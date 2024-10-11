Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине - 11.10.2024 Украина.ру
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Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине
Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине - 11.10.2024 Украина.ру
Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине
Владимир Зеленский назвал срок окончания боевых действий на Украине, если всё пойдёт по его плану
2024-10-11T19:00
2024-10-11T19:00
эксклюзив
хроники
украина
германия
россия
владимир зеленский
олаф шольц
джо байден
нато
politico
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Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский заявил, что хотел бы окончания боевых действий не позднее 2025 года. Он пообещал, что представит Шольцу план, который может этого достичь.Также Зеленский поблагодарил Шольца за его поддержку, в т.ч. и саммита по так называемой "Формуле мира". Он заявил, что первый саммит завершился успешно и рассказал о подготовке ко второму. И снова заявил о целях Украины."Мы нуждаемся именно в этом – восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем", – отметил Зеленский.Он также пообещал представить Шольцу план, который, по мнению Зеленского, может помочь завершить боевые действия не позднее 2025 года."Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, то есть как завершить эту войну, хотелось бы, не позднее, чем в 2025 году", – заявил Зеленский.По его словам, этот план, - мост к проведению "результативного саммита мира", который якобы и поставить точку в боевых действиях."То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру", – подытожил Зеленский.В ответ Шольц заявил, что Германия совместно с ещё тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на €1,4 млрд, который планируют предоставить до конца 2024 года.Шольц напомнил, что Германия - на втором месте по объёмам предоставленной Украине военной помощи и активно помогает усиливать ПВО."До конца года при поддержке наших партнёров - Бельгии, Дании, Норвегии - мы поставим в Украину ещё один пакет на сумму €1,4 млрд. Он включает также ПВО - IRIS-T, Skynex, "Гепарды", гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС, боеприпасы", - заявил Шольц.По его словам, Германия закладывает в бюджет на следующий год €4 млрд на прямую двустороннюю помощь Украине.Также Шольц заявил, что страны "Большой семёрки" и Евросоюз готовят многолетний кредит для Украины на $50 млрд, который будут погашать из доходов от замороженных российских активов. Шольц выразил уверенность, что Украина может рассчитывать на него.Ранее о том, что Украина планирует окончить боевые действия не позднее 2025 года Зеленский заявлял во время визита в Хорватию.Тогда он заявлял, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы боевые действия закончились в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.Соответствующее заявление Зеленский сделал, рассказывая о "плане победы" во время выступления на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа"."В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позднее 2025 года", – отмечал Зеленский.Он также в очередной раз заявил о надежде на Запад."Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы полагаемся на сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии", – подчеркнул Зеленский.Кроме того, он заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его "плана победы".Однако на Западе в успех Зеленского мало кто верит.Так, 10 октября издание Politico опубликовало материал, в котором утверждало, что шансы на исполнение требований Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы.Издание провело собственную оценку вероятности исполнения требований Зеленского по шкале "почти без шансов" до "очень вероятно".Вступление Украины в НАТО, которое представляется Зеленским как гарантия безопасности, авторы статьи оценили как "почти без шансов"."Хотя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приема Киева. Вместо этого Киев подписал 20 двусторонних соглашений с различными союзниками, &lt;…&gt; но они не дают ничего похожего на гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО", — отмечалось в статье.Так же авторы Politico оценили и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России и поставки немецких крылатых ракет Taurus."США, Великобритания, Франция и Италия поставили Украине ограниченные партии ракет дальнего радиуса действия, хотя они не желают, чтобы ракеты применялись по территории России. Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus. Несмотря на давление со стороны своих партнеров по коалиции с целью заставить их изменить позицию, Шольц отвечает неизменным и категоричным "нет"", — указывалось в публикации.Таким образом, сообщило Politico, более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с украинской военной промышленностью.Первый спикер Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что ранее он давал схожий прогноз."Хочу обратить внимание, что предположения, которые я высказывал ранее, и оценки, которые вывели журналисты, совпадают. Причем я писал о том, что Байден не разрешит наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, тогда, когда все говорили, что это решение США уже приняли и просто выбирают момент, чтобы о нём объявить", - написал Царёв в своём телеграм-канале.Однако есть и эксперты, которые утверждают: Запад всё же негласно одобрил удары вглубь территории РФ, а все публикации в западных СМИ — прикрытие. Удары же будут наноситься якобы украинским оружием: ранее власти Украины заявили об успешной программе по производству дальнобойных ракет.О происходящем в энергетике Украины — в статье Павла Котова "Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули".
https://ukraina.ru/20241011/1058028750.html
https://ukraina.ru/20241011/1058018810.html
https://ukraina.ru/20241010/1058015003.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, украина, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден, нато, politico, ес
Эксклюзив, Хроники, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Джо Байден, НАТО, Politico, ЕС

