Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Президент США уверен, что американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах, сообщает 21 октября РИА Новости
Такие заявления 80-летний президент США сделал в пятницу на закрытом приеме для сбора средств на избирательную кампанию – он намерен идти на второй срок. Стенограмму Белый дом опубликовал в субботу.
"Я думаю, у нас есть возможность… если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Нужен новый мировой порядок", – заявил Байден.
Байден также считает, что объединение человечества на новых условиях "расширит перспективы мира, а не уменьшит их".