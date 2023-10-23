https://ukraina.ru/20231023/1050401618.html

Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка

Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка - 23.10.2023 Украина.ру

Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка

Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об... Украина.ру, 23.10.2023

2023-10-23T11:22

2023-10-23T11:22

2023-10-23T11:22

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Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об истории их создания, а также побывали в мастерской, где творит художник. Обо всём этом в репортаже Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, днр, донецкая народная республика, донецк, скульптуры, равиль акмаев, живопись, россия, украина, культура, война, видео