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Тень "усталости от Украины" нависла над Польшей - BBC

Тень "усталости от Украины" нависла над Польшей - BBC - 22.09.2023 Украина.ру

Тень "усталости от Украины" нависла над Польшей - BBC

Отношения Польши и Украины испортились на фоне избирательных кампаний, Тень "усталости от Украины" нависла над многими европейскими странами и США, сообщили 22 сентября журналисты ВВС

2023-09-22T16:59

2023-09-22T16:59

2023-09-22T16:59

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С начала российской спецоперации на Украине Польша была твёрдой сторонницей Киева, часто возглавляла отправку военной помощи и оборудования и страстно доказывала, что эта поддержка необходима для защиты самой Польши от России, пишет BBC.Журналисты подмечают изменение тона польского правительства в отношении Украины.Идут разговоры о том, что Украина должна быть "благодарна" за польскую поддержку, говорится в статье. На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предупреждением о прекращении поставок оружия. А президент республики Анджей Дуда на Генассамблее ООН сравнил Украину с тонущим человеком, который рискует утащить за собой своих "спасателей".Резкий спад в отношениях между соседними странами начался со спора по поводу импорта зерна, который остается неразрешенным, пишет издание.BBC приводит комментарий польского аналитика Петра Лукашевича. Он считает, что это связано не с зерном или оружием, а с предстоящими выборами. Правительство хочет завладеть голосами среди консервативного электората.Тень "усталости от Украины" нависла над избирательными кампаниями от Словакии до Соединенных Штатов, что вызывает серьезное беспокойство у Киева, которому требуется постоянная и твердая поддержка Запада, пишут журналисты BBC.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. 2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.Также Украина обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции — неизвестно.

https://ukraina.ru/20230922/1049612570.html

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новости, польша, зарубежье, владимир зеленский, анджей дуда, зерно, оружие