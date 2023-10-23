https://ukraina.ru/20231023/1050410448.html

"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов

"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов - 23.10.2023 Украина.ру

"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов

Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру оценил ситуацию в зоне СВО, рассказал о сути информационных войн на примере российко-украинского и израильско-палестинского конфликтов, а также откровенно высказался о тех российских "звездах", которые решили сбежать из страны

2023-10-23T14:07

2023-10-23T14:07

2023-10-23T14:07

видео

даниил безсонов

россия

украина

сша

запад

израиль

палестино-израильский конфликт

палестина

геноцид

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0:45 - военные действия в районе Авдеевки; 5:38 - высадка украинских войск на левом берегу Днепра: стоит ли преуменьшать опасность ситуации? 13:35 - информационная война: всё новое повторяет хорошо забытое старое; 20:50 - информационная составляющая израильско-палестинского конфликта: сравнение с Украиной; 24:55 - почему Запад оправдывает израильские военные преступления и не замечает, как Россия восстанавливает разрушенный Киевом Донбасс? 29:10 - что делать с теми российскими звездами, которые встали на сторону США?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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