ФСБ пресекла деятельность трех групп украинской разведки в Запорожской области
11:54 27.10.2023 (обновлено: 12:08 27.10.2023)
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность трех агентурных групп на территории Запорожской области
© ЦОС ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 27 октября сообщила о пресечении деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, на территории Запорожской области
"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - Це Украина", - говорится в материале службы.
Администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способной нанести ущерб безопасности РФ.
"Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона", - добавили в ФСБ.
Один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем.