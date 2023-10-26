Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева - 26.10.2023 Украина.ру
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Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева
Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева - 26.10.2023 Украина.ру
Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева
"А вот этот россиянин купил Forbes", – народные избранники написали обращение к членам Сената и Палате представителей США. Документ опубликовала София Федына
2023-10-26T12:02
2023-10-26T12:02
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На днях в СМИ появилась информация, что российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes. Называется даже сумма сделки – 800 млн долларов. "Лицом" сделки стал, по данным Washington Post, американский бизнесмен Остин Рассел. Отмечается, что Мусаев настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.Официальных подтверждений этой информации нет. Но депутаты Верховной Рады решили высказать опасения. Они уверены, что раз Украина "стратегический союзник США", то должна предупредить своего покровителя: крупное СМИ может стать оружием в информационной войне против Америки и ее союзников."Forbes очень скоро может попасть в руки Мусаева, связанного с Кремлем мошенника, действующего в тесной координации с российским государством. Это очень важное СМИ может стать российским оружием в информационной войне против Америки и ее союзников, в частности Украины. Мы призываем Сенат и Палату представителей США использовать все свои надзорные полномочия, чтобы обеспечить прекращение этой транзакции, и чтобы российские преступные агенты, такие как Мусаев, больше не могли жить и действовать в Америке безнаказанно. Украина является стратегическим союзником США. Мы вместе выступаем против сил агрессии, диктатуры и дезинформации".Депутаты призывают вмешаться всеми силами в бизнес-процессы, "чтобы сохранить верховенства права и наши общие ценности свободы слова и демократии".
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новости, новости украины, верховная рада, forbes, сша, сми, информационная война
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, Forbes, США, СМИ, информационная война

Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева

12:02 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкономический форум в Крынице
Экономический форум в Крынице - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"А вот этот россиянин купил Forbes", – народные избранники написали обращение к членам Сената и Палате представителей США. Документ опубликовала София Федына
На днях в СМИ появилась информация, что российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes. Называется даже сумма сделки – 800 млн долларов.
"Лицом" сделки стал, по данным Washington Post, американский бизнесмен Остин Рассел. Отмечается, что Мусаев настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.
Официальных подтверждений этой информации нет. Но депутаты Верховной Рады решили высказать опасения. Они уверены, что раз Украина "стратегический союзник США", то должна предупредить своего покровителя: крупное СМИ может стать оружием в информационной войне против Америки и ее союзников.
"Forbes очень скоро может попасть в руки Мусаева, связанного с Кремлем мошенника, действующего в тесной координации с российским государством. Это очень важное СМИ может стать российским оружием в информационной войне против Америки и ее союзников, в частности Украины.
Мы призываем Сенат и Палату представителей США использовать все свои надзорные полномочия, чтобы обеспечить прекращение этой транзакции, и чтобы российские преступные агенты, такие как Мусаев, больше не могли жить и действовать в Америке безнаказанно. Украина является стратегическим союзником США. Мы вместе выступаем против сил агрессии, диктатуры и дезинформации".
Депутаты призывают вмешаться всеми силами в бизнес-процессы, "чтобы сохранить верховенства права и наши общие ценности свободы слова и демократии".
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 05:33
Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - ForbesУкраина может лишиться своего самого многочисленного типа танков через два года, поставка западной бронетехники не возместит потери. Об этом военный обозреватель Дэвид Экс 6 октября пишет в Forbes
 
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