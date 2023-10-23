https://ukraina.ru/20231023/1050420949.html

Главы МИД европейских стран признались в усталости от Украины - Сийярто

Главы МИД европейских стран признались в усталости от Украины - Сийярто - 23.10.2023 Украина.ру

Главы МИД европейских стран признались в усталости от Украины - Сийярто

Почти все главы МИД стран ЕС говорили об "усталости от Украины" на заседании в Люксембурге, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 23 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-23T17:49

2023-10-23T17:49

2023-10-23T17:49

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Если всё так, как говорят представители дипломатических ведомств, то необходимость мирного урегулирования становится ещё более очевидной, отметил венгерский министр."Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох ещё и потому, что Украине достаётся очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — отметил глава венгерского МИД.За последние полтора года это было первое заседание глав МИД стран ЕС, где конфликт на Украине не был первой темой на повестке дня, резюмировал Сийярто.В конце сентября журналисты ВВС написали, что "усталости от Украины" нависла над многими европейскими странами и США.Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters заявил, что "западные партнёры проявляют слабость и усталость от украинского конфликта".

https://ukraina.ru/20231017/1050249186.html

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новости, венгрия, зарубежье, люксембург, ес, мид, петер сийярто, украина, конфликт, израиль, усталость, запад