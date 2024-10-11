https://ukraina.ru/20241011/1058039142.html

Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали

Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали - 11.10.2024 Украина.ру

Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали

Директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова, которого подозревают в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ

2024-10-11T16:26

2024-10-11T16:26

2024-10-11T16:26

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В отношении Свистунова возбудили уголовное дело о даче взятки в рамках исполнения госконтракта.Ранее Демчик был привлечен к уголовной ответственности. Расследование продолжается, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании": Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.Обвинения во взятках предъявили начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Следователь запросил продление ареста взяткодателю ИвановаРезонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армииВ сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округомБывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России ПоповаПодробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству

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