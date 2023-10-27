Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах - 27.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах
Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах - 27.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах
Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу и закрепились в городской застройке. Оттуда выбить украинские войска будет очень тяжело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T04:45
2023-10-27T04:45
новости
всу
днепр
наступление
десант
алешки
новая каховка
города
вс рф
херсонская область
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Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, рассказал эксперт.ВС РФ не должны позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если украинские военные засядут в многоэтажную застройку, это станет большой проблемой. Их придётся очень долго оттуда выковыривать, добавил он.В настоящее время противник уже смог закрепился правее Алешек. До конца противника выбить не удалось и несколько десятков украинских военных еще сидят где-то в подвалах, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, днепр, наступление, десант, алешки, новая каховка, города, вс рф, херсонская область
Новости, ВСУ, Днепр, наступление, десант, Алешки, Новая Каховка, города, ВС РФ, Херсонская область

Военный эксперт о том, почему ВС нужно бить по плацдармам на Днепре, чтобы не "ловить крыс" в подвалах

04:45 27.10.2023
 
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ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Российской армии нельзя допустить, чтобы ВСУ расширили плацдарм на левом берегу и закрепились в городской застройке. Оттуда выбить украинские войска будет очень тяжело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Украинские войска уже сформировали на левом берегу Днепра несколько мини-плацдармов. И в ближайшее время противник попытается наступать там большими силами, рассказал эксперт.
ВС РФ не должны позволить ВСУ зайти в города на Днепре (Алешки, Новую Каховку и Голую Пристань). Если украинские военные засядут в многоэтажную застройку, это станет большой проблемой. Их придётся очень долго оттуда выковыривать, добавил он.
"ВСУ напоминают крыс, которые ловко пользуются норами и ходами. Попробуйте поймать крысу в подвале. Именно так и происходит, когда противник закрепляется в каком-нибудь населенном пункте", - подчеркнул Живов.
В настоящее время противник уже смог закрепился правее Алешек. До конца противника выбить не удалось и несколько десятков украинских военных еще сидят где-то в подвалах, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВСУДнепрнаступлениедесантАлешкиНовая КаховкагородаВС РФХерсонская область
 
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