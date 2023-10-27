https://ukraina.ru/20231027/1050509552.html

Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах

Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах - 27.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах

Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу и закрепились в городской застройке. Оттуда выбить украинские войска будет очень тяжело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-10-27T04:45

2023-10-27T04:45

2023-10-27T04:45

новости

всу

днепр

наступление

десант

алешки

новая каховка

города

вс рф

херсонская область

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Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, рассказал эксперт.ВС РФ не должны позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если украинские военные засядут в многоэтажную застройку, это станет большой проблемой. Их придётся очень долго оттуда выковыривать, добавил он.В настоящее время противник уже смог закрепился правее Алешек. До конца противника выбить не удалось и несколько десятков украинских военных еще сидят где-то в подвалах, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

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новости, всу, днепр, наступление, десант, алешки, новая каховка, города, вс рф, херсонская область