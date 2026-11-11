ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз
© Фото : osnmedia.ru
© Фото : osnmedia.ru
Российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морскому транспорту с военным грузом, сообщило 11 ноября Министерство обороны РФ
Атака велась с применением беспилотников.
В результате точных попаданий в Днепропетровской области, на территории Кривого Рога, из строя была выведена электрическая подстанция мощностью 330 киловольт.
Кроме того, в Одесской области российские дроны поразили две распределительные станции в районе населенных пунктов Усатово и Маяки мощностью 330 и 110 киловольт.
Отдельный удар был нанесен по морской цели в акватории Черного моря. Юго-западнее Одессы российские беспилотники атаковали и поразили сухогрузное судно, на борту которого находилась партия вооружения и военного имущества для украинской армии.
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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