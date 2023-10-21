Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать" - 21.10.2023 Украина.ру
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Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"
Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать" - 21.10.2023 Украина.ру
Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"
Президент США уверен, что американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах, сообщает 21 октября РИА Новости
2023-10-21T19:09
2023-10-21T19:09
новости
джо байден
сша
мир
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Такие заявления 80-летний президент США сделал в пятницу на закрытом приеме для сбора средств на избирательную кампанию – он намерен идти на второй срок. Стенограмму Белый дом опубликовал в субботу.Байден также считает, что объединение человечества на новых условиях "расширит перспективы мира, а не уменьшит их".
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новости, джо байден, сша, мир
Новости, Джо Байден, США, мир

Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"

19:09 21.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США уверен, что американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах, сообщает 21 октября РИА Новости
Такие заявления 80-летний президент США сделал в пятницу на закрытом приеме для сбора средств на избирательную кампанию – он намерен идти на второй срок. Стенограмму Белый дом опубликовал в субботу.
"Я думаю, у нас есть возможность… если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Нужен новый мировой порядок", – заявил Байден.
Байден также считает, что объединение человечества на новых условиях "расширит перспективы мира, а не уменьшит их".
 
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Заголовок открываемого материала
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19:09Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"
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