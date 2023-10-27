Медведев: Запад устал от Украины и взялся за Израиль

Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы

Байден больше не решает судьбы всего мира в Капитолии. А Виктор Орбан — единственный европейский лидер, который не растворился без остатка в кислотной атмосфере Евросоюза