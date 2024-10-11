Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах
Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа
Лисовой заявил что в министерстве "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".
В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.
Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.
Кстати, не так давно мэр Ивано-Франковска обещал, что скоро в городе будут языковые патрули. Несколько горожан, изъявившие стать таковыми, вышли на "работу", однако их смена закончилась, едва начавшись: почти сразу один из "мовных волонтеров" был избит.
А чуть позже Марцинкив объявил, что пока патрулирование откладывается до лучших времен ввиду отсутствия средств.
7 октября, 11:46Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денегЯзыковые патрули, которые не так давно активно рекламировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, канули в лету, не успев заработать. Причина оказалась прозаической - нет денег. Об этом 7 октября написало издание Українські Новини
Скандальную известность 40-летняя Наталья Пипа получила, когда пыталась расправиться с подростком, певшим на улице песни Виктора Цоя на русском языке.
Также депутат выступала за идею отмены золотых и серебряных медалей для выпускников украинских школ. По мнению нардепа, для этого есть два основания - экономия и борьба с наследием советской эпохи.