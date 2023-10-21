ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК - 21.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК - 21.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК
Ночью и утром 21 октября Донецк подвергся обстрелам снарядами натовского калибра 155 миллиметров и ракетами из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-21T09:23
2023-10-21T09:24
новости
россия
днр
донецк
обстрелы
всу
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Ночью были обстреляны Донецк, Макеевка и Ясиноватский район, по которым за десять минут было выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров."После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлениям: 00:00 — населённый пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… ", - говорится в сообщении.Затем в 00:05 ВСУ тремя снарядами того же калибра обстреляли Киевский район Донецка. В 00:10 ещё по три таких снаряда прилетели в Донецк и Макеевку.В 08:40 украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, по Куйбышевскому и Киевскому районам было выпущено семь ракет.За прошедшие сутки артиллерия ВСУ 23 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.
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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецк, обстрелы, ВСУ

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК

09:23 21.10.2023 (обновлено: 09:24 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Ночью и утром 21 октября Донецк подвергся обстрелам снарядами натовского калибра 155 миллиметров и ракетами из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Ночью были обстреляны Донецк, Макеевка и Ясиноватский район, по которым за десять минут было выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров.
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлениям: 00:00 — населённый пункт Новосёловка Первая — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… ", - говорится в сообщении.
Затем в 00:05 ВСУ тремя снарядами того же калибра обстреляли Киевский район Донецка. В 00:10 ещё по три таких снаряда прилетели в Донецк и Макеевку.
В 08:40 украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, по Куйбышевскому и Киевскому районам было выпущено семь ракет.
За прошедшие сутки артиллерия ВСУ 23 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.
 
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