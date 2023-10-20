Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной - 20.10.2023 Украина.ру
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Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной
Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной - 20.10.2023 Украина.ру
Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной
Мы сегодня говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут им быть? Об этом изданию Украина.ру заявил эксперт Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-10-20T16:35
2023-10-20T16:35
интервью
сша
украина
джо байден
ближний восток
израиль
россия
биньямин нетаньяху
речь
военная помощь
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Вечером 19 октября президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, посвящённым ситуации на Украине и Ближнем Востоке.— Владимир Сергеевич, как вы восприняли заявления Джо Байдена в отношении Украины?— Очевидно, что администрация Байдена продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами, вооружениями — несмотря ни на что. Видимо, они считают, что военная стезя является либо гарантом для переизбрания Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме.Поэтому война до последнего украинца выглядит сейчас как истина, а не образ речи. Конфликт ради конфликта, вялотекущая прокси-война — вот что нужно Вашингтону. Задача Украины — воевать, воевать, воевать, не считаясь с потерями, военными победами или поражениями.Об этом Байден, думаю, напомнил в том числе Зеленскому, позвонив ему перед обращением к нации.Поэтому в будущем будут, скорее всего, продолжатся поставки для вооруженных сил Украины (ВСУ): и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. А также — проведение провокационных действий в отношение Крыма, объектов в Курской, Брянской, Воронежской областях России, в Ростове-на-Дону.— Байден готов балансировать на такой опасной грани прямого столкновения с Россией?— Видимо, он и его администрация потеряли связь с реальностью, либо считают, что это авантюра. Но, в принципе, они готовы где-то помериться мускулами, войти в прямой контакт с российскими вооружёнными силами — как говорят в Америке, готовы пойти на удвоение ставок.Все вышеупомянутое говорит о том, что ни о каких переговорах по Украине речи не идет. Байден, наверное, хотел бы нанести России стратегическое поражение — вот, что я услышал из его речи.— Какие цели у США на Ближнем Востоке?— Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана.Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с нами. Израиль соседствует с Сирией, где находится российский контингент. Иран — наш ближний союзник, стратегический партнер. И так далее.Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это, возможно, тонкая игра администрации Байдена.Белый дом увязывает эти страны, главным образом учитывая этническую ориентацию нынешнего украинского руководства, тем самым обеспечивая в высшем политическом руководстве США некий консенсус — что Украину нужно финансировать и дальше. По крайне мере, до тех пор, пока идет военная помощь Израилю.— Лидер правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман публично обвинил Россию в помощи противникам Израиля. Он заявил, что, когда Израиль победит, он окажет такую же поддержку Киеву. Украинские паблики оценивают это как "Израиль встает на сторону Украины". А вы что думаете?— Это как раз идет в рамках игры администрации Байдена, о которой я сказал, — подтянуть Украину к Израилю. А потом, возможно, сделают хитрую рокировку: побудят еврейское государство выйти из нейтралитета и более открыто встать на сторону Украины — в том числе через поставки каких-то военных технологий. — Эксперты высказывают мнения, что атака ХАМАС на Израиль сильно ударила по репутации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и на его политической карьере можно ставить крест. Если будет поднят вопрос об его импичменте, что будет с отношениями России и Израиля? Израиль перейдет на сторону Украины под давлением США?— Я не берусь прогнозировать, какую позицию будут занимать последователи Нетаньяху. Но могу сказать, что демократическая администрация США — да, она коварна. Все может быть, если полагаться на конспирологические теории. Возможно, сегодня американцы пытаются убить двух зайцев.Руками Израиля бороться с ХАМАС, Хезболлой, обеспечив на словах победу израильтянам. И косвенно сделать так, чтобы тяжести войны, субботнюю атаку 7 октября на Израиль свалить на Нетаньяху. Тогда — да, победа Израиля обернется импичментом Нетаньяху. В 2021 году Белый дом же совершенно открыто отправил Нетаньяху в отставку.Вспомните историю Великобритании, которая в 1945 году вышла победителем во Второй мировой войне, но Черчилля отправили в отставку. Не исключено, что все было просчитано Байденом и подобный сценарий будет разыгран в отношение Нетаньяху.Знаете, мы сегодня постоянно говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут быть?Бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард из левого крыла демократической партии примерно год назад прямо сказала, что администрации Байдена наплевать на собственную страну и нацию. Так почему они должны хорошо относиться к чужому народу, в том числе украинцам и израильтянам? Сегодня американская внешняя политика становится особенно циничной. Это, кстати, связано с не лучшими делами, которые идут внутри страны и лично у Байдена.— А что происходит у Байдена?— Он борется за свое выживание. Ему грозил/грозит импичмент, идут разбирательства по поводу взяток иностранных государств (подсудная статья). Будет или не будет он президентом, его могут и дальше тягать по этим статьям.Одно дело — внутренние разборки США, а другое дело — получение взяток от иностранных государств, среди которых звучат и Китай, и Украина, и даже Россия.Поэтому, если на кону стоит личная жизнь и благополучие Байдена, почему он должен считаться с интересами пусть и дружественного Израиля, который часто называют 51-м штатом Америки?
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru/20231020/1050359232.html
https://ukraina.ru/20231020/1050342304.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, сша, украина, джо байден, ближний восток, израиль, россия, биньямин нетаньяху, речь, военная помощь, деньги, всу, импичмент
Интервью, США, Украина, Джо Байден, Ближний Восток, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, речь, военная помощь, деньги, ВСУ, импичмент

Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной

16:35 20.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы сегодня говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут им быть? Об этом изданию Украина.ру заявил эксперт Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Вечером 19 октября президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, посвящённым ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
— Владимир Сергеевич, как вы восприняли заявления Джо Байдена в отношении Украины?
— Очевидно, что администрация Байдена продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами, вооружениями — несмотря ни на что.
Видимо, они считают, что военная стезя является либо гарантом для переизбрания Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме.
Поэтому война до последнего украинца выглядит сейчас как истина, а не образ речи. Конфликт ради конфликта, вялотекущая прокси-война — вот что нужно Вашингтону. Задача Украины — воевать, воевать, воевать, не считаясь с потерями, военными победами или поражениями.
Об этом Байден, думаю, напомнил в том числе Зеленскому, позвонив ему перед обращением к нации.
Поэтому в будущем будут, скорее всего, продолжатся поставки для вооруженных сил Украины (ВСУ): и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. А также — проведение провокационных действий в отношение Крыма, объектов в Курской, Брянской, Воронежской областях России, в Ростове-на-Дону.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
— Байден готов балансировать на такой опасной грани прямого столкновения с Россией?
— Видимо, он и его администрация потеряли связь с реальностью, либо считают, что это авантюра. Но, в принципе, они готовы где-то помериться мускулами, войти в прямой контакт с российскими вооружёнными силами — как говорят в Америке, готовы пойти на удвоение ставок.
Все вышеупомянутое говорит о том, что ни о каких переговорах по Украине речи не идет. Байден, наверное, хотел бы нанести России стратегическое поражение — вот, что я услышал из его речи.
— Какие цели у США на Ближнем Востоке?
— Америке нужно поддерживать в мире напряжённость, в том числе в регионе Ближнего Востока. Потому что США не исключают каких-либо военных столкновений с Китаем в отношение Тайваня; возможны военные действия против Ирана.
Здесь присутствует элемент окружения России. Украина напрямую граничит с нами. Израиль соседствует с Сирией, где находится российский контингент. Иран — наш ближний союзник, стратегический партнер. И так далее.
Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это, возможно, тонкая игра администрации Байдена.
Белый дом увязывает эти страны, главным образом учитывая этническую ориентацию нынешнего украинского руководства, тем самым обеспечивая в высшем политическом руководстве США некий консенсус — что Украину нужно финансировать и дальше.
По крайне мере, до тех пор, пока идет военная помощь Израилю.
— Лидер правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман публично обвинил Россию в помощи противникам Израиля. Он заявил, что, когда Израиль победит, он окажет такую же поддержку Киеву. Украинские паблики оценивают это как "Израиль встает на сторону Украины". А вы что думаете?
— Это как раз идет в рамках игры администрации Байдена, о которой я сказал, — подтянуть Украину к Израилю. А потом, возможно, сделают хитрую рокировку: побудят еврейское государство выйти из нейтралитета и более открыто встать на сторону Украины — в том числе через поставки каких-то военных технологий.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
13:51
100 миллиардов и продолжение войны. Эксперты о главном из речи БайденаПрезидент США Джо Байден обратился к американской нации. Он много говорил о демократии с оружием в руках и Владимире Путине, которого нужно остановить любой ценой. Очевидно, США открывают второй фронт, на котором не погибнет ни один американский солдат
— Эксперты высказывают мнения, что атака ХАМАС на Израиль сильно ударила по репутации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и на его политической карьере можно ставить крест. Если будет поднят вопрос об его импичменте, что будет с отношениями России и Израиля? Израиль перейдет на сторону Украины под давлением США?
— Я не берусь прогнозировать, какую позицию будут занимать последователи Нетаньяху. Но могу сказать, что демократическая администрация США — да, она коварна. Все может быть, если полагаться на конспирологические теории.
Возможно, сегодня американцы пытаются убить двух зайцев.
Руками Израиля бороться с ХАМАС, Хезболлой, обеспечив на словах победу израильтянам. И косвенно сделать так, чтобы тяжести войны, субботнюю атаку 7 октября на Израиль свалить на Нетаньяху. Тогда — да, победа Израиля обернется импичментом Нетаньяху.
В 2021 году Белый дом же совершенно открыто отправил Нетаньяху в отставку.
Вспомните историю Великобритании, которая в 1945 году вышла победителем во Второй мировой войне, но Черчилля отправили в отставку. Не исключено, что все было просчитано Байденом и подобный сценарий будет разыгран в отношение Нетаньяху.
Знаете, мы сегодня постоянно говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут быть?
Бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард из левого крыла демократической партии примерно год назад прямо сказала, что администрации Байдена наплевать на собственную страну и нацию.
Так почему они должны хорошо относиться к чужому народу, в том числе украинцам и израильтянам? Сегодня американская внешняя политика становится особенно циничной. Это, кстати, связано с не лучшими делами, которые идут внутри страны и лично у Байдена.
Дмитрий Дробницкий интервью
01:42
Дмитрий Дробницкий: Каждую ночь Блинкен просыпается в холодном поту — ему снится блокада Тайваня
— А что происходит у Байдена?
— Он борется за свое выживание. Ему грозил/грозит импичмент, идут разбирательства по поводу взяток иностранных государств (подсудная статья). Будет или не будет он президентом, его могут и дальше тягать по этим статьям.
Одно дело — внутренние разборки США, а другое дело — получение взяток от иностранных государств, среди которых звучат и Китай, и Украина, и даже Россия.
Поэтому, если на кону стоит личная жизнь и благополучие Байдена, почему он должен считаться с интересами пусть и дружественного Израиля, который часто называют 51-м штатом Америки?
 
ИнтервьюСШАУкраинаДжо БайденБлижний ВостокИзраильРоссияБиньямин Нетаньяхуречьвоенная помощьденьгиВСУимпичмент
 
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