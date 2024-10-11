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"Ветераны России" пообещали помочь Стивену Сигалу уйти на СВО

"Ветераны России" пообещали помочь Стивену Сигалу уйти на СВО - 11.10.2024 Украина.ру

"Ветераны России" пообещали помочь Стивену Сигалу уйти на СВО

Общероссийское движение "Ветераны России" предложили актеру, режиссеру и спецпредставителю российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивену Сигалу помощь во вступлении в одно из добровольческих формирований ВС РФ, участвующих в СВО. Об этом 11 октября написало агентство РИА Новости

2024-10-11T15:44

2024-10-11T15:44

2024-10-11T15:44

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Резяпов поблагодарил актера за "поддержку России в сложное для нее время" и отметил, что патриотизм Стивена Сигала вдохновляет не только россиян, но и миллионы людей по всему миру.Ранее Сигал заявил СМИ, что в начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за него и за Россию.Накануне режиссер посетил пленных бойцов батальона "Азов"* в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР). Они пожаловались визитеру, что очень хотят домой.Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в российское гражданство. В 2018 году режиссер стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.В марте прошлого года Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал режиссер.Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.Также Сигал объявлял, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.Другие темы: Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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