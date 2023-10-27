https://ukraina.ru/20231027/1050540165.html

Накануне конца режима. США требуют контролировать киевское воровство

Накануне конца режима. США требуют контролировать киевское воровство - 27.10.2023 Украина.ру

Накануне конца режима. США требуют контролировать киевское воровство

Прошедшей ночью в похоронной комнате, где, возможно, готовится политическое отпевание Украины, в ее гроб вбили еще два крупных гвоздя. Возможную американскую помощь от "покойника" окончательно пока не отодвинули, но крышку перед нею зафиксировали прочно

2023-10-27T12:09

2023-10-27T12:09

2023-10-27T12:09

украина

эксклюзив

сша

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ллойд остин

сирия

израиль

палестино-израильский конфликт

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Сигналы для Киева – крайне неприятные. Особенно на фоне избрания спикером Палаты представителей Конгресса США 51-лентнего Майка Джонсона, который многократно продемонстрировал, что можно быть оголтелым русофобом, но при этом от Украины не тащиться, как черепаха по теплому песку в поисках оплодотворения. Мистер Джонсон доказал, что можно ненавидеть Россию, но и при этом не любить Украину и делать это совершенно прагматично, с калькулятором в руках, подсчитывая американские деньги в госбюджете. Со спикерством это теперь его прямые обязанности. Но и будучи простым конгрессменом, он не горел желанием расставаться с долларами в пользу "демократии на Днепре", руководимой Зеленским в застиранном камуфляже – в образе, придуманном для него американскими же политтехнологами.Обо всем по порядку. Во-первых, шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил: силы США нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые, по его мнению, использовали иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и сопряженные с ним группировки.И хотя Остин заверил всех, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом, а стали ответом на атаки на американское базы в Ираке и Сирии, все прекрасно понимают, что происходит и во что это может вылиться. Указанные базы США подверглись ударам террористов, считающих себя "борцами против американского империализма" на Ближнем Востоке, в отместку за помощь США Израилю – в секторе Газа и вообще. А значит, и ответка США полностью ложится в контекст палестино-израильской войны, которая обострилась 7 октября сего года с нападением ХАМАС на Израиль.Атаки начались 17 октября, погиб один сотрудник-контрактник на службе Пентагона, 21 военный получил легкие ранения. Это серьезно, и по американским меркам требовало ответа – он и последовал. "США не ищут конфликта и не намерены вовлекаться в дальнейшие боевые действия, но эти поддерживаемые Ираном атаки должны прекратиться", – изрек Остин.В этом есть сигнал для Киева: усиленной помощи он может больше не получить. Потому что если США вслед за Израилем втянутся в более интенсивное военное противостояние на Ближнем Востоке, а значит, начнут использовать для этих целей больше оружия, то его (например, снарядов и ракет) не получит Украина. США могут что-то давать. Если оружие у них есть в избытке. Но когда самим не хватает, то излишним самопожертвованием и альтруизмом прагматичные американцы никогда не страдают. Что, собственно, и подтвердил упомянутый вышке спикер Палаты представителей Джонсон, который уже не только потребовал не намазывать украинское топленое сало на израильскую мацу и разделить американскую помощь Украине и Израилю, но и выдвинул два условия помощи Киеву.Джонсон в интервью телеканалу Fox News сказал, что запрос американской администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине должен быть разделен. А потом и практически растворил надежды украинских "ястребов войны" в песке американского скептицизма и прагматики – выдвинул два главных условия представления помощи режиму Владимира Зеленского.По Джонсону, условие первое: "Американцы требуют отчетности за потраченные доллары". Еще в феврале этого года он писал в соцсетях: "Американские налогоплательщики в прошлом году направили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. Они заслуживают знать, является ли украинское правительство полностью откровенным и прозрачным в отношении использования столь огромной суммы за счет ресурсов налогоплательщиков (США)".Означает это, что Украину может ждать более тщательный аудит выделенной ей помощи. И оружия, которое активно уходило "налево", в том числе, как признались боевики ХАМАС, и в сектор Газа, где используется теперь и против израильтян, и против американцев. Также проверят судьбу денег, которые украинские неонацисты жадно и азартно пилили вместе с американцами – под шикарные откаты руке дающей.Второе условие: администрация президента США Джо Байдена также должна отчитаться о планах по дальнейшим действиям в контексте Украины и ожиданиям от ситуации. Другими словами, объяснить и Конгрессу, и простым американцам, каковы цели американской помощи Украине – какой видится "победа Украины", о которой так много говорят? "Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом четко определил цели. Поэтому мы собираемся провести обсуждения. Думаю, это будет очень продуктивно", — сказал Джонсон.