"Самая тяжелая потеря" ВСУ и новые возможности "Кинжала". Что говорили об Украине в мире 26 октября
Российские эксперты анонсировали модернизацию знаменитых ракет “Кинжал”, рассказав об их особенностях, которые могут изменить положение дел на фронте в зоне специальной военной операции, пишут западные СМИ
Танк – больше не король на поле боя
Сразу трех немецких танков Leopard 2 украинская армия лишилась в районе Запорожья, пишет Forbes. В издании отмечают, что это самая тяжёлая потеря западных танков с начала летнего контрнаступления.
Аналитик разведки Эндрю Перпетуа рассказал, что по сети разлетелось видео, которое подтверждает потерю украинской техники на южном фронте.
Авторы статьи утверждают, что всего за период с июня по октябрь украинцы потеряли примерно пять Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2 — девять западных танков из примерно 150, поставленных союзниками Киева.
Оценив возможности и силы армии России, вэсэушники старались развернуть танки там, где они были бы наиболее эффективны. Однако, как пишет Forbes, 47-я механизированная бригада украинской армии подвергала свои танки Leopard 2A6 неоправданному риску, когда напрямую пошла через минное поле к югу от Малой Токмачки.
В Hindustan Times отмечают, что Россия вовсе превратила немецкие танки Leopard, поставленные Украине, в "огненный шар". Читатели издания саркастично отзываются о технике, которая потенциально должна была хоть как-то помочь украинской армии.
"Отличная демонстрация неэффективности вооружений НАТО в реальном бою", — пишет один из комментаторов.
Еще один пользователь напомнил, что “танк Leopard и другая бронетехника НАТО может быть легко уничтожена российскими беспилотниками. Война изменилась. Танк — больше не король на поле боя”.
Убийца авианосцев или новая опасность для ВСУ
Как утверждал президент России Владимир Путин, российская армия постоянно увеличивает потенциал своих Вооруженных сил (ВС) и этот процесс будет только продолжаться.
На днях портал Мilitarywatchmagazine выпустил статью под заголовком: “Россия внедряет в свою опаснейшую тактическую ракету возможность перенацеливания в полете: значение "Кинжала" возрастает”.
Подобная модернизация означает не только успехи российской военной промышленности, но и то, что командованию украинской армии стоит обратить на это внимание, ведь “Кинжал” станет еще более опаснее и страшнее.
Эксперты издания рассказывают, что "Кинжал" создан на основе ракеты класса "земля – земля" 9М723 комплекса "Искандер-М", которая такой возможностью уже обладает.
Применять "Кинжал" ВС РФ стали в конце 2017 года, и с тех пор его значение в российских вооруженных силах неизменно растет, пишут в Мilitarywatchmagazine.
“Комплексы размещались на важных театрах военных действий от Арктики и Северо-Восточной Европы до Сирии и Белоруссии.
Отсутствие у России значительного количества истребителей пятого поколения и относительно небольшой размер ее военно-воздушных сил по сравнению с их численностью советских времен или флотами НАТО придали важности высокоэффективным асимметричным средствам (включая баллистические ракеты воздушного базирования) для поддержания жизнеспособного оборонительного потенциала”, — отмечают в издании.
4 апреля, 14:02Алексей Подберезкин: Если русский "Кинжал" убил 30 натовских офицеров, это серьезный удар по ВСУСША и дальше будут расширять невоенную составляющую конфликта с Россией. С военным поражением Украины они могут смириться. Но от системного силового давления, которое США удалось организовать за последние годы, они не откажутся
Из наиболее ярких особенностей "Кинжала" эксперты выделяют то, что он может поражать цели на расстоянии до 2 000 км и сочетает в себе высокую маневренность с полубаллистической траекторией на малой высоте.
Такие особенности затрудняют не только отслеживание ракеты, но и непосредственно перехват в воздухе.
Западные аналитики уточняют, что производство "Кинжалов" стремительно расширяется параллельно со значительным наращиванием выпуска наземных комплексов "Искандер-М".
О том, что средства ПВО ВМС НАТО бессильны против "Кинжала", рассказал в интервью Rg.ru, военный эксперт Алексей Леонков. Он утверждает, что атака американских авианосцев “Кинжалами” – “это пока что-то из ряда фантастики”.
“Прогнозировать последствия этого не смогут, наверное, даже лучшие аналитики. Вместе с тем, мы обязаны себя защищать.
Сейчас в Средиземном море находятся сразу две ударные группировки ВМС США со 150 самолетами и сотнями крылатых ракет. Напомню, что неподалеку от мест патрулирования авианосцев находится наша база ВКС "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.
