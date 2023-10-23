"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию - 23.10.2023 Украина.ру
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"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию
"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию - 23.10.2023 Украина.ру
"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию
Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это проявление тонкая игры администрации США. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2023-10-23T06:00
2023-10-23T06:00
новости
сша
украина
россия
иран
конфликты
войны
сирия
джо байден
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Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана, рассказал эксперт.Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с Россией. Израиль соседствует с Сирией, где размещен российский контингент. Иран — наш ближний союзник и стратегический партнер и так далее, добавил он.В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html
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новости, сша, украина, россия, иран, конфликты, войны, сирия, джо байден
Новости, США, Украина, Россия, Иран, конфликты, войны, Сирия, Джо Байден

"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию

06:00 23.10.2023
 
© Public domainАэродром в США
Аэродром в США
© Public domain
Читать в
Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это проявление тонкая игры администрации США. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана, рассказал эксперт.
Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с Россией. Израиль соседствует с Сирией, где размещен российский контингент. Иран — наш ближний союзник и стратегический партнер и так далее, добавил он.
"Белый дом увязывает эти страны, главным образом учитывая этническую ориентацию нынешнего украинского руководства, тем самым обеспечивая в высшем политическом руководстве США некий консенсус — что Украину нужно финансировать и дальше. По крайне мере, до тех пор, пока идет военная помощь Израилю", - отметил Васильев.
В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Акопов интервью
20 октября, 14:14
Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУКогда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире
 
НовостиСШАУкраинаРоссияИранконфликтывойныСирияДжо Байден
 
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