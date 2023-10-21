Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050374608.html
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters - 21.10.2023 Украина.ру
Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters
Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует начинать возможную наземную операцию в секторе Газа до освобождения большего числа пленных. Об этом сообщает агентство Reuters
2023-10-21T04:17
2023-10-21T04:18
новости
сша
джо байден
палестино-израильский конфликт
израиль
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082618_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_d582ee81bc2c82e1368811d7e5ba616a.jpg
Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.Корреспондент Reuters задал Байдену вопрос, следует ли Израилю отложить начало операции в Газе до освобождения других пленных. Reuters пишет, что президент США на этот вопрос ответил утвердительно.Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных.В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.
https://ukraina.ru/20231019/1050300915.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082618_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f7053d1664df16fc79f9be8efbb0668.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, палестино-израильский конфликт, израиль, сектор газа
Новости, США, Джо Байден, Палестино-израильский конфликт, Израиль, сектор Газа

Байден призвал Израиль отложить наземную операцию до освобождения пленных – Reuters

04:17 21.10.2023 (обновлено: 04:18 21.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Black Mammmba
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© commons.wikimedia.org / Black Mammmba
Читать в
Президент США Джо Байден заявил, что Израилю не следует начинать возможную наземную операцию в секторе Газа до освобождения большего числа пленных. Об этом сообщает агентство Reuters
Вечером 20 октября власти Израиля подтвердили освобождение из плена в секторе Газа двух гражданок США, которых на военной базе в Израиле ожидают родственники.
Корреспондент Reuters задал Байдену вопрос, следует ли Израилю отложить начало операции в Газе до освобождения других пленных. Reuters пишет, что президент США на этот вопрос ответил утвердительно.
Ранее стало известно о провале переговоров Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных.
В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.
В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.
По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.
Сергей Гончаров интервью - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19 октября, 03:10
Сергей Гончаров об арабо-израильском кризисе: Возможен ядерный коллапсАмериканцы привыкли воевать чужими руками и зарабатывать на этом деньги. Они воюют сейчас с Россией при помощи пушечного мяса Украины, так же они будут воевать с палестинцами при помощи пушечного мяса Израиля, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
 
НовостиСШАДжо БайденПалестино-израильский конфликтИзраильсектор Газа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании
10:32"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
10:30Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"
10:21Алексей Леонков: Россия бьет ВСУ хитрой тактикой в Авдеевке и заманивает их в кипящий котел на Днепре
10:21Инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки" ВСУ – украинский военнопленный
09:56Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио
09:49ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октября
09:44Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, спиц и швейных игл
09:23ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и натовской артиллерии - СЦКК
09:20В Крыму рассказали, пользуется ли спросом выставленная на продажу квартира Зеленского
08:48ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР
08:00Харьковские корни Никиты Михалкова. Семейная история Петра Петровича и Петра Петровича Кончаловских
07:51"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе
07:09Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
06:49ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел
06:09США и Израиль обсуждают создание временного правительства Газы – Bloomberg
06:00Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"
05:50Военный эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ "стук по крыше", пока Киев ждёт главный удар
05:40Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ
Лента новостейМолния