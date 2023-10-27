Российская армия пополнилась первым батальоном из бывших бойцов ВСУ

Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО

Чтобы США пошли на выполнение требований о гарантиях безопасности, Россия должна показать убедительные победы на поле боя. Для этого нужно провести успешную операцию по освобождению Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик