Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ - 11.11.2026 Украина.ру
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Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ
Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ - 11.11.2026 Украина.ру
Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ
Европейским государствам необходимо отказаться от молчания и начать прямые переговоры с Москвой, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung
2026-11-11T10:39
2026-11-11T10:39
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Финский лидер подчеркнул, что для участия в международном переговорном процессе странам Европы нельзя переходить в беззвучный режим, а нужно вести прямой диалог с российской стороной.Комментируя недавний телефонный контакт с президентом России Владимиром Путиным, Стубб охарактеризовал состоявшуюся беседу как конструктивную и откровенную. По его словам, российский лидер во время общения проявил глубокую проницательность, склонность к анализу, спокойствие и хорошую подготовку, а также показал умение слушать собеседника.При этом глава Финляндии констатировал, что позиция Москвы по украинскому вопросу осталась прежней.Трехсторонние телефонные консультации прошли в конце октября по совместной инициативе президента Финляндии и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Подробнее - в материале Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, москва, александр стубб, владимир путин, европа, стив уиткофф, украина.ру
Новости, Финляндия, Москва, Александр Стубб, Владимир Путин, Европа, Стив Уиткофф, Украина.ру

Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ

10:39 11.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТоржественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Европейским государствам необходимо отказаться от молчания и начать прямые переговоры с Москвой, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung
Финский лидер подчеркнул, что для участия в международном переговорном процессе странам Европы нельзя переходить в беззвучный режим, а нужно вести прямой диалог с российской стороной.
Комментируя недавний телефонный контакт с президентом России Владимиром Путиным, Стубб охарактеризовал состоявшуюся беседу как конструктивную и откровенную. По его словам, российский лидер во время общения проявил глубокую проницательность, склонность к анализу, спокойствие и хорошую подготовку, а также показал умение слушать собеседника.
При этом глава Финляндии констатировал, что позиция Москвы по украинскому вопросу осталась прежней.
Трехсторонние телефонные консультации прошли в конце октября по совместной инициативе президента Финляндии и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.
Подробнее - в материале Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты на сайте Украина.ру.
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