В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки - 11.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261111/v-kieve-na-podezdakh-k-mostam-cherez-dnepr-obrazovalis-ogromnye-probki-1084411336.html
В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки
В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки - 11.11.2026 Украина.ру
В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки
На подъездах к мостам через реку Днепр в украинской столице образовались масштабные дорожные заторы, пишут украинские СМИ
2026-11-11T09:53
2026-11-11T09:53
новости
киев
днепр
виталий кличко
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084319808_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_fb0cab475b51fa230136f854f25e5143.jpg
Северный и Южный мосты сейчас функционируют с серьезными техническими ограничениями, что привело к скоплению сотен метров автомобильных очередей. В подтверждение сложной дорожной ситуации СМИ распространяют видеозаписи, на которых видна растянувшаяся на сотни метров колонна машин.Проблемы с ключевыми транспортными артериями города длятся уже не первую неделю. В конце октября и начале ноября мэр Киева Виталий Кличко подтверждал наличие повреждений на конструкциях Северного и Южного мостов. Кроме того, на протяжении осени в местных СМИ регулярно появлялись сведения о повреждениях и других переправ через Днепр.Критическое состояние дорожной инфраструктуры накануне комментировал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Депутат Верховной рады выразил опасение, что из-за аварийного состояния мостовых переходов Киев рискует фактически разделиться на два изолированных друг от друга города.О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
киев
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084319808_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_caee6591b600ce3bd4a1e597521c953b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, днепр, виталий кличко, верховная рада, украина.ру
Новости, Киев, Днепр, Виталий Кличко, Верховная Рада, Украина.ру

В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки

09:53 11.11.2026
 
© commons.wikimedia.org / Imass ua
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© commons.wikimedia.org / Imass ua
Читать в
ДзенTelegram
На подъездах к мостам через реку Днепр в украинской столице образовались масштабные дорожные заторы, пишут украинские СМИ
Северный и Южный мосты сейчас функционируют с серьезными техническими ограничениями, что привело к скоплению сотен метров автомобильных очередей.
В подтверждение сложной дорожной ситуации СМИ распространяют видеозаписи, на которых видна растянувшаяся на сотни метров колонна машин.
Проблемы с ключевыми транспортными артериями города длятся уже не первую неделю. В конце октября и начале ноября мэр Киева Виталий Кличко подтверждал наличие повреждений на конструкциях Северного и Южного мостов. Кроме того, на протяжении осени в местных СМИ регулярно появлялись сведения о повреждениях и других переправ через Днепр.
Критическое состояние дорожной инфраструктуры накануне комментировал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Депутат Верховной рады выразил опасение, что из-за аварийного состояния мостовых переходов Киев рискует фактически разделиться на два изолированных друг от друга города.
О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевДнепрВиталий КличкоВерховная РадаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:41Украинские пропагандисты снова взялись за пса Патрона. Что сотворили с животным
10:39Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ
10:32Львовский блогер, рекламировавший ВСУ, сбежал в Испанию через горы
09:53В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки
09:46Польский шпионский след: ФСБ накрыла агентурную сеть в Калининграде
09:30ВС РФ ночью атаковали украинские подстанции и военный сухогруз
09:30Экономика Украины и война: схемы вместо коммунальных благ
09:00Европа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие России. Хроника событий на утро 11 ноября
08:59Премьер Норвегии заявил о возможном новом разговоре с Путиным
08:33"Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби
08:20Мирные жители погибли при атаке БПЛА на Смоленскую область — губернатор
07:59Дух Сталина над Волгой, Янцзы и Тираной*. Оппозиция первой декоммунизации
07:50Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
07:30Фицо и депутат из ФРГ обвинили Мерца в ошибках и шантаже ЕС
07:19"Чужое государство с чужими смыслами". В Луцке на 6 лет посадили секретаря Союза писателей России
07:00Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением
06:57Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
06:26Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT
06:22"Не раньше 2028 года": эксперт о том, когда закончится СВО и Запад уйдёт с Украины
06:03С Белоруссией не получилось, теперь – новая жертва: мягкая сила Польши захватывает Украину
Лента новостейМолния