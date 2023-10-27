"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050528985.html
"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США
"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США - 27.10.2023 Украина.ру
"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США
Сейчас время работает на Россию и не нужно ускорять ход СВО. Надо проводить её максимально спокойно, насколько это возможно, щадя жизни бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T05:10
2023-10-27T05:10
новости
авдеевка
днр
сша
россия
безопасность
война
сво
ближний восток
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_4e9f87628d56f1720969eabf949f06fa.jpg
Если Россия успешно реализует Авдеевскую операцию, то это будет чёткий сигнал США, что конфликт пора заканчивать. Но Запад не может сказать, что готов завершить конфликт и просто подписать необходимые документы, рассказал политолог.Потому что конфликт на Украине гораздо шире. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, добавил эксперт.По крайней мере, без нанесения ударов по Ирану или Саудовской Аравии США не смогут выиграть эту войну. А это будет означать Третью мировую войну, но пока американцы к ней не готовы, указал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_5a1043c3b0b57b387bedc031c190975a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, сша, россия, безопасность, война, сво, ближний восток, израиль
Новости, Авдеевка, ДНР, США, Россия, безопасность, война, СВО, Ближний Восток, Израиль

"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США

05:10 27.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас время работает на Россию и не нужно ускорять ход СВО. Надо проводить её максимально спокойно, насколько это возможно, щадя жизни бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Если Россия успешно реализует Авдеевскую операцию, то это будет чёткий сигнал США, что конфликт пора заканчивать. Но Запад не может сказать, что готов завершить конфликт и просто подписать необходимые документы, рассказал политолог.
Потому что конфликт на Украине гораздо шире. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, добавил эксперт.

"Возникает вопрос, готовы ли они их (требования России. - Ред.) выполнить. Если готовы, то это уже станет для США большой проблемой. А если они потерпят поражение на Ближнем Востоке?", - отметил Баранчик.

По крайней мере, без нанесения ударов по Ирану или Саудовской Аравии США не смогут выиграть эту войну. А это будет означать Третью мировую войну, но пока американцы к ней не готовы, указал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 14:48
Алексей Самойлов: ВСУ вслепую пытаются бить Россию под Херсоном, но мы возьмем Авдеевку и будем наступатьСтратегический интерес ВСУ на Херсонском направлении только один – выход на степной участок левобережья и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить нас без снабжения
 
НовостиАвдеевкаДНРСШАРоссиябезопасностьвойнаСВОБлижний ВостокИзраиль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния