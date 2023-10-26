https://ukraina.ru/20231026/1050503948.html

Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева

Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева - 26.10.2023 Украина.ру

Украинские депутаты просят США отнять Forbes у российского бизнесмена Мусаева

"А вот этот россиянин купил Forbes", – народные избранники написали обращение к членам Сената и Палате представителей США. Документ опубликовала София Федына

2023-10-26T12:02

2023-10-26T12:02

2023-10-26T12:02

новости

новости украины

верховная рада

forbes

сша

сми

информационная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047074908_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_0272895d7b006d4b384d5adb6a536c0c.jpg

На днях в СМИ появилась информация, что российский предприниматель Магомед Мусаев якобы приобрел медиагруппу Forbes. Называется даже сумма сделки – 800 млн долларов. "Лицом" сделки стал, по данным Washington Post, американский бизнесмен Остин Рассел. Отмечается, что Мусаев настоял на том, чтобы его собственное участие хранилось в тайне.Официальных подтверждений этой информации нет. Но депутаты Верховной Рады решили высказать опасения. Они уверены, что раз Украина "стратегический союзник США", то должна предупредить своего покровителя: крупное СМИ может стать оружием в информационной войне против Америки и ее союзников."Forbes очень скоро может попасть в руки Мусаева, связанного с Кремлем мошенника, действующего в тесной координации с российским государством. Это очень важное СМИ может стать российским оружием в информационной войне против Америки и ее союзников, в частности Украины. Мы призываем Сенат и Палату представителей США использовать все свои надзорные полномочия, чтобы обеспечить прекращение этой транзакции, и чтобы российские преступные агенты, такие как Мусаев, больше не могли жить и действовать в Америке безнаказанно. Украина является стратегическим союзником США. Мы вместе выступаем против сил агрессии, диктатуры и дезинформации".Депутаты призывают вмешаться всеми силами в бизнес-процессы, "чтобы сохранить верховенства права и наши общие ценности свободы слова и демократии".

https://ukraina.ru/20231007/1049980984.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, верховная рада, forbes, сша, сми, информационная война