"Ветераны России" пообещали помочь Стивену Сигалу уйти на СВО
© Екатерина ЧесноковаФото: РИА Новости, Стивен Сигал
© Екатерина Чеснокова
Общероссийское движение "Ветераны России" предложили актеру, режиссеру и спецпредставителю российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивену Сигалу помощь во вступлении в одно из добровольческих формирований ВС РФ, участвующих в СВО. Об этом 11 октября написало агентство РИА Новости
"Мы хотели бы предложить вам всестороннюю поддержку в случае вашего окончательного решения принять участие в СВО на стороне Российской Федерации. Движение "Ветераны России" готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих в СВО", - написал председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов в письме 72-летнему Сигалу.
Резяпов поблагодарил актера за "поддержку России в сложное для нее время" и отметил, что патриотизм Стивена Сигала вдохновляет не только россиян, но и миллионы людей по всему миру.
Ранее Сигал заявил СМИ, что в начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за него и за Россию.
Вчера, 09:56Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домойАмериканский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США, посетил пленных бойцов батальона "Азов"* в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео опубликовали "Вести"
Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в российское гражданство. В 2018 году режиссер стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.
В марте прошлого года Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал режиссер.
Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Также Сигал объявлял, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.