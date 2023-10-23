Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России - 23.10.2023 Украина.ру
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Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России
Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России - 23.10.2023 Украина.ру
Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России
Глава Офиса президента Украины уверен, Россия продолжит наносить ракетные удары по украинской энергетике. Об он написал в своем Телеграм-канале 23 октября
2023-10-23T10:37
2023-10-23T10:37
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новости украины
андрей ермак
антироссийские санкции
впк
энергетический кризис
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Андрей Ермак сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением противовоздушной и противоракетной обороны.Также он добавил, что в ближайшее время Украина дополнительно получит от Испании ЗРК HAWK. Договоренность об этом достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Гранаду.
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новости, новости украины, андрей ермак, антироссийские санкции, впк, энергетический кризис
Новости, Новости Украины, Андрей Ермак, антироссийские санкции, ВПК, энергетический кризис

Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России

10:37 23.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава Офиса президента Украины уверен, Россия продолжит наносить ракетные удары по украинской энергетике. Об он написал в своем Телеграм-канале 23 октября
Андрей Ермак сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением противовоздушной и противоракетной обороны.
"Они надеются, что смогут сломить нас с воздуха. Лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения снабжения врага критических компонентов, производство собственных систем ПВО", – сказал Ермак.
Также он добавил, что в ближайшее время Украина дополнительно получит от Испании ЗРК HAWK. Договоренность об этом достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Гранаду.
Зеленский и Орбан
5 октября, 22:03
Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в ГранадеЧетверг 5 октября Зеленский провел в испанской Гранаде, где снова отчаянно просил продолжать конфликт и давать ему больше денег и оружия. В Гранаде в этот день проходил саммит Европейского политического сообщества.
 
НовостиНовости УкраиныАндрей Ермакантироссийские санкцииВПКэнергетический кризис
 
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