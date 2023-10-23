Ермак предложил ответить на удары по Украине санкциями против ВПК России
Глава Офиса президента Украины уверен, Россия продолжит наносить ракетные удары по украинской энергетике. Об он написал в своем Телеграм-канале 23 октября
Андрей Ермак сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением противовоздушной и противоракетной обороны.
"Они надеются, что смогут сломить нас с воздуха. Лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения снабжения врага критических компонентов, производство собственных систем ПВО", – сказал Ермак.
Также он добавил, что в ближайшее время Украина дополнительно получит от Испании ЗРК HAWK. Договоренность об этом достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Гранаду.
5 октября, 22:03Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в ГранадеЧетверг 5 октября Зеленский провел в испанской Гранаде, где снова отчаянно просил продолжать конфликт и давать ему больше денег и оружия. В Гранаде в этот день проходил саммит Европейского политического сообщества.