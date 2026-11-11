https://ukraina.ru/20261111/ukrainskie-propagandisty-snova-vzyalis-za-psa-patrona-chto-sotvorili-s-zhivotnym-1084411468.html
Украинские пропагандисты снова взялись за пса Патрона. Что сотворили с животным
Украинские пропагандисты снова взялись за пса Патрона. Что сотворили с животным - 11.11.2026 Украина.ру
Украинские пропагандисты снова взялись за пса Патрона. Что сотворили с животным
Хозяин знаменитого на Украине пса Патрона, который якобы работает на госслужбе как поисковая собака, продолжает придумывать все новые инфоповоды, связанные с питомцем, лишь бы раскрутить украинцев на донаты. На этот раз стало известно, что Патрон обзавелся собачей семьей
2026-11-11T10:41
2026-11-11T10:41
2026-11-11T10:41
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На странице Патрона, которую ведет его хозяин и "брат" по службе пиротехник Михаил Ильев, сначала появился пост о "женитьбе", сопровождавшийся сбором средств, а после нескольких записей о жизни "в браке" собачья семья сообщила о пополнении. В первых числах ноября хозяин Патрона сообщил, что "супругу" его питомца зовут Лана. Она оказалась той же породы, что и сам Патрон — джек-рассел-терьер. Дабы раскрутить эмпатичных подписчиков на донаты Ильев устроил собакам настоящую свадьбу, а после от лица питомца стал выпрашивать у аудитории деньги. "Собираем на дроны, антенны, аккумуляторы. Потому что это действительно то, что нужно новой семье: спокойное небо над головами", — писал тогда хозяин Патрона на странице своего пса. Уже позднее, чтобы не потерять внимание аудитории и иметь возможность объявить новый сбор средств, Ильев стал публиковать на странице питомца посты о жизни Патрона "в браке". Оказалось, что собачья семья живет раздельно, — каждый со своим хозяином. "Мы много гуляем вместе и ходим друг к другу в гости. То я раньше думал, что только на службу могу бежать так радостно. А теперь и домой спешить хочется. А еще появилась привычка оставлять для Ланочки самые вкусные лакомства. И когда на службе меня кто-то угощает, то я все не ем, забираю в пакетике домой, чтобы утешить любимую, — рассказывал хозяин Патрона опять же от лица пса. — Мы счастливы, и это самое главное".Конечно, даже в этом посте он не забыл напомнить о "работе" своего питомца в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, где тот помогает искать снаряды и взрывчатку. Подписчики неоднократно сомневались, что собака способна испытывать радость от так называемой службы, ведь навряд ли понимает, что происходит, а успехи Патрона аудитория объясняет годами дрессировки. Следующий пост на странице Патрона, призванный привлечь как можно больше аудитории, гласил о пополнении в собачьей семье. Хозяин пса опубликовал на странице питомца несколько фотографий с щенками, дабы удержать интерес подписчиков. Неудивительно, если завтра в соцсетях Патрона появится очередной пост о сборе средств "на прокорм малышей".Патрон стал популярен благодаря именно соцсетям, которые активно раскручивал его хозяин. Пропагандистская уловка Ильева уже позволила ему выкачать из украинцев немалые деньги.
https://ukraina.ru/20250922/multfilm-ps-patron-zakrylsya-iz-za-prekrascheniya-finansirovaniya-usaid-1069025795.html
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новости, украина, владимир зеленский, киев, собака, питомец, питомцы
Украинские пропагандисты снова взялись за пса Патрона. Что сотворили с животным
Хозяин знаменитого на Украине пса Патрона, который якобы работает на госслужбе как поисковая собака, продолжает придумывать все новые инфоповоды, связанные с питомцем, лишь бы раскрутить украинцев на донаты. На этот раз стало известно, что Патрон обзавелся собачей семьей
На странице Патрона, которую ведет его хозяин и "брат" по службе пиротехник Михаил Ильев, сначала появился пост о "женитьбе", сопровождавшийся сбором средств, а после нескольких записей о жизни "в браке" собачья семья сообщила о пополнении.
В первых числах ноября хозяин Патрона сообщил, что "супругу" его питомца зовут Лана. Она оказалась той же породы, что и сам Патрон — джек-рассел-терьер. Дабы раскрутить эмпатичных подписчиков на донаты Ильев устроил собакам настоящую свадьбу, а после от лица питомца стал выпрашивать у аудитории деньги.
"Собираем на дроны, антенны, аккумуляторы. Потому что это действительно то, что нужно новой семье: спокойное небо над головами", — писал тогда хозяин Патрона на странице своего пса.
Уже позднее, чтобы не потерять внимание аудитории и иметь возможность объявить новый сбор средств, Ильев стал публиковать на странице питомца посты о жизни Патрона "в браке". Оказалось, что собачья семья живет раздельно, — каждый со своим хозяином.
"Мы много гуляем вместе и ходим друг к другу в гости. То я раньше думал, что только на службу могу бежать так радостно. А теперь и домой спешить хочется. А еще появилась привычка оставлять для Ланочки самые вкусные лакомства. И когда на службе меня кто-то угощает, то я все не ем, забираю в пакетике домой, чтобы утешить любимую, — рассказывал хозяин Патрона опять же от лица пса. — Мы счастливы, и это самое главное".
Конечно, даже в этом посте он не забыл напомнить о "работе" своего питомца в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, где тот помогает искать снаряды и взрывчатку. Подписчики неоднократно сомневались, что собака способна испытывать радость от так называемой службы, ведь навряд ли понимает, что происходит, а успехи Патрона аудитория объясняет годами дрессировки.
Следующий пост на странице Патрона, призванный привлечь как можно больше аудитории, гласил о пополнении в собачьей семье. Хозяин пса опубликовал на странице питомца несколько фотографий с щенками, дабы удержать интерес подписчиков. Неудивительно, если завтра в соцсетях Патрона появится очередной пост о сборе средств "на прокорм малышей".
Патрон стал популярен благодаря именно соцсетям, которые активно раскручивал его хозяин. Пропагандистская уловка Ильева уже позволила ему выкачать из украинцев немалые деньги.