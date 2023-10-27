https://ukraina.ru/20231027/1050539957.html
Медведев: Запад устал от Украины и взялся за Израиль
Медведев: Запад устал от Украины и взялся за Израиль - 27.10.2023 Украина.ру
Медведев: Запад устал от Украины и взялся за Израиль
Медведев считает, что США не откажутся от возможности "делить бабло на чужую войну"
2023-10-27T11:46
2023-10-27T11:46
2023-10-27T11:46
новости
дмитрий медведев
сша
украина
израиль
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Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля. Такое мнение 27 октября в своем телеграм-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, это очередной раз доказывает список приоритетов, которые озвучил новый спикер палаты представителей США Майк Джексон сразу после избрания на эту должность. Первым своим делом он назвал помощь Тель-Авиву, напомнил Медведев.Заместитель СБ РФ задал вопрос: не лучше было бы вместо военной помощи Израилю заняться возобновлением процесса ближневосточного урегулирования и попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН от 22.11.67 №242?"Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее", - отметил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Медведев заявил, что США на Ближнем Востоке идут привычным путем и делают ставку только на силу, стараясь показать, кто в регионе хозяин, вместо того, чтобы попытаться смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии.
https://ukraina.ru/20231019/1050331974.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, сша, украина, израиль, поддержка
Новости, Дмитрий Медведев, США, Украина, Израиль, поддержка
Медведев: Запад устал от Украины и взялся за Израиль
Медведев считает, что США не откажутся от возможности "делить бабло на чужую войну"
Запад сильно устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля. Такое мнение 27 октября в своем телеграм-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, это очередной раз доказывает список приоритетов, которые озвучил новый спикер палаты представителей США Майк Джексон сразу после избрания на эту должность. Первым своим делом он назвал помощь Тель-Авиву, напомнил Медведев.
Заместитель СБ РФ задал вопрос: не лучше было бы вместо военной помощи Израилю заняться возобновлением процесса ближневосточного урегулирования и попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН от 22.11.67 №242?
"Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее", - отметил Дмитрий Медведев.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Медведев заявил, что США на Ближнем Востоке идут привычным путем и делают ставку только на силу, стараясь показать, кто в регионе хозяин, вместо того, чтобы попытаться смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии.