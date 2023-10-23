https://ukraina.ru/20231023/1050399050.html

Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России

Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России - 23.10.2023 Украина.ру

Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России

Глава Офиса президента Украины уверен, Россия продолжит наносить ракетные удары по украинской энергетике. Об он написал в своем Телеграм-канале 23 октября

2023-10-23T10:37

2023-10-23T10:37

2023-10-23T10:37

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Андрей Ермак сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением противовоздушной и противоракетной обороны.Также он добавил, что в ближайшее время Украина дополнительно получит от Испании ЗРК HAWK. Договоренность об этом достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Гранаду.

https://ukraina.ru/20231005/1049949909.html

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2023

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новости, новости украины, андрей ермак, антироссийские санкции, впк, энергетический кризис