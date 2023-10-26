https://ukraina.ru/20231026/1050503948.html
Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева
Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева - 26.10.2023 Украина.ру
Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева
"А вот этот россиянин купил Forbes", – народные избранники написали обращение к членам Сената и Палате представителей США. Документ опубликовала София Федына
2023-10-26T12:02
2023-10-26T12:02
2023-10-26T12:02
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На днях в СМИ появилась информация, что российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes. Называется даже сумма сделки – 800 млн долларов. "Лицом" сделки стал, по данным Washington Post, американский бизнесмен Остин Рассел. Отмечается, что Мусаев настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.Официальных подтверждений этой информации нет. Но депутаты Верховной Рады решили высказать опасения. Они уверены, что раз Украина "стратегический союзник США", то должна предупредить своего покровителя: крупное СМИ может стать оружием в информационной войне против Америки и ее союзников."Forbes очень скоро может попасть в руки Мусаева, связанного с Кремлем мошенника, действующего в тесной координации с российским государством. Это очень важное СМИ может стать российским оружием в информационной войне против Америки и ее союзников, в частности Украины. Мы призываем Сенат и Палату представителей США использовать все свои надзорные полномочия, чтобы обеспечить прекращение этой транзакции, и чтобы российские преступные агенты, такие как Мусаев, больше не могли жить и действовать в Америке безнаказанно. Украина является стратегическим союзником США. Мы вместе выступаем против сил агрессии, диктатуры и дезинформации".Депутаты призывают вмешаться всеми силами в бизнес-процессы, "чтобы сохранить верховенства права и наши общие ценности свободы слова и демократии".
https://ukraina.ru/20231007/1049980984.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, верховная рада, forbes, сша, сми, информационная война
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, Forbes, США, СМИ, информационная война
Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева
"А вот этот россиянин купил Forbes", – народные избранники написали обращение к членам Сената и Палате представителей США. Документ опубликовала София Федына
На днях в СМИ появилась информация, что российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes. Называется даже сумма сделки – 800 млн долларов.
"Лицом" сделки стал, по данным Washington Post, американский бизнесмен Остин Рассел. Отмечается, что Мусаев настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.
Официальных подтверждений этой информации нет. Но депутаты Верховной Рады решили высказать опасения. Они уверены, что раз Украина "стратегический союзник США", то должна предупредить своего покровителя: крупное СМИ может стать оружием в информационной войне против Америки и ее союзников.
"Forbes очень скоро может попасть в руки Мусаева, связанного с Кремлем мошенника, действующего в тесной координации с российским государством. Это очень важное СМИ может стать российским оружием в информационной войне против Америки и ее союзников, в частности Украины.
Мы призываем Сенат и Палату представителей США использовать все свои надзорные полномочия, чтобы обеспечить прекращение этой транзакции, и чтобы российские преступные агенты, такие как Мусаев, больше не могли жить и действовать в Америке безнаказанно. Украина является стратегическим союзником США. Мы вместе выступаем против сил агрессии, диктатуры и дезинформации".
Депутаты призывают вмешаться всеми силами в бизнес-процессы, "чтобы сохранить верховенства права и наши общие ценности свободы слова и демократии".