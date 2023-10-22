Насиловавший девушек ради ВСУ украинец наплевал на Зеленского и сыграл роскошную свадьбу - 22.10.2023 Украина.ру
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Насиловавший девушек ради ВСУ украинец наплевал на Зеленского и сыграл роскошную свадьбу
Насиловавший девушек ради ВСУ украинец наплевал на Зеленского и сыграл роскошную свадьбу - 22.10.2023 Украина.ру
Насиловавший девушек ради ВСУ украинец наплевал на Зеленского и сыграл роскошную свадьбу
Фигурант громкого уголовного дела о "пьяных вечеринках" Олег Захаров отпраздновал свадьбу в одном из пятизвездочных отелей на Западной Украине. Внимание на эту историю обратил в своих соцсетях 21 октября журналист Андрей Лохматов
2023-10-22T09:58
2023-10-22T09:58
новости
свадьба
владимир зеленский
насилие
украина
скандал
юрий ткач
львовская область
киев
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В январе этого года в сети появились кадры с одной из вечеринок в Киеве, где группа молодых людей насиловала девушек на камеру. Делом занялась полиция.Правоохранители выяснили, что несколько уроженцев Ивано-Франковска находили в столице своих жертв, приглашали их на съемные квартиры, накачивали транквилизаторами, после чего насиловали. Такой "контент" демонстрировался в стримах и выкладывался в закрытых пабликах. Все это время преступникам за такие кадры поступали деньги от их подписчиков. Подозреваемые были взяты под стражу. Решением суда их поместили в СИЗО, однако вскоре они оттуда вышли под залог в 402 тыс. гривен (более 1 млн рублей). На днях, как пишет Лохматов, фигурант дела Захаров сыграл пышную свадьбу в отеле Edem Resort Medical &amp; Spa во Львовской области. Фото и видео церемонии были опубликованы в интернете. Ведущим мероприятия стал актер, комик из "Квартала 95" Юрий Ткач. "Юрик вывез этот день, сделал все очень красиво, веселый, харизматичный, я очень рад, что мы выбрали именно его", - написал у себя в соцсетях Захаров. На одном из видео запечатлен момент, когда жених и гости церемонии разбрасывают стодолларовые купюры, а на заднем фоне играет русскоязычная рэп-композиция. "Пьяные вечеринки" украинской молодежи в разгар боевых действий и военного положения в стране вызвали негативную реакцию у украинцев. На ситуацию тогда был вынужден отреагировать президент Владимир Зеленский. "Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера... Факты издевательств над девушками. Возбуждено уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", - пообещал тогда он.В суде Захаров и его подельники оправдывались тем, что подобными съемками собирали деньги на ВСУ. С их слов, на тот момент они собрали 65 тыс. гривен (124,3 тыс. рублей) на беспилотник. Недавно Украину всколыхнула новость о другой роскошной свадьбе - 31-летнего экс-прокурора Ростислава Ильницкого и его 27-летней избранницы Роксоланы Москвы - дочери известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.Сама невеста ранее работала в отделе кадров территориального управления ГБР во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тыс. гривен (более 600 тыс. рублей).Свадьбу пара праздновала в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тыс. гривен (260 тыс. рублей).
https://ukraina.ru/20230202/1043180627.html
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новости, свадьба, владимир зеленский, насилие, украина, скандал, юрий ткач, львовская область, киев
Новости, свадьба, Владимир Зеленский, насилие, Украина, скандал, Юрий ткач, Львовская область, Киев

Насиловавший девушек ради ВСУ украинец наплевал на Зеленского и сыграл роскошную свадьбу

09:58 22.10.2023
 
© Фото из соцсетей
© Фото из соцсетей
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Фигурант громкого уголовного дела о "пьяных вечеринках" Олег Захаров отпраздновал свадьбу в одном из пятизвездочных отелей на Западной Украине. Внимание на эту историю обратил в своих соцсетях 21 октября журналист Андрей Лохматов
В январе этого года в сети появились кадры с одной из вечеринок в Киеве, где группа молодых людей насиловала девушек на камеру. Делом занялась полиция.
Правоохранители выяснили, что несколько уроженцев Ивано-Франковска находили в столице своих жертв, приглашали их на съемные квартиры, накачивали транквилизаторами, после чего насиловали. Такой "контент" демонстрировался в стримах и выкладывался в закрытых пабликах. Все это время преступникам за такие кадры поступали деньги от их подписчиков.
Подозреваемые были взяты под стражу. Решением суда их поместили в СИЗО, однако вскоре они оттуда вышли под залог в 402 тыс. гривен (более 1 млн рублей).
На днях, как пишет Лохматов, фигурант дела Захаров сыграл пышную свадьбу в отеле Edem Resort Medical & Spa во Львовской области. Фото и видео церемонии были опубликованы в интернете.
Ведущим мероприятия стал актер, комик из "Квартала 95" Юрий Ткач.
"Юрик вывез этот день, сделал все очень красиво, веселый, харизматичный, я очень рад, что мы выбрали именно его", - написал у себя в соцсетях Захаров.
На одном из видео запечатлен момент, когда жених и гости церемонии разбрасывают стодолларовые купюры, а на заднем фоне играет русскоязычная рэп-композиция.

"Ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему – все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировавший нам, что деньги важнее репутации, и что некоторым людям неважно, кого развлекать - прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников", - прокомментировал журналист.

"Пьяные вечеринки" украинской молодежи в разгар боевых действий и военного положения в стране вызвали негативную реакцию у украинцев. На ситуацию тогда был вынужден отреагировать президент Владимир Зеленский.
"Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера... Факты издевательств над девушками. Возбуждено уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", - пообещал тогда он.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 10:13
Украинец собирал деньги для ВСУ при помощи скандальных видеоУкраинец, организовывавший вечеринки, где девушек в бессознательном состоянии принуждали к интиму, чтобы потом выложить это видео в сеть, оправдался благими намерениями и ВСУ. Об этом 1 февраля сообщило издание "Страна.ua"
В суде Захаров и его подельники оправдывались тем, что подобными съемками собирали деньги на ВСУ. С их слов, на тот момент они собрали 65 тыс. гривен (124,3 тыс. рублей) на беспилотник.
Недавно Украину всколыхнула новость о другой роскошной свадьбе - 31-летнего экс-прокурора Ростислава Ильницкого и его 27-летней избранницы Роксоланы Москвы - дочери известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Сама невеста ранее работала в отделе кадров территориального управления ГБР во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тыс. гривен (более 600 тыс. рублей).
Свадьбу пара праздновала в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.
Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.
Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тыс. гривен (260 тыс. рублей).
Вчера, 12:57
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбуВ пятницу вечером, 20 октября, украинские паблики сообщили о том, что экс-прокурору Украины Ростиславу Ильницкому, который попал в скандал с роскошной свадьбой, вручили повестку. В субботу, 21 октября, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях опроверг эту информацию
 
НовостисвадьбаВладимир ЗеленскийнасилиеУкраинаскандалЮрий ткачЛьвовская областьКиев
 
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