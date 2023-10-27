Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу и закрепились в городской застройке. Оттуда выбить украинские войска будет очень тяжело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, рассказал эксперт.
ВС РФ не должны позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если украинские военные засядут в многоэтажную застройку, это станет большой проблемой. Их придётся очень долго оттуда выковыривать, добавил он.
"ВСУ напоминают крыс, которые ловко пользуются норами и ходами. Попробуйте поймать крысу в подвале. Именно так и происходит, когда противник закрепляется в каком-нибудь населенном пункте", - подчеркнул Живов.
В настоящее время противник уже смог закрепился правее Алешек. До конца противника выбить не удалось и несколько десятков украинских военных еще сидят где-то в подвалах, заключил собеседник Украина.ру.
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