Очень продуктивно! Американцам вбивали в головы, что украинцы должны нанести России "стратегическое поражение". Но ничего подобного и близко не видно. Наоборот, русские, по прогнозам военных экспертов, уже этой зимой могут прикончить режим Зеленского, как сапог бедуина давит каракурта в пустыне. Означает все это, в принципе, третье возможное условие продолжения американской помощи Киеву – она будет выделяться под более жестким контролем. Нет, она не прекратится совсем – это было бы для США фактическим признанием их поражения и ошибочности кровавой вовлеченности в украинско-российские дела. Но и выделять могут значительно меньше, а контролировать расходование и использование – жестче.Для Киева такой подход – смерти подобен: там ведь привыкли грабить и без зазрения совести, и без оглядки на спонсоров. Результат известен: вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Пардон, двухпалатно-двухпартийный консенсус.И это притом, что, как написала газета Hill, еще совсем недавно конгрессмен Джонсон отличался жесткой даже по меркам своих коллег-русофобов риторикой в адрес России и клял ее на все заставки. Он неоднократно призывал вводить санкции против России, а также голосовал за принятие Закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Украине оружия и иной помощи по упрощенной процедуре.Но параллельно он, по данным Hill, "занял скептическую позицию относительно необходимости выделения новой помощи Украине". И проголосовал против принятия в Палате представителей двух различных законопроектов об ассигнованиях -- в 2022 году и в текущем октябре.В то же время Джонсон -- решительный сторонник оказания военной помощи Израилю. Его позиция по данному вопросу, как уточняет Hill, с течением времени не претерпела изменений – как был твердокаменным произрильтянином, так им и остался.Означает это лишь то, что могут подтвердиться самые мрачные прогнозы насчет жизнеспособности Украины без американского подсоса. "Украина – ффсе!" – так сказали бы тинэйджеры, оценивая украинские перспективы. И помощь сократится, и фюрер украинского народа Зеленский, по общему мнению, с момента избрания Джонсона спикером может лишиться привычного влияния на американский истеблишмент.Зеленского и без Джонсона уже в зал заседаний Конгресса для выступления не пустили, а теперь вообще могут заворачивать на подходе к Капитолийскому холму. Кто там бывал и видел лужайку с деревьями, тот знает: там есть где погонять слишком настойчивых просителей.Связано все это, конечно же, с военным и финансово-экономическим положением, в котором пребывает сегодняшняя неонацистская Украина. Без западной помощи кредитами, займами, дармовыми вливаниями (минимальные есть и такие) она продержится недолго. Оптимисты говорят, что пару недель (максимум месяц, для следующих выплат бюджетникам), пессимисты – минут 15.А тут еще пошла гулять информация о том, что Россия получила от США некое неофициальное предложение по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерным оружием. То есть предложение о начале переговоров. "Это так. В форме non-paper. То есть на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки. Там нет новизны, это известная позиция, просто она сведена воедино. Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме — пока преждевременно говорить", – подтвердил и замглавы МИД России Сергей Рябков.Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала о том, что Украина и Россия ведут переговоры по ряду тем, несмотря на войну. Договариваются по обмену военнопленными и телами погибших солдат, проходу судов из черноморских портов и возвращению украинских детей из России, и т.д. и т.п. Причем переговоры идут как напрямую, так и с использованием посредников -- Турции, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ватикана или Международного комитета Красного Креста.Раз идут переговоры о ядерном оружии, то где гарантия, что США не предложат России переговоры и о почетном и на таком позорном, как в Афганистане или еще раньше во Вьетнаме, собственном отползании из Украины? С решением вопросов потерянных украинских территорий, возврата к каким-то мифическим границам, страшно нерушимым, расширения НАТО и возврата Украине безъядерного и нейтрального статуса, наказания преступников и всего прочего, что может интересовать сильных мира сего в Европе.Короче, есть такая оптимистичная фраза "Все только начинается". И говорить ее, оказывается, можно и о вероятном конце Украины как государства.Дожили, что называется. Но Зеленский и его камарилья не могут этого не понимать. Поэтому американцы им это подсказывают, похоже, уже прямым текстом.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20231027/1050534125.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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