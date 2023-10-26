https://ukraina.ru/20231026/1050486026.html
Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки
Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки - 26.10.2023 Украина.ру
Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки
Из Авдеевки ВСУ регулярно ведут обстрелы Донецка. И ликвидация украинской группировки — это актуальная и злободневная задача российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-10-26T04:50
2023-10-26T04:50
2023-10-26T04:50
новости
всу
авдеевка
днр
бои
наступление
донецк
вс рф
штурм
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За годы, предшествовавшие началу спецоперации на Украине, Авдеевка была превращена в крепость. Российское командование рассматривало несколько подходов к решению этой проблемы, рассказал политолог.Первый вариант предполагал с большими потерями брать Авдеевку штурмом, второй — постоянно изматывать противника, закрепившегося в городе, нанося ему потери, добавил эксперт.Армия России будет прокладывать себе дорогу через укрепления ВСУ, создавая огневой вал, который будет сметать все на своем пути. То есть не ценой потерь личного состава, а за счет техники и огневой мощи войска будут двигаться в любом направлении, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050482207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка, днр, бои, наступление, донецк, вс рф, штурм
Новости, ВСУ, Авдеевка, ДНР, бои, наступление, Донецк, ВС РФ, штурм
Ветеран спецслужб о том, как Россия огневым валом снесет ВСУ и окончательно выдавит врага из Авдеевки
Из Авдеевки ВСУ регулярно ведут обстрелы Донецка. И ликвидация украинской группировки — это актуальная и злободневная задача российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
За годы, предшествовавшие началу спецоперации на Украине, Авдеевка была превращена в крепость. Российское командование рассматривало несколько подходов к решению этой проблемы, рассказал политолог.
Первый вариант предполагал с большими потерями брать Авдеевку штурмом, второй — постоянно изматывать противника, закрепившегося в городе, нанося ему потери, добавил эксперт.
"Судя по всему, сейчас реализуется второй способ. Армия России периодически атакует Авдеевку, украинцы несут большие потери. В конечном итоге это приведет к выдавливанию ВСУ из этого района, и он перейдет под контроль ВС РФ", - подчеркнул Соин.
Армия России будет прокладывать себе дорогу через укрепления ВСУ, создавая огневой вал, который будет сметать все на своем пути. То есть не ценой потерь личного состава, а за счет техники и огневой мощи войска будут двигаться в любом направлении, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь