https://ukraina.ru/20261111/vs-rf-nochyu-atakovali-ukrainskie-podstantsii-i-voennyy-sukhogruz-1084411041.html

ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз

ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз - 11.11.2026 Украина.ру

ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морскому транспорту с военным грузом, сообщило 11 ноября Министерство обороны РФ

2026-11-11T09:30

2026-11-11T09:30

2026-11-11T09:30

сво

спецоперация

россия

украина

днепропетровская область

украина.ру

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Атака велась с применением беспилотников. В результате точных попаданий в Днепропетровской области, на территории Кривого Рога, из строя была выведена электрическая подстанция мощностью 330 киловольт. Кроме того, в Одесской области российские дроны поразили две распределительные станции в районе населенных пунктов Усатово и Маяки мощностью 330 и 110 киловольт.Отдельный удар был нанесен по морской цели в акватории Черного моря. Юго-западнее Одессы российские беспилотники атаковали и поразили сухогрузное судно, на борту которого находилась партия вооружения и военного имущества для украинской армии.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

россия

украина

днепропетровская область

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, украина.ру