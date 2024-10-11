Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали
Фото: телеграм-канал BAZA, директор "Княгинской швейной фабрики".
Директора "Княгинской швейной фабрики" Александра Свистунова, которого подозревают в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ
"Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей", - говорится в комментарии ведомства.
В отношении Свистунова возбудили уголовное дело о даче взятки в рамках исполнения госконтракта.
Ранее Демчик был привлечен к уголовной ответственности. Расследование продолжается, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
В получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями ранее обвинили бывших сотрудников "Военно-строительной компании":
- —руководителя департамента строительства Сергея Горского,
- —руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова,
- —руководителя проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрия Сюртукова.
Они были ответственны за приемку работ в рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.
Вчера, 11:09Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа В рамках расследования уголовного дела о получении взятки при исполнении государственного оборонного заказа наложен арест на имущество обвиняемого менеджера ППК "Военно-строительная компания". Об этом сообщает Следственный комитет России
Обвинения во взятках предъявили начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому и его подчиненному Григорию Зорину. По информации следствия, они нажились примерно на 11 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны РФ.
Еще раньше Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста предпринимателю Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову.
Резонанс также получила история о некачественных сухпайках для Армии России с участием бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
В сентябре Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.
Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова поместили в следственный изолятор, а на его имущество был наложен арест.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павел Котов в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству