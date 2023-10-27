https://ukraina.ru/20231027/1050541595.html

ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области

ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области - 27.10.2023 Украина.ру

ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 27 октября сообщила о пресечении деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, на территории Запорожской области

2023-10-27T11:54

2023-10-27T11:54

2023-10-27T12:08

фсб

разведка

запорожская аэс

новости

новые регионы рф

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050541866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32bf5ec634f44379fb15d7c50ddb6c02.jpg

"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - Це Украина", - говорится в материале службы.Администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способной нанести ущерб безопасности РФ.Один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем.

https://ukraina.ru/20231026/1050521493.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, разведка, запорожская аэс, новости, новые регионы рф, новые регионы