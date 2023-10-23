Главы МИД европейских стран признались в усталости от Украины - Сийярто
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Почти все главы МИД стран ЕС говорили об "усталости от Украины" на заседании в Люксембурге, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 23 октября сообщили журналисты РИА Новости
"Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение "усталость от Украины", которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине", — сказал Сийярто.
Если всё так, как говорят представители дипломатических ведомств, то необходимость мирного урегулирования становится ещё более очевидной, отметил венгерский министр.
"Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох ещё и потому, что Украине достаётся очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — отметил глава венгерского МИД.
За последние полтора года это было первое заседание глав МИД стран ЕС, где конфликт на Украине не был первой темой на повестке дня, резюмировал Сийярто.
В конце сентября журналисты ВВС написали, что "усталости от Украины" нависла над многими европейскими странами и США.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters заявил, что "западные партнёры проявляют слабость и усталость от украинского конфликта".
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