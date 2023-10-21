https://ukraina.ru/20231021/1050385399.html

Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"

Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать" - 21.10.2023 Украина.ру

Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"

Президент США уверен, что американцы смогут построить новый мир, если будут достаточно дерзки и уверены в своих силах, сообщает 21 октября РИА Новости

2023-10-21T19:09

2023-10-21T19:09

2023-10-21T19:09

новости

джо байден

сша

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049385369_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_df72719477ee4d8183f9e01ea708909c.jpg.webp

Такие заявления 80-летний президент США сделал в пятницу на закрытом приеме для сбора средств на избирательную кампанию – он намерен идти на второй срок. Стенограмму Белый дом опубликовал в субботу.Байден также считает, что объединение человечества на новых условиях "расширит перспективы мира, а не уменьшит их".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, мир