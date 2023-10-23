Взрывы повредили объект критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне
08:30 23.10.2023 (обновлено: 08:42 23.10.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщил 23 октября в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин
Он написал, что в городе поврежден "объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод".
Накануне вечером украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
Утром взрывы прозвучали также в Одессе и Кировоградской области.