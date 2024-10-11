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Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине

Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине - 11.10.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 октября призвал журналистов не верить публикациям о том, что успехи РФ в информационной среде якобы влияют на получение Украиной западной помощи

2024-10-11T14:21

2024-10-11T14:21

2024-10-11T14:21

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"Наверное фейк. Потому что откуда бывшие сотрудники могут знать, что происходит. Поэтому не верьте пока ничему", - сказал официальный представитель Кремля.Он сравнил информационное противодействие России и стран Запада с ездой на велосипеде, отметив, что "здесь нельзя останавливаться".Песков заверил, что противники России в информационной среде "тоже очень сильные, грозные".Ранее журнал Economist со ссылкой на бывшего главу аппарата минобороны ФРГ Нико Ланге сообщил, что Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.

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