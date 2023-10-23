https://ukraina.ru/20231023/1050397158.html

Взрывы повредили объект критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы повредили объект критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне - 23.10.2023 Украина.ру

Взрывы повредили объект критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщил 23 октября в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин

2023-10-23T08:30

2023-10-23T08:30

2023-10-23T08:42

повреждения

инфраструктура

новости

херсон

взрывы

украина

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Он написал, что в городе поврежден "объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод".Накануне вечером украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.Утром взрывы прозвучали также в Одессе и Кировоградской области.

https://ukraina.ru/20231023/1050396853.html

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повреждения, инфраструктура, новости, херсон, взрывы, украина