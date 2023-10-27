ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области - 27.10.2023 Украина.ру
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ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области
ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области - 27.10.2023 Украина.ру
ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 27 октября сообщила о пресечении деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, на территории Запорожской области
2023-10-27T11:54
2023-10-27T12:08
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"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - Це Украина", - говорится в материале службы.Администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способной нанести ущерб безопасности РФ.Один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем.
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фсб, разведка, запорожская аэс, новости, новые регионы рф, новые регионы
ФСБ, разведка, Запорожская АЭС, Новости, Новые регионы РФ, Новые регионы

ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области

11:54 27.10.2023 (обновлено: 12:08 27.10.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность трех агентурных групп на территории Запорожской области
ФСБ РФ пресекла деятельность трех агентурных групп на территории Запорожской области
© ЦОС ФСБ РФ
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Читать в
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 27 октября сообщила о пресечении деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, на территории Запорожской области
"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - Це Украина", - говорится в материале службы.
Администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способной нанести ущерб безопасности РФ.

"Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона", - добавили в ФСБ.

Один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем.
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