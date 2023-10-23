Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка - 23.10.2023 Украина.ру
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Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка
Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка - 23.10.2023 Украина.ру
Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка
Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об... Украина.ру, 23.10.2023
2023-10-23T11:22
2023-10-23T11:22
видео
днр
донецкая народная республика
донецк
скульптуры
равиль акмаев
живопись
россия
украина
культура
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Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об истории их создания, а также побывали в мастерской, где творит художник. Обо всём этом в репортаже Украина.ру.
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видео, днр, донецкая народная республика, донецк, скульптуры, равиль акмаев, живопись, россия, украина, культура, война, видео
Видео, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, скульптуры, Равиль Акмаев, живопись, Россия, Украина, культура, война

Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка

11:22 23.10.2023
 
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Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об истории их создания, а также побывали в мастерской, где творит художник. Обо всём этом в репортаже Украина.ру.
 
ВидеоДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкскульптурыРавиль АкмаевживописьРоссияУкраинакультуравойна
 
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