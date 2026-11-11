https://ukraina.ru/20261111/polskiy-shpionskiy-sled-fsb-nakryla-agenturnuyu-set-v-kaliningrade-1084411190.html

Польский шпионский след: ФСБ накрыла агентурную сеть в Калининграде

Польский шпионский след: ФСБ накрыла агентурную сеть в Калининграде - 11.11.2026 Украина.ру

Польский шпионский след: ФСБ накрыла агентурную сеть в Калининграде

Федеральная служба безопасности выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Республики Польша, действовавшую в Калининградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2026-11-11T09:46

2026-11-11T09:46

2026-11-11T09:46

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По данным ведомства, арестованы два агента польских спецслужб. Ещё семи гражданам Польши и трём россиянам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий по шпионажу и госизмене. Иностранцам также запрещён въезд в Россию на длительный срок.Что собирали агентыПо данным ФСБ, задержанные собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны, а также сведения о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике. В отношении арестованных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Семи гражданам Польши и трём россиянам объявлены предостережения о недопустимости госизмены (ст. 275 УК), сотрудничества с иностранным государством (ст. 275.1) и шпионажа (ст. 276). Иностранцам также закрыт въезд в Россию.В ФСБ уточнили, что по результатам проверки в 2026 году за пособничество польским спецслужбам 14 гражданам Польши аннулировали российские визы, ещё шестерым закрыли въезд в Россию. Ранее в Краснодаре был задержан агент СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ. Таким образом, спецслужбы продолжают системную работу по пресечению враждебной деятельности на территории России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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