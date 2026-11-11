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Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ

Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ - 11.11.2026 Украина.ру

Президент Финляндии призвал Европу выключить "беззвучный режим" и говорить с РФ

Европейским государствам необходимо отказаться от молчания и начать прямые переговоры с Москвой, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung

2026-11-11T10:39

2026-11-11T10:39

2026-11-11T10:39

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Финский лидер подчеркнул, что для участия в международном переговорном процессе странам Европы нельзя переходить в беззвучный режим, а нужно вести прямой диалог с российской стороной.Комментируя недавний телефонный контакт с президентом России Владимиром Путиным, Стубб охарактеризовал состоявшуюся беседу как конструктивную и откровенную. По его словам, российский лидер во время общения проявил глубокую проницательность, склонность к анализу, спокойствие и хорошую подготовку, а также показал умение слушать собеседника.При этом глава Финляндии констатировал, что позиция Москвы по украинскому вопросу осталась прежней.Трехсторонние телефонные консультации прошли в конце октября по совместной инициативе президента Финляндии и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Подробнее - в материале Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты на сайте Украина.ру.

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новости, финляндия, москва, александр стубб, владимир путин, европа, стив уиткофф, украина.ру