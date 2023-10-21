https://ukraina.ru/20231021/1050374608.html
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters - 21.10.2023 Украина.ру
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters
Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует начинать возможную наземную операцию в секторе Газа до освобождения большего числа пленных. Об этом сообщает агентство Reuters
2023-10-21T04:17
2023-10-21T04:17
2023-10-21T04:18
новости
сша
джо байден
палестино-израильский конфликт
израиль
сектор газа
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Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.Корреспондент Reuters задал Байдену вопрос, следует ли Израилю отложить начало операции в Газе до освобождения других пленных. Reuters пишет, что президент США на этот вопрос ответил утвердительно.Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных.В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, джо байден, палестино-израильский конфликт, израиль, сектор газа
Новости, США, Джо Байден, Палестино-израильский конфликт, Израиль, сектор Газа
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters
04:17 21.10.2023 (обновлено: 04:18 21.10.2023)
Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует начинать возможную наземную операцию в секторе Газа до освобождения большего числа пленных. Об этом сообщает агентство Reuters
Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.
Корреспондент Reuters задал Байдену вопрос, следует ли Израилю отложить начало операции в Газе до освобождения других пленных. Reuters пишет, что президент США на этот вопрос ответил утвердительно.
Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных.
В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.
В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.
По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.