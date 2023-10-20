https://ukraina.ru/20231020/1050363017.html

Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной

Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной - 20.10.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной

Мы сегодня говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут им быть? Об этом изданию Украина.ру заявил эксперт Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев

2023-10-20T16:35

2023-10-20T16:35

2023-10-20T16:35

интервью

сша

украина

джо байден

ближний восток

израиль

россия

биньямин нетаньяху

речь

военная помощь

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Вечером 19 октября президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, посвящённым ситуации на Украине и Ближнем Востоке.— Владимир Сергеевич, как вы восприняли заявления Джо Байдена в отношении Украины?— Очевидно, что администрация Байдена продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами, вооружениями — несмотря ни на что. Видимо, они считают, что военная стезя является либо гарантом для переизбрания Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме.Поэтому война до последнего украинца выглядит сейчас как истина, а не образ речи. Конфликт ради конфликта, вялотекущая прокси-война — вот что нужно Вашингтону. Задача Украины — воевать, воевать, воевать, не считаясь с потерями, военными победами или поражениями.Об этом Байден, думаю, напомнил в том числе Зеленскому, позвонив ему перед обращением к нации.Поэтому в будущем будут, скорее всего, продолжатся поставки для вооруженных сил Украины (ВСУ): и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. А также — проведение провокационных действий в отношение Крыма, объектов в Курской, Брянской, Воронежской областях России, в Ростове-на-Дону.— Байден готов балансировать на такой опасной грани прямого столкновения с Россией?— Видимо, он и его администрация потеряли связь с реальностью, либо считают, что это авантюра. Но, в принципе, они готовы где-то помериться мускулами, войти в прямой контакт с российскими вооружёнными силами — как говорят в Америке, готовы пойти на удвоение ставок.Все вышеупомянутое говорит о том, что ни о каких переговорах по Украине речи не идет. Байден, наверное, хотел бы нанести России стратегическое поражение — вот, что я услышал из его речи.— Какие цели у США на Ближнем Востоке?— Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана.Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с нами. Израиль соседствует с Сирией, где находится российский контингент. Иран — наш ближний союзник, стратегический партнер. И так далее.Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это, возможно, тонкая игра администрации Байдена.Белый дом увязывает эти страны, главным образом учитывая этническую ориентацию нынешнего украинского руководства, тем самым обеспечивая в высшем политическом руководстве США некий консенсус — что Украину нужно финансировать и дальше. По крайне мере, до тех пор, пока идет военная помощь Израилю.— Лидер правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман публично обвинил Россию в помощи противникам Израиля. Он заявил, что, когда Израиль победит, он окажет такую же поддержку Киеву. Украинские паблики оценивают это как "Израиль встает на сторону Украины". А вы что думаете?— Это как раз идет в рамках игры администрации Байдена, о которой я сказал, — подтянуть Украину к Израилю. А потом, возможно, сделают хитрую рокировку: побудят еврейское государство выйти из нейтралитета и более открыто встать на сторону Украины — в том числе через поставки каких-то военных технологий. — Эксперты высказывают мнения, что атака ХАМАС на Израиль сильно ударила по репутации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и на его политической карьере можно ставить крест. Если будет поднят вопрос об его импичменте, что будет с отношениями России и Израиля? Израиль перейдет на сторону Украины под давлением США?— Я не берусь прогнозировать, какую позицию будут занимать последователи Нетаньяху. Но могу сказать, что демократическая администрация США — да, она коварна. Все может быть, если полагаться на конспирологические теории. Возможно, сегодня американцы пытаются убить двух зайцев.Руками Израиля бороться с ХАМАС, Хезболлой, обеспечив на словах победу израильтянам. И косвенно сделать так, чтобы тяжести войны, субботнюю атаку 7 октября на Израиль свалить на Нетаньяху. Тогда — да, победа Израиля обернется импичментом Нетаньяху. В 2021 году Белый дом же совершенно открыто отправил Нетаньяху в отставку.Вспомните историю Великобритании, которая в 1945 году вышла победителем во Второй мировой войне, но Черчилля отправили в отставку. Не исключено, что все было просчитано Байденом и подобный сценарий будет разыгран в отношение Нетаньяху.Знаете, мы сегодня постоянно говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут быть?Бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард из левого крыла демократической партии примерно год назад прямо сказала, что администрации Байдена наплевать на собственную страну и нацию. Так почему они должны хорошо относиться к чужому народу, в том числе украинцам и израильтянам? Сегодня американская внешняя политика становится особенно циничной. Это, кстати, связано с не лучшими делами, которые идут внутри страны и лично у Байдена.— А что происходит у Байдена?— Он борется за свое выживание. Ему грозил/грозит импичмент, идут разбирательства по поводу взяток иностранных государств (подсудная статья). Будет или не будет он президентом, его могут и дальше тягать по этим статьям.Одно дело — внутренние разборки США, а другое дело — получение взяток от иностранных государств, среди которых звучат и Китай, и Украина, и даже Россия.Поэтому, если на кону стоит личная жизнь и благополучие Байдена, почему он должен считаться с интересами пусть и дружественного Израиля, который часто называют 51-м штатом Америки?

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20231020/1050359232.html

https://ukraina.ru/20231020/1050342304.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, украина, джо байден, ближний восток, израиль, россия, биньямин нетаньяху, речь, военная помощь, деньги, всу, импичмент