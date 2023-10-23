https://ukraina.ru/20231023/1050401618.html
Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка
Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка - 23.10.2023 Украина.ру
Красота спасает мир: донецкий скульптор вопреки войне украшает улицы Донецка
Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об... Украина.ру, 23.10.2023
2023-10-23T11:22
2023-10-23T11:22
2023-10-23T11:22
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днр
донецкая народная республика
донецк
скульптуры
равиль акмаев
живопись
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культура
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Равиль Акмаев более 50 лет прожил в Донецке и уже не представляет своей жизни без этого славного города. Вместе с ним мы посетили его скульптуры, узнали об истории их создания, а также побывали в мастерской, где творит художник. Обо всём этом в репортаже Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, днр, донецкая народная республика, донецк, скульптуры, равиль акмаев, живопись, россия, украина, культура, война, видео
Видео, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, скульптуры, Равиль Акмаев, живопись, Россия, Украина, культура, война