https://ukraina.ru/20231022/1050386132.html

Израиль уже проиграл в войне. Пока что - только в информационной.

Израиль уже проиграл в войне. Пока что - только в информационной. - 22.10.2023 Украина.ру

Израиль уже проиграл в войне. Пока что - только в информационной.

В мировых СМИ - непривычная реакция на информационную политику Израиля. Во всемирных СМИ вместо общего привычного "одобряем!" начали звучать, как и положено в демократических изданиях и передачах, разные мнения. Как давно этого не было!

2023-10-22T08:46

2023-10-22T08:46

2023-10-22T08:47

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Это совершенно непривычная ситуация для политических лидеров Израиля. И они к ней явно не готовы.Израильских политиков обвиняют в геноциде арабского населения, в создании режима апартеида в секторе Газа.Но политический диалог в информационном поле вести никто из старых лидеров Израиля не способен.Они говорят о "самообороне". Но этот аргумент очевидно не выдерживает критики. Тем более что и кровожадность их слов не соответствует "самообороне".Штампы, ярлыки, словесное нападение в ответ на неудобный вопрос - всё это вдруг перестало работать.Да что там. Разве раньше бывали неудобные вопросы? Какой-нибудь "Хард ток" на БиБиСи - это же просто унылое ничто, имитация "сложных вопросов", по сравнению с тем, что происходит сегодня на политических программах. И где? В программах США и Британии.Что с вами не так?Показательным был момент, когда бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета ведущий "Скай ньюс" спросил, что будет с младенцами в инкубаторах больниц Газы, если Израиль осуществит полную блокаду территории: ни еды, ни воды, ни электричества.Ответ был такой: "Вы сейчас всерьёз задаёте мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так? Позор вам!"Возникла даже небольшая перепалка в студии. Ведущий напомнил:"Это моя программа, и здесь я задаю вопросы.""Вы переходите на палестинские нарративы!" - возмущался Беннет. И добавил: "Во время Второй мировой никто не спрашивал, что происходило в Дрездене. Потому что там были нацисты."Беннет лучше бы не вспоминал про геноцид немецкого населения, беженцев, которых "союзники" - США и Британия - разбомбили совершенно бессмысленно. В Дрездене не было крупных военных объектов.Можно посоветовать почитать "Бойню номер пять" Курта Воннегута, который будучи военнопленным, пережил бомбардировки Дрездена.Но Беннет, конечно, будет привычно повторять привычные "израильские нарративы".Каковы же они?Вот что говорят политики:"Это животные"Политики Израиля:"Мы превратим Газу в пыль!""Это человеческие животные"Ники Хейли, кандидат в президенты США от республиканской партии: "Мы дадим Нетаньяху всё оружие, которое ему нужно. Прикончите их всех."Жуткие видео из Газы, где ракета попала в госпиталь. Пока спорят, чья ракета, сколько погибших, где воронка и так далее, на улицах Израиля - ликование."Газа - кладбище! В Газе больше нет школ, потому что там не осталось детей!"Прыгают и танцуют израильтяне на улице. Радость, смех. В толпе прыгает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.Беньямин Нетаньяху:"Это борьба между детьми света и детьми тьмы! Между человечеством и законом джунглей!"А после откровений главы канцелярии Сары Нетаньяху, жены президента, оппозиция потребовала убрать её с государственной службы."Устроить пытки. Сдирать кожу. Натирать свиным салом" - этого требует женщина для "боевиков Хамас". И много других пыток описывает подробно, лучше этого всего не читать.Но где же те боевики? Пока что Израиль воюет в основном с детьми и женщинами.Ципи Навон, подруга и личный менеджер жены президента требует: "стереть Газу с лица земли недостаточно". Необходимы пытки в прямом эфире.И много ещё риторики гнева и бешенства у политиков и журналистов.Вот такой общий политический дискурс и "нарративы" в Израиле: "это животные", поэтому "сотрём их в пыль". То, что речь идёт о мирных жителях, никого не смущает. "Там все террористы".В Израиле, видимо, не замечают реакции в других странах. А если замечают, то отмахиваются, как Беннет: "что с вами не так?"Однажды и тебя...Во всем мире проходят акции протеста. В некоторых странах, например, в Иране, на митинги приходят десятки тысяч человек."Макдональдс" попал в большой скандал. В арабских странах отказываются от его продукции, громят его рестораны, после того, как организация стала снабжать армию Израиля.Риторика политиков совершенно поменялась. И речь не только об арабских странах.Турция, страна мусульманская, но не арабская.