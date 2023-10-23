"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию
© Public domainАэродром в США
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Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это проявление тонкая игры администрации США. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана, рассказал эксперт.
Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с Россией. Израиль соседствует с Сирией, где размещен российский контингент. Иран — наш ближний союзник и стратегический партнер и так далее, добавил он.
"Белый дом увязывает эти страны, главным образом учитывая этническую ориентацию нынешнего украинского руководства, тем самым обеспечивая в высшем политическом руководстве США некий консенсус — что Украину нужно финансировать и дальше. По крайне мере, до тех пор, пока идет военная помощь Израилю", - отметил Васильев.
В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, заключил собеседник Украина.ру.
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