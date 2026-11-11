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В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки

В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки - 11.11.2026 Украина.ру

В Киеве на подъездах к мостам через Днепр образовались огромные пробки

На подъездах к мостам через реку Днепр в украинской столице образовались масштабные дорожные заторы, пишут украинские СМИ

2026-11-11T09:53

2026-11-11T09:53

2026-11-11T09:53

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днепр

виталий кличко

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украина.ру

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Северный и Южный мосты сейчас функционируют с серьезными техническими ограничениями, что привело к скоплению сотен метров автомобильных очередей. В подтверждение сложной дорожной ситуации СМИ распространяют видеозаписи, на которых видна растянувшаяся на сотни метров колонна машин.Проблемы с ключевыми транспортными артериями города длятся уже не первую неделю. В конце октября и начале ноября мэр Киева Виталий Кличко подтверждал наличие повреждений на конструкциях Северного и Южного мостов. Кроме того, на протяжении осени в местных СМИ регулярно появлялись сведения о повреждениях и других переправ через Днепр.Критическое состояние дорожной инфраструктуры накануне комментировал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Депутат Верховной рады выразил опасение, что из-за аварийного состояния мостовых переходов Киев рискует фактически разделиться на два изолированных друг от друга города.О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.

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новости, киев, днепр, виталий кличко, верховная рада, украина.ру