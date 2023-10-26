https://ukraina.ru/20231026/1050486026.html

Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки

Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки - 26.10.2023 Украина.ру

Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки

Из Авдеевки ВСУ регулярно ведут обстрелы Донецка. И ликвидация украинской группировки — это актуальная и злободневная задача российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-10-26T04:50

2023-10-26T04:50

2023-10-26T04:50

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За годы, предшествовавшие началу спецоперации на Украине, Авдеевка была превращена в крепость. Российское командование рассматривало несколько подходов к решению этой проблемы, рассказал политолог.Первый вариант предполагал с большими потерями брать Авдеевку штурмом, второй — постоянно изматывать противника, закрепившегося в городе, нанося ему потери, добавил эксперт.Армия России будет прокладывать себе дорогу через укрепления ВСУ, создавая огневой вал, который будет сметать все на своем пути. То есть не ценой потерь личного состава, а за счет техники и огневой мощи войска будут двигаться в любом направлении, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050482207.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, авдеевка, днр, бои, наступление, донецк, вс рф, штурм