В случае явной угрозы нашим военнослужащим мы обязаны будем действовать максимально эффективно и жестко. Наши "Кинжалы" подходят для этого как нельзя лучше”, — полагает Леонков.
Несмотря на то, что многие эксперты полагают, что этими ракетами будут уничтожаться стационарные объекты, Леонков отмечает, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" создавался именно как "убийца" авианосцев.
“Характеристики, которые в него были заложены, позволяют уничтожать корабли вероятного противника практически со стопроцентной вероятностью, даже если они постоянно маневрируют, используют средства радиоэлектронной борьбы, пытаются уничтожить его средствами корабельной ПВО.
Вопрос только в том, сколько потребуется ракет для гарантированного выведения из строя надводного судна”, - говорит эксперт.
За два года армия России не так часто задействовала подобные ракеты в боях, однако, как утверждает Леонков, сейчас наступило наиболее подходящее время для полноценного применения "Кинжалов".
И дело не только в Ближнем Востоке
На фоне поражений и критической ситуации в стране украинцы пытаются вызвать в себе оптимизм и веру в то, что вскоре они станут частью НАТО и ЕС, но никаких объективных предпосылок для этого нет, пишет Nationalinterest.
Авторы издания утверждают, что в реальности их ждет довольно мрачное будущее, а после поражения Украина может скатиться в национализм и вовсе стать неуправляемой.
Всеобщая западная усталость от украинского конфликта с каждым днем порождает нового скептика, который не только не верит в победу Киева, но и в то, что Украина останется один на один с Россией, как итог – крах и капитуляция режима Зеленского.
Предпосылкой этому служит и конфликт между Израилем и ХАМАС: он вытесняет Украину из эпицентра политического внимания, европейские лидеры снуют по Ближнему Востоку, и сражение за Газу будет доминировать в повестке саммита, пишет Politico.
Однако дело не только в том, что ЦАХАЛ и ХАМАС отвлекают внимание европейцев от Киева, но и в том, что власти европейских стран повально намекают, что “лавочка закрывается”.
Премьер Венгрии Виктор Орбан давно и последовательно противостоит попыткам "украинизировать" европейскую политическую и финансовую повестку, отмечают авторы издания. К тому же, к Орбану присоединился и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Мы не будем поставлять Украине никакого оружия", — заявил он на встрече с депутатами словацкого парламента.
Однако мучать совесть Фицо не будет, да и перед Западом оправдываться не придется, ведь все что можно было отправить, отправил его предшественник. Но как на такие заявления отреагирует Вашингтон, стоит только догадываться.
Но наиболее колкой и неприятной новостью для Киева стала смена спикера американского Сената. Им стал Майк Джонсон, которого поддержали радикальная группа республиканцев и сторонников Трампа. А как известно, эта группа не желает объединения помощи Израилю и Украины, потому что не хочет помощи Киеву.
После инициированной демократами и правыми республиканцами отставки Кевина Маккарти, в Киеве понадеялись, что пост займет кто-то из семьи демократов, и вскоре на Украину прибудет еще больше денег и еще больше оружия. Однако на смену Маккарти пришел республиканец Майк Джонсон, который категорично выступает против вкачивания средств американских налогоплательщиков в украинский бюджет.
“Теперь проект выделения новых денег для Киева почти наверняка будет провален. Пока сенаторы предложили разделить финансовый пакет и сделать так, чтобы Израиль деньги получил, а Украина — нет. А там, глядишь, и вовсе перестанут кормить киевскую хунту, раз она все равно никак не может справиться с возложенными на нее задачами”, - пишут авторы издания.
26 октября, 16:34Миллиарды Украине не светят. "Конгрессмен с двойкой по заукраинству" объявил новые приоритеты СШАПрезидента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского ждёт новая неприятная реальность: теперь дальнейшая поддержка Киева зависит в том числе от ярого противника военной помощи ВСУ Майка Джонсона, ставшего третьим лицом американского государства
В Politico отмечают, что подобные шаги приведут к внутреннему расколу Европу. Японское издание Toyo Keizai высказало свои предсказания на этот счет.
Эксперты с Востока утверждают, что "пассивность нынешней американской внешней политики в поиске путей разрешения усиливающегося раскола на мировой арене в конечном счете обернется тем, что она не сможет привлечь к себе внутри страны те консервативные силы, которые поддерживают Трампа".
И в конце концов Америка, так старавшаяся присвоить себе роль мирового полицейского, останется в полном одиночестве.