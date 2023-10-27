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Российская армия пополнилась первым батальоном из бывших бойцов ВСУ
Российская армия пополнилась первым батальоном из бывших бойцов ВСУ - 27.10.2023 Украина.ру
Российская армия пополнилась первым батальоном из бывших бойцов ВСУ
На службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил сформированный из бывших военнослужащих ВСУ добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который после принятия присяги отправится на передовую. Об этом рассказал командир батальона Андрей Тищенко, передаёт РИА Новости
2023-10-27T07:47
2023-10-27T07:47
2023-10-27T07:51
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"Сейчас мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу… После окончания учебного процесса все ребята будут проходить присягу", - рассказал Тищенко.По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трёх недель назад, "настроение у всех боевое, все энергичные, все рвутся к знаниям, все пытаются себя как-то проявить", с нами работают инструкторы, имеющие боевой опыт."Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом у нас были выезды на полигон, каждый человек пристрелял своё оружие, в этом нам помогали инструктора", - добавил командир.О начале формирования из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и выразивших желание служить в российских войсках, батальона имени Богдана Хмельницкого стало известно в феврале. Помимо моральных и физических критериев отбора в батальон, каждого украинского добровольца проверяют на совершение военных или уголовных преступлений. Контракты с ними заключаются на общих условиях.
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новости, россия, вс рф, сво, всу, украина
Российская армия пополнилась первым батальоном из бывших бойцов ВСУ
07:47 27.10.2023 (обновлено: 07:51 27.10.2023)
На службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил сформированный из бывших военнослужащих ВСУ добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который после принятия присяги отправится на передовую. Об этом рассказал командир батальона Андрей Тищенко, передаёт РИА Новости
"Сейчас мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу… После окончания учебного процесса все ребята будут проходить присягу", - рассказал Тищенко.
По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трёх недель назад, "настроение у всех боевое, все энергичные, все рвутся к знаниям, все пытаются себя как-то проявить", с нами работают инструкторы, имеющие боевой опыт.
"Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом у нас были выезды на полигон, каждый человек пристрелял своё оружие, в этом нам помогали инструктора", - добавил командир.
О начале формирования из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и выразивших желание служить в российских войсках, батальона имени Богдана Хмельницкого стало известно в феврале. Помимо моральных и физических критериев отбора в батальон, каждого украинского добровольца проверяют на совершение военных или уголовных преступлений. Контракты с ними заключаются на общих условиях.