Заместитель министра образования Турции Назиф Йилмаз грозит лично Нетаньяху:"Однажды они и тебя застрелят. Ты умрёшь..."Это он заявил после поста Нетаньяху с кадрами бомбёжек сектора Газа. "Продолжайте изо всех сил", - написал премьер Израиля.Турки нападают на израильские посольство и консульство, требуя: "Турецкую армию - в Газу!"Президент Эрдоган назвал удар по больнице в Газе "беспрецедентным злодеянием". А израильскую операцию - "лишённой элементарных человеческих ценностей". Израиль президент Турции называет не иначе как "террористическое государство ".Сообщают, что Турция готова послать морской флот к берегам Израиля.Колумбия и ее президентКолумбийский президент Густаво Петро пообещал, что страна может разорвать дипломатические отношения с Израилем.Он вступил в публичную полемику с послом Израиля в Колумбии. И когда посол посоветовал ему посетить мемориал Холокоста, ответил: "Я уже был в концлагере Освенцим. А теперь вижу, как это копируют в Газе."Густаво Петро - социалист, изучал в свое время отношения Палестины и Израиля на профессиональном уровне и говорит, что хорошо разбирается в этом вопросе.Многие политики и журналисты на условном "Западе" не поддерживают Израиль. А кое-кто осмеливается открыто выступать против.Причины и последствияПриходится констатировать: как ни странно это звучит, но на Западе появилась возможность высказать альтернативное мнение.Как так получилось?Во-первых, страны условного "Юга" стали намного более влиятельной силой. Арабские страны, как и Китай, вкладываются в средства массовой информации. Монополии больше нет.Это в первую очередь, бывший Твиттер, из которого Илон Маск сделал сеть Х и территорию относительной свободы. Твиттер частично (никто не знает, насколько) принадлежит шейхам Саудовской Аравии.Если в Евросоюзе запрещённому в России "Фейсбуку" указали убрать "пропалестинские высказывания", и Цукерберг моментально подчинился (какая "свобода слова"!), то с "Х" этот номер не пройдёт.В сети "Х" пишут свои "твиты" и президент Колумбии, и президент Турции.Но не только это.Журналист Чарльз Баусман пишет о том, что "лидеры мнений" на Западе, которые раньше щедро покупались израильскими элитами, начинают делать почти что антиизраильские заявления.Причина этого - жестокие видео из Газы, которые невозможно поддерживать и одобрять, не получив в ответ ненависть миллионов.Сама "информационная деревня", в которую превратился мир, работает против "нарративов Израиля".Ещё один фактор: в Европе проживает много мусульман. Такого не было десять или даже пять лет тому назад. 25 миллионов человек. В некоторых странах Европы - до 10 процентов населения мусульмане.И это очень активная часть населения.Поэтому БиБиСи, например, высказывается более объективно.Удар по больнице в Газе описал как израильский именно журналист БиБиСи.Арабские страны значительно усилились. Это уже не те времена, когда США напали на Ирак. И это уже не похоже на то время, когда страны НАТО разбомбили Ливию.Хиллари Клинтон тогда, после убийства Каддафи, посмеялась своим утробным смехом. А теперь таким же смехом смеются в Израиле. И удивлённо оглядываются по сторонам. А что, никто больше не смеётся?Есть и ещё одна интересная версия. Британия ведёт сложную игру на Ближнем Востоке, "обнуляя" империю США.Намекают на тесные связи руководителя Ми 6 Ричарда Мура и президента Турции. Якобы глава британской разведки - личный друг Эрдогана и даже часто отдыхает у него в гостях.Всё может быть. Могут быть и ещё более причудливые переплетения интересов разведок, государств и правительств, корпораций и групп влияния.Но факт остаётся фактом: информационную войну Израиль проиграл. И чем дальше, тем больше проигрывает.А Украина?И конечно, нельзя не отметить, как пропала рубрика "Украина онлайн" на сайтах западных СМИ.Журналисты западных медиа массово покинули Украину и переместились на Ближний восток.И Украина погрузилась в собственные "нарративы". Петр Порошенко и его старый друг Юрий Луценко сняли новое постановочное видео. Они якобы в окопе, в касках, с оружием. "Мы с Украиной!" Машут руками из окопа, улыбаются. Где они нашли этот окоп? В какой-то учебке под Киевом? Или, следуя опыту Зеленского, снимаются "на подложенном фоне"?Но это, конечно, годится уже только для внутреннего потребления.Что будет дальше? Уверенно можно сказать: Израиль с такими "нарративами" про "животных" и "стереть в пыль" информационную войну уже проиграл.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, израиль, палестина, зарубежье, турция, великобритания, эрдоган