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Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине
Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине - 11.10.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 октября призвал журналистов не верить публикациям о том, что успехи РФ в информационной среде якобы влияют на получение Украиной западной помощи
2024-10-11T14:21
2024-10-11T14:21
2024-10-11T14:21
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"Наверное фейк. Потому что откуда бывшие сотрудники могут знать, что происходит. Поэтому не верьте пока ничему", - сказал официальный представитель Кремля.Он сравнил информационное противодействие России и стран Запада с ездой на велосипеде, отметив, что "здесь нельзя останавливаться".Песков заверил, что противники России в информационной среде "тоже очень сильные, грозные".Ранее журнал Economist со ссылкой на бывшего главу аппарата минобороны ФРГ Нико Ланге сообщил, что Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, украина, кремль, ес
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Кремль, ЕС
Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 октября призвал журналистов не верить публикациям о том, что успехи РФ в информационной среде якобы влияют на получение Украиной западной помощи