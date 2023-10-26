https://ukraina.ru/20231026/1050518813.html

Владимир Васильев: Байдену нужны две войны для победы на выборах, но ХАМАС и Украина могут все испортить

Владимир Васильев: Байдену нужны две войны для победы на выборах, но ХАМАС и Украина могут все испортить - 26.10.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Байдену нужны две войны для победы на выборах, но ХАМАС и Украина могут все испортить

Администрации Байдена неважно, наступают ли ВСУ или сидят в обороне. Для нее важно поддерживать вялотекущий конфликт на Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2023-10-26T17:08

2023-10-26T17:08

2023-10-26T17:08

интервью

джо байден

выборы

хамас

украина

всу

израиль

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Спикером Палаты представителей Конгресса США избран конгрессмен от Луизианы, республиканец Майк Джонсон, выступающий против помощи Украине.- Владимир Сергеевич, что изменится с приходом нового спикера?- Его позиция, как одного из членов Палаты представителей, была совершенно очевидной. В последнее время он голосовал против всех инициатив о помощи Украине. Но голосуя, они ничем не рисковал. Но поскольку он выдвиженец Трампа, Трамп рассчитывает, что подобные люди будут ему напрямую или косвенно помогать.Трамп уже высказал свою точку зрения в социальной сети и предвыборных митингах, смысл которой – ни цента Украине. Последнее заявления Джонсона, что он готов всецело поддержать Израиль тоже имеет политическую составляющую. Чем больше денег США будут выделять на поддержку Израилю, а они будут это делать, несмотря на то, начнутся ли там большие военные действия или это лишь вклад в оборону Израиля, будет сделано за счет сокращения помощи Украине.Но отсутствие политического опыта у Джонсона не дает ясного понимания, удастся ли эту линию провести не в качестве рядового члена фракции республиканцев в Палате представителей, а как спикера, где ему придется лавировать между разными противоборствующими группами.Прежний спикер Кевин Маккарти слетел с должности, потому что выступал на двухпартийной основе, сидел на двух стульях, даже на демократическом стуле сидел больше, чем на республиканском. И формальным поводом для отстранения стала секретная сделка с администрацией Байдена о том, что в конце ноября он пропихнет 24 миллиарда в качестве помощи Украине.Сегодня складывается впечатление, что Джонсон не будет иметь с демократами никаких игр. Возможно, он научен горьким опытом, или потому что он спикер республиканцев, а не их представитель в высшем политическом руководстве. А высшее руководство в лице Байдена, лидеров Сената, Палаты представителей во внешнем мире должны выступать с позиции вашингтонского консенсуса, как говорят в США. Если Джонсон не будет играть в эти игры, есть основания думать, что Украина будет получать меньше. Или республиканцы будут требовать аудит расходованных денег. Тем более после информации о том, что поставленное на Украину оружие оказалось в руках ХАМАС, и эта ситуация будет предметом расследования.Как будет на самом деле, сказать сложно. Повторюсь, у Джонсона нет опыта работы на общефедеральном уровне, но учитывая, что его наставником будет Дональд Трамп, он будет следовать в кильватере его установок, а не полагаться на интуицию или собственное представление о своем спикерстве.Джонсон – еще и финансовый консерватор, он выступает за сокращение государственных расходов и против роста госдолга. А помощь Украине, эти миллиарды долларов – вклад в увеличение дефицита бюджета. Его непримиримая позиция относительно помощи Украине и считается причиной того, что его протащили на пост спикера.- Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия получила от США предложение на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. Может ли в отношениях между странами наступить период разрядки, и как это скажется на ситуации на Украине?- Наверно, есть окно возможностей, но не забывайте, что одно дело – внутренняя ситуация в США, другое – внешняя политика. Администрация Байдена очень четко настроена на помощь Украине и непримиримое отношение к России. Надо понимать, что как только администрация США или киевский режим начнёт разговоры о мире, то финансовая поддержка Украины сразу пойдет вниз. Сергей Алексеевич Рябков это прекрасно понимает, связь между военной поддержкой и ситуацией на Украине очевидна.Это и есть одна из проблем, которая постоянно вставала перед администрацией Байдена. Если вы хотите постоянно раскручивать маховик напряженности, говорите о необходимости увеличивать средства для Украины, при этом не просто так, а под предвыборную кампанию, то вы должны иметь большой запас финансовых ресурсов.В США считают, что лучший способ подтолкнуть мирные процессы – перерубить финансовое обеспечение, тем более речь идет о военных операциях. Администрация стоит за то, чтобы подпитка ВСУ была на протяжении ближайшего года. И хотела бы, чтобы фактор внешней напряжённости, Байден употребил выражение "две войны", стал фоном президентских выборов 2024 года. Неважно, будет ли Байден участвовать на заключительном этапе, демократическая партия очень повязана установками на поддержку Украины.- В одном из интервью нашему изданию вы говорили, что Запад дал Украине право на последний выстрел, имея в виду обильную военную помощь накануне наступления ВСУ. Теперь, когда провал "контрнаступа" очевиден", как будут разворачиваться события?- Для администрации Байдена не стоит вопрос отступления или наступления ВСУ. Им важно поддерживать вялотекущий конфликт, неважно перейдет ли Украина к обороне, или начнутся разговоры о прекращении активных боевых действий в зимний период.Важно, что оружие, оказавшееся в руках ХАМАС, может очень резко изменить ситуацию на Украине, по крайней мере в медийном плане. Будет показано, что в Киеве – коррумпированный режим, который торгует военной помощью направо и налево. Этот фактор могут использовать в процедуре импичмента Байдена.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20231026/1050504205.html

https://ukraina.ru/20231026/1050511887.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, джо байден, выборы, хамас, украина, всу, израиль