https://ukraina.ru/20231023/1050410448.html
"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов
"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов - 23.10.2023 Украина.ру
"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру оценил ситуацию в зоне СВО, рассказал о сути информационных войн на примере российко-украинского и израильско-палестинского конфликтов, а также откровенно высказался о тех российских "звездах", которые решили сбежать из страны
2023-10-23T14:07
2023-10-23T14:07
2023-10-23T14:07
видео
даниил безсонов
россия
украина
сша
запад
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
геноцид
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0:45 - военные действия в районе Авдеевки; 5:38 - высадка украинских войск на левом берегу Днепра: стоит ли преуменьшать опасность ситуации? 13:35 - информационная война: всё новое повторяет хорошо забытое старое; 20:50 - информационная составляющая израильско-палестинского конфликта: сравнение с Украиной; 24:55 - почему Запад оправдывает израильские военные преступления и не замечает, как Россия восстанавливает разрушенный Киевом Донбасс? 29:10 - что делать с теми российскими звездами, которые встали на сторону США?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050410321_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23d2b050253fba3045bc6e6d3da60c0c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, даниил безсонов, россия, украина, сша, запад, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, геноцид, спецоперация, сво, авдеевка, херсон, запорожье, штурм, пропаганда, информационная война, сми, видео
Видео, Даниил Безсонов, Россия, Украина, США, Запад, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, геноцид, Спецоперация, СВО, Авдеевка, Херсон, Запорожье, штурм, пропаганда, информационная война, СМИ
"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру оценил ситуацию в зоне СВО, рассказал о сути информационных войн на примере российко-украинского и израильско-палестинского конфликтов, а также откровенно высказался о тех российских "звездах", которые решили сбежать из страны
0:45 - военные действия в районе Авдеевки;
5:38 - высадка украинских войск на левом берегу Днепра: стоит ли преуменьшать опасность ситуации?
13:35 - информационная война: всё новое повторяет хорошо забытое старое;
20:50 - информационная составляющая израильско-палестинского конфликта: сравнение с Украиной;
24:55 - почему Запад оправдывает израильские военные преступления и не замечает, как Россия восстанавливает разрушенный Киевом Донбасс?
29:10 - что делать с теми российскими звездами, которые встали на сторону США?