https://ukraina.ru/20261111/lvovskiy-bloger-reklamirovavshiy-vsu-sbezhal-v-ispaniyu-cherez-gory-1084411561.html
Львовский блогер, рекламировавший ВСУ, сбежал в Испанию через горы
Львовский блогер, рекламировавший ВСУ, сбежал в Испанию через горы - 11.11.2026 Украина.ру
Львовский блогер, рекламировавший ВСУ, сбежал в Испанию через горы
Показательная история произошла с львовским блогером Михаилом Бобенко. Ещё недавно он агитировал у себя в блоге службу в ВСУ, призывая других вступать в ряды защитников Украины. А теперь он же заявляет, что Украине не нужны инфлюенсеры. Правда, говорит он это уже из Испании, куда сбежал нелегально
2026-11-11T10:32
2026-11-11T10:32
2026-11-11T10:32
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По данным украинских телеграм-каналов, Бобенко нашёл тематический чат, проштудировал карты, закупил снаряжение. Затем определил маршрут и вместе с единомышленниками нелегально пересёк границу. Семь дней группа шла горами, снимая каждый шаг на видео. В итоге беглецы оказались в Румынии, а оттуда Бобенко добрался до Испании, где и живёт сейчас как беженец, продолжая вести свой блог.Таких, как Бобенко, на Украине становится всё больше. Украинские общественники и журналисты возмущены: кто же теперь будет агитировать население вступать в ряды ВСУ? Однако желающих заниматься этой пропагандой становится всё меньше. Ведь никто не может гарантировать, что однажды к самому блогеру не заявятся в гости сотрудники ТЦК.Подробнее – в материале Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию
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новости, испания, украина, румыния, вооруженные силы украины, тцк
Львовский блогер, рекламировавший ВСУ, сбежал в Испанию через горы
Показательная история произошла с львовским блогером Михаилом Бобенко. Ещё недавно он агитировал у себя в блоге службу в ВСУ, призывая других вступать в ряды защитников Украины. А теперь он же заявляет, что Украине не нужны инфлюенсеры. Правда, говорит он это уже из Испании, куда сбежал нелегально
По данным украинских телеграм-каналов, Бобенко нашёл тематический чат, проштудировал карты, закупил снаряжение. Затем определил маршрут и вместе с единомышленниками нелегально пересёк границу.
Семь дней группа шла горами, снимая каждый шаг на видео. В итоге беглецы оказались в Румынии, а оттуда Бобенко добрался до Испании, где и живёт сейчас как беженец, продолжая вести свой блог.
Таких, как Бобенко, на Украине становится всё больше. Украинские общественники и журналисты возмущены: кто же теперь будет агитировать население вступать в ряды ВСУ? Однако желающих заниматься этой пропагандой становится всё меньше. Ведь никто не может гарантировать, что однажды к самому блогеру не заявятся в гости сотрудники ТЦК.