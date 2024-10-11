Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали - 11.10.2024 Украина.ру
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Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали
Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали - 11.10.2024 Украина.ру
Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали
Директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова, которого подозревают в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ
2024-10-11T16:26
2024-10-11T16:26
новости
россия
минобороны
следственный комитет
ск рф
взятка
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В отношении Свистунова возбудили уголовное дело о даче взятки в рамках исполнения госконтракта.Ранее Демчик был привлечен к уголовной ответственности. Расследование продолжается, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании": Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.Обвинения во взятках предъявили начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову. Следователь запросил продление ареста взяткодателю ИвановаРезонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армииВ сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округомБывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России ПоповаПодробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
https://ukraina.ru/20241010/1058002719.html
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новости, россия, минобороны, следственный комитет, ск рф, взятка
Новости, Россия, Минобороны, Следственный комитет, СК РФ, взятка

Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали

16:26 11.10.2024
 
Фото: телеграм-канал BAZA, директор "Княгинской швейной фабрики".
Фото: телеграм-канал BAZA, директор Княгинской швейной фабрики.
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Директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова, которого подозревают в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ
"Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей", - говорится в комментарии ведомства.
В отношении Свистунова возбудили уголовное дело о даче взятки в рамках исполнения госконтракта.
Ранее Демчик был привлечен к уголовной ответственности. Расследование продолжается, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании":
  • руководителя департамента строительства Сергея Горского,
  • руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова,
  • руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.
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Обвинения во взятках предъявили начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.
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Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову.
Следователь запросил продление ареста взяткодателю Иванова
Резонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
В сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.
До этого было Арестовано имущество бывшего замминистра обороны России Попова
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
 
НовостиРоссияМинобороныСледственный комитетСК РФвзятка
 
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