"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Сейчас время работает на Россию и не нужно ускорять ход СВО. Надо проводить её максимально спокойно, насколько это возможно, щадя жизни бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Если Россия успешно реализует Авдеевскую операцию, то это будет чёткий сигнал США, что конфликт пора заканчивать. Но Запад не может сказать, что готов завершить конфликт и просто подписать необходимые документы, рассказал политолог.
Потому что конфликт на Украине гораздо шире. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, добавил эксперт.
"Возникает вопрос, готовы ли они их (требования России. - Ред.) выполнить. Если готовы, то это уже станет для США большой проблемой. А если они потерпят поражение на Ближнем Востоке?", - отметил Баранчик.
По крайней мере, без нанесения ударов по Ирану или Саудовской Аравии США не смогут выиграть эту войну. А это будет означать Третью мировую войну, но пока американцы к ней не готовы, указал собеседник издания Украина.ру.
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