Когда Зеленский хочет закончить. Итоги 11 октября на Украине

19:00 11.10.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский в Германии
Зеленский в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский назвал срок окончания боевых действий на Украине, если всё пойдёт по его плану
Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский заявил, что хотел бы окончания боевых действий не позднее 2025 года. Он пообещал, что представит Шольцу план, который может этого достичь.
Также Зеленский поблагодарил Шольца за его поддержку, в т.ч. и саммита по так называемой "Формуле мира". Он заявил, что первый саммит завершился успешно и рассказал о подготовке ко второму. И снова заявил о целях Украины.
"Мы нуждаемся именно в этом – восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем", – отметил Зеленский.
Он также пообещал представить Шольцу план, который, по мнению Зеленского, может помочь завершить боевые действия не позднее 2025 года.
"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, то есть как завершить эту войну, хотелось бы, не позднее, чем в 2025 году", – заявил Зеленский.
По его словам, этот план, - мост к проведению "результативного саммита мира", который якобы и поставить точку в боевых действиях.
"То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру", – подытожил Зеленский.
В ответ Шольц заявил, что Германия совместно с ещё тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на €1,4 млрд, который планируют предоставить до конца 2024 года.
Шольц напомнил, что Германия - на втором месте по объёмам предоставленной Украине военной помощи и активно помогает усиливать ПВО.
"До конца года при поддержке наших партнёров - Бельгии, Дании, Норвегии - мы поставим в Украину ещё один пакет на сумму €1,4 млрд. Он включает также ПВО - IRIS-T, Skynex, "Гепарды", гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС, боеприпасы", - заявил Шольц.
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По его словам, Германия закладывает в бюджет на следующий год €4 млрд на прямую двустороннюю помощь Украине.
Также Шольц заявил, что страны "Большой семёрки" и Евросоюз готовят многолетний кредит для Украины на $50 млрд, который будут погашать из доходов от замороженных российских активов. Шольц выразил уверенность, что Украина может рассчитывать на него.
Ранее о том, что Украина планирует окончить боевые действия не позднее 2025 года Зеленский заявлял во время визита в Хорватию.
Тогда он заявлял, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы боевые действия закончились в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.
Соответствующее заявление Зеленский сделал, рассказывая о "плане победы" во время выступления на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".
"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позднее 2025 года", – отмечал Зеленский.
Он также в очередной раз заявил о надежде на Запад.
"Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы полагаемся на сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его "плана победы".
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07:32
Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октябряУкраинские подразделения в Курской области охватила паника. Появились признаки подготовки Украиной атаки на Приднестровье
Однако на Западе в успех Зеленского мало кто верит.
Так, 10 октября издание Politico опубликовало материал, в котором утверждало, что шансы на исполнение требований Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы.
Издание провело собственную оценку вероятности исполнения требований Зеленского по шкале "почти без шансов" до "очень вероятно".
Вступление Украины в НАТО, которое представляется Зеленским как гарантия безопасности, авторы статьи оценили как "почти без шансов".
отя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приема Киева. Вместо этого Киев подписал 20 двусторонних соглашений с различными союзниками, <…> но они не дают ничего похожего на гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО", — отмечалось в статье.
Так же авторы Politico оценили и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России и поставки немецких крылатых ракет Taurus.
"США, Великобритания, Франция и Италия поставили Украине ограниченные партии ракет дальнего радиуса действия, хотя они не желают, чтобы ракеты применялись по территории России. Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus. Несмотря на давление со стороны своих партнеров по коалиции с целью заставить их изменить позицию, Шольц отвечает неизменным и категоричным "нет"", — указывалось в публикации.
Таким образом, сообщило Politico, более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с украинской военной промышленностью.
Визит Владимира Зеленского в Великобританию - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Вчера, 18:26
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Первый спикер Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что ранее он давал схожий прогноз.
"Хочу обратить внимание, что предположения, которые я высказывал ранее, и оценки, которые вывели журналисты, совпадают. Причем я писал о том, что Байден не разрешит наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, тогда, когда все говорили, что это решение США уже приняли и просто выбирают момент, чтобы о нём объявить", - написал Царёв в своём телеграм-канале.
Однако есть и эксперты, которые утверждают: Запад всё же негласно одобрил удары вглубь территории РФ, а все публикации в западных СМИ — прикрытие. Удары же будут наноситься якобы украинским оружием: ранее власти Украины заявили об успешной программе по производству дальнобойных ракет.
О происходящем в энергетике Украины — в статье Павла Котова "Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцДжо БайденНАТОPoliticoЕС
 
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