получат соцвыплаты до конца года - Пушилин
Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР Украина.ру, 27.10.2023
2023-10-27T16:22
2023-10-27T16:22
2023-10-27T16:22
новости
днр
денис пушилин
выплаты
пресс-конференция
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Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР произошла "межведомственная коллизия", как сказал Пушилин. О проблеме знают и местные чиновники, и администрация президента России. Вопрос будет решен до конца года, заявил Пушилин. "У нас уже два транша было, то есть мы закрывали [вопрос выплат], а сейчас до конца года это тоже будет закрыто. Даже постарались заложить прогнозную сумму, чтобы даже, кто придет позже, эта уже сумма была и был понятен источник". До вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, социальные выплаты по ранению военнослужащим и в случае гибели – их семьям осуществлялись Министерством труда и социальной политики ДНР. С 1 января 2023 года всеми выплатами занимается Министерство обороны РФ.
https://ukraina.ru/20230926/1049711995.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, денис пушилин, выплаты, пресс-конференция
Не все военнослужащие, которые подавали документы на социальные выплаты в октябре-декабре 2022 года, смогли их получить. В результате переходного процесса в ДНР произошла "межведомственная коллизия", как сказал Пушилин.
О проблеме знают и местные чиновники, и администрация президента России. Вопрос будет решен до конца года, заявил Пушилин.
"У нас уже два транша было, то есть мы закрывали [вопрос выплат], а сейчас до конца года это тоже будет закрыто. Даже постарались заложить прогнозную сумму, чтобы даже, кто придет позже, эта уже сумма была и был понятен источник".
До вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, социальные выплаты по ранению военнослужащим и в случае гибели – их семьям осуществлялись Министерством труда и социальной политики ДНР. С 1 января 2023 года всеми выплатами занимается Министерство обороны РФ.