https://ukraina.ru/20231027/1050528985.html

"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США

"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США - 27.10.2023 Украина.ру

"Пора заканчивать": политолог объяснил, почему взятие Авдеевки станет мощным сигналом для США

Сейчас время работает на Россию и не нужно ускорять ход СВО. Надо проводить её максимально спокойно, насколько это возможно, щадя жизни бойцов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-10-27T05:10

2023-10-27T05:10

2023-10-27T05:10

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Если Россия успешно реализует Авдеевскую операцию, то это будет чёткий сигнал США, что конфликт пора заканчивать. Но Запад не может сказать, что готов завершить конфликт и просто подписать необходимые документы, рассказал политолог.Потому что конфликт на Украине гораздо шире. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, добавил эксперт.По крайней мере, без нанесения ударов по Ирану или Саудовской Аравии США не смогут выиграть эту войну. А это будет означать Третью мировую войну, но пока американцы к ней не готовы, указал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, сша, россия, безопасность, война, сво, ближний восток, израиль