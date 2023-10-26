https://ukraina.ru/20231026/1050521154.html

"Самая тяжелая потеря" ВСУ и новые возможности "Кинжала". Что говорили об Украине в мире 26 октября

"Самая тяжелая потеря" ВСУ и новые возможности "Кинжала". Что говорили об Украине в мире 26 октября - 26.10.2023 Украина.ру

"Самая тяжелая потеря" ВСУ и новые возможности "Кинжала". Что говорили об Украине в мире 26 октября

Российские эксперты анонсировали модернизацию знаменитых ракет “Кинжал”, рассказав об их особенностях, которые могут изменить положение дел на фронте в зоне специальной военной операции, пишут западные СМИ

2023-10-26T18:06

2023-10-26T18:06

2023-10-26T18:06

эксклюзив

вс рф

всу

россия

украина

нато

"кинжал"

"искандер"

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Танк – больше не король на поле бояСразу трех немецких танков Leopard 2 украинская армия лишилась в районе Запорожья, пишет Forbes. В издании отмечают, что это самая тяжёлая потеря западных танков с начала летнего контрнаступления.Аналитик разведки Эндрю Перпетуа рассказал, что по сети разлетелось видео, которое подтверждает потерю украинской техники на южном фронте. Авторы статьи утверждают, что всего за период с июня по октябрь украинцы потеряли примерно пять Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2 — девять западных танков из примерно 150, поставленных союзниками Киева.Оценив возможности и силы армии России, вэсэушники старались развернуть танки там, где они были бы наиболее эффективны. Однако, как пишет Forbes, 47-я механизированная бригада украинской армии подвергала свои танки Leopard 2A6 неоправданному риску, когда напрямую пошла через минное поле к югу от Малой Токмачки.В Hindustan Times отмечают, что Россия вовсе превратила немецкие танки Leopard, поставленные Украине, в "огненный шар". Читатели издания саркастично отзываются о технике, которая потенциально должна была хоть как-то помочь украинской армии."Отличная демонстрация неэффективности вооружений НАТО в реальном бою", — пишет один из комментаторов.Еще один пользователь напомнил, что “танк Leopard и другая бронетехника НАТО может быть легко уничтожена российскими беспилотниками. Война изменилась. Танк — больше не король на поле боя”.Убийца авианосцев или новая опасность для ВСУКак утверждал президент России Владимир Путин, российская армия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил (ВС) и этот процесс будет только продолжаться. На днях портал Мilitarywatchmagazine выпустил статью под заголовком: “Россия внедряет в свою опаснейшую тактическую ракету возможность перенацеливания в полете: значение "Кинжала" возрастает”.Подобная модернизация означает не только успехи российской военной промышленности, но и то, что командованию украинской армии стоит обратить на это внимание, ведь “Кинжал” станет еще более опаснее и страшнее.Эксперты издания рассказывают, что "Кинжал" создан на основе ракеты класса "земля – земля" 9М723 комплекса "Искандер-М", которая такой возможностью уже обладает.Применять "Кинжал" ВС РФ стали в конце 2017 года, и с тех пор его значение в российских вооруженных силах неизменно растет, пишут в Мilitarywatchmagazine.“Комплексы размещались на важных театрах военных действий от Арктики и Северо-Восточной Европы до Сирии и Белоруссии. Отсутствие у России значительного количества истребителей пятого поколения и относительно небольшой размер ее военно-воздушных сил по сравнению с их численностью советских времен или флотами НАТО придали важности высокоэффективным асимметричным средствам (включая баллистические ракеты воздушного базирования) для поддержания жизнеспособного оборонительного потенциала”, — отмечают в издании.Из наиболее ярких особенностей "Кинжала" эксперты выделяют то, что он может поражать цели на расстоянии до 2 000 км и сочетает в себе высокую маневренность с полубаллистической траекторией на малой высоте.Такие особенности затрудняют не только отслеживание ракеты, но и непосредственно перехват в воздухе.Западные аналитики уточняют, что производство "Кинжалов" стремительно расширяется параллельно со значительным наращиванием выпуска наземных комплексов "Искандер-М".О том, что средства ПВО ВМС НАТО бессильны против "Кинжала", рассказал в интервью Rg.ru, военный эксперт Алексей Леонков. Он утверждает, что атака американских авианосцев “Кинжалами” – “это пока что-то из ряда фантастики”.