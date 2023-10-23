https://ukraina.ru/20231023/1050396078.html

"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию

"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию - 23.10.2023 Украина.ру

"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию

Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это проявление тонкая игры администрации США. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2023-10-23T06:00

2023-10-23T06:00

2023-10-23T06:00

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Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана, рассказал эксперт.Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с Россией. Израиль соседствует с Сирией, где размещен российский контингент. Иран — наш ближний союзник и стратегический партнер и так далее, добавил он.В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, иран, конфликты, войны, сирия, джо байден