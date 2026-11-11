В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки
На подъездах к мостам через реку Днепр в украинской столице образовались масштабные дорожные заторы, пишут украинские СМИ
Северный и Южный мосты сейчас функционируют с серьезными техническими ограничениями, что привело к скоплению сотен метров автомобильных очередей.
В подтверждение сложной дорожной ситуации СМИ распространяют видеозаписи, на которых видна растянувшаяся на сотни метров колонна машин.
Проблемы с ключевыми транспортными артериями города длятся уже не первую неделю. В конце октября и начале ноября мэр Киева Виталий Кличко подтверждал наличие повреждений на конструкциях Северного и Южного мостов. Кроме того, на протяжении осени в местных СМИ регулярно появлялись сведения о повреждениях и других переправ через Днепр.
Критическое состояние дорожной инфраструктуры накануне комментировал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Депутат Верховной рады выразил опасение, что из-за аварийного состояния мостовых переходов Киев рискует фактически разделиться на два изолированных друг от друга города.
О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
Подписывайся на