“Прогнозировать последствия этого не смогут, наверное, даже лучшие аналитики. Вместе с тем, мы обязаны себя защищать. Сейчас в Средиземном море находятся сразу две ударные группировки ВМС США со 150 самолетами и сотнями крылатых ракет. Напомню, что неподалеку от мест патрулирования авианосцев находится наша база ВКС "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. В случае явной угрозы нашим военнослужащим мы обязаны будем действовать максимально эффективно и жестко. Наши "Кинжалы" подходят для этого как нельзя лучше”, — полагает Леонков.Несмотря на то, что многие эксперты полагают, что этими ракетами будут уничтожаться стационарные объекты, Леонков отмечает, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" создавался именно как "убийца" авианосцев.“Характеристики, которые в него были заложены, позволяют уничтожать корабли вероятного противника практически со стопроцентной вероятностью, даже если они постоянно маневрируют, используют средства радиоэлектронной борьбы, пытаются уничтожить его средствами корабельной ПВО. Вопрос только в том, сколько потребуется ракет для гарантированного выведения из строя надводного судна”, - говорит эксперт.За два года армия России не так часто задействовала подобные ракеты в боях, однако, как утверждает Леонков, сейчас наступило наиболее подходящее время для полноценного применения "Кинжалов".И дело не только в Ближнем Востоке На фоне поражений и критической ситуации в стране украинцы пытаются вызвать в себе оптимизм и веру в то, что вскоре они станут частью НАТО и ЕС, но никаких объективных предпосылок для этого нет, пишет Nationalinterest.Авторы издания утверждают, что в реальности их ждет довольно мрачное будущее, а после поражения Украина может скатиться в национализм и вовсе стать неуправляемой.Всеобщая западная усталость от украинского конфликта с каждым днем порождает нового скептика, который не только не верит в победу Киева, но и в то, что Украина останется один на один с Россией, как итог – крах и капитуляция режима Зеленского.Предпосылкой этому служит и конфликт между Израилем и ХАМАС: он вытесняет Украину из эпицентра политического внимания, европейские лидеры снуют по Ближнему Востоку, и сражение за Газу будет доминировать в повестке саммита, пишет Politico.Однако дело не только в том, что ЦАХАЛ и ХАМАС отвлекают внимание европейцев от Киева, но и в том, что власти европейских стран повально намекают, что “лавочка закрывается”.Премьер Венгрии Виктор Орбан давно и последовательно противостоит попыткам "украинизировать" европейскую политическую и финансовую повестку, отмечают авторы издания. К тому же, к Орбану присоединился и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Мы не будем поставлять Украине никакого оружия", — заявил он на встрече с депутатами словацкого парламента.Однако мучать совесть Фицо не будет, да и перед Западом оправдываться не придется, ведь все что можно было отправить, отправил его предшественник. Но как на такие заявления отреагирует Вашингтон, стоит только догадываться.Но наиболее колкой и неприятной новостью для Киева стала смена спикера американского Сената. Им стал Майк Джонсон, которого поддержали радикальная группа республиканцев и сторонников Трампа. А как известно, эта группа не желает объединения помощи Израилю и Украины, потому что не хочет помощи Киеву.После инициированной демократами и правыми республиканцами отставки Кевина Маккарти, в Киеве понадеялись, что пост займет кто-то из семьи демократов, и вскоре на Украину прибудет еще больше денег и еще больше оружия. Однако на смену Маккарти пришел республиканец Майк Джонсон, который категорично выступает против вкачивания средств американских налогоплательщиков в украинский бюджет.“Теперь проект выделения новых денег для Киева почти наверняка будет провален. Пока сенаторы предложили разделить финансовый пакет и сделать так, чтобы Израиль деньги получил, а Украина — нет. А там, глядишь, и вовсе перестанут кормить киевскую хунту, раз она все равно никак не может справиться с возложенными на нее задачами”, - пишут авторы издания.В Politico отмечают, что подобные шаги приведут к внутреннему расколу Европу. Японское издание Toyo Keizai высказало свои предсказания на этот счет. Эксперты с Востока утверждают, что "пассивность нынешней американской внешней политики в поиске путей разрешения усиливающегося раскола на мировой арене в конечном счете обернется тем, что она не сможет привлечь к себе внутри страны те консервативные силы, которые поддерживают Трампа". И в конце концов Америка, так старавшаяся присвоить себе роль мирового полицейского, останется в полном одиночестве.

https://ukraina.ru/20231017/1050271886.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, вс рф, всу, россия, украина, нато, "кинжал", "искандер"