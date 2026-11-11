ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз - 11.11.2026 Украина.ру
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ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз
ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз - 11.11.2026 Украина.ру
ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз
Российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морскому транспорту с военным грузом, сообщило 11 ноября Министерство обороны РФ
2026-11-11T09:30
2026-11-11T09:30
сво
спецоперация
россия
украина
днепропетровская область
украина.ру
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Атака велась с применением беспилотников. В результате точных попаданий в Днепропетровской области, на территории Кривого Рога, из строя была выведена электрическая подстанция мощностью 330 киловольт. Кроме того, в Одесской области российские дроны поразили две распределительные станции в районе населенных пунктов Усатово и Маяки мощностью 330 и 110 киловольт.Отдельный удар был нанесен по морской цели в акватории Черного моря. Юго-западнее Одессы российские беспилотники атаковали и поразили сухогрузное судно, на борту которого находилась партия вооружения и военного имущества для украинской армии.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Днепропетровская область, Украина.ру

ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз

09:30 11.11.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морскому транспорту с военным грузом, сообщило 11 ноября Министерство обороны РФ
Атака велась с применением беспилотников.
В результате точных попаданий в Днепропетровской области, на территории Кривого Рога, из строя была выведена электрическая подстанция мощностью 330 киловольт.
Кроме того, в Одесской области российские дроны поразили две распределительные станции в районе населенных пунктов Усатово и Маяки мощностью 330 и 110 киловольт.
Отдельный удар был нанесен по морской цели в акватории Черного моря. Юго-западнее Одессы российские беспилотники атаковали и поразили сухогрузное судно, на борту которого находилась партия вооружения и военного имущества для украинской армии.
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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