Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах - 11.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241011/1058039707.html
Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах
Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах - 11.10.2024 Украина.ру
Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах
Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа
2024-10-11T17:03
2024-10-11T17:03
украина
венгрия
ивано-франковск
виктор цой
максим бужанский
руслан марцинкив
верховная рада
"голос"
ес
украинский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103024/99/1030249939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7b2ff900cc1990d44f617a16bf42ffd.jpg
Лисовой заявил что в министерстве "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.Он также добавил, что законопроект Пипы явно направлен на торпедирование диалога Украины с Венгрией, которая в очередной раз с заблокирует помощь от ЕС, так как инициатива затронет и венгроязычных школьников.Кстати, не так давно мэр Ивано-Франковска обещал, что скоро в городе будут языковые патрули. Несколько горожан, изъявившие стать таковыми, вышли на "работу", однако их смена закончилась, едва начавшись: почти сразу один из "мовных волонтеров" был избит.А чуть позже Марцинкив объявил, что пока патрулирование откладывается до лучших времен ввиду отсутствия средств.Скандальную известность 40-летняя Наталья Пипа получила, когда пыталась расправиться с подростком, певшим на улице песни Виктора Цоя на русском языке.Власти Украины наконец определились, можно ли в их стране петь песни ЦояТакже депутат выступала за идею отмены золотых и серебряных медалей для выпускников украинских школ. По мнению нардепа, для этого есть два основания - экономия и борьба с наследием советской эпохи.Другие темы: Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании.
https://ukraina.ru/20240930/1057785854.html
https://ukraina.ru/20241007/1057927255.html
украина
венгрия
ивано-франковск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103024/99/1030249939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d642464be5e0111803b439058b44230b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, венгрия, ивано-франковск, виктор цой, максим бужанский, руслан марцинкив, верховная рада, "голос", ес, украинский язык, русский язык
Украина, Венгрия, Ивано-Франковск, Виктор Цой, Максим Бужанский, Руслан Марцинкив, Верховная Рада, "Голос", ЕС, украинский язык, Русский язык

Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах

17:03 11.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа
Лисовой заявил что в министерстве "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".
В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.
Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.
Он также добавил, что законопроект Пипы явно направлен на торпедирование диалога Украины с Венгрией, которая в очередной раз с заблокирует помощь от ЕС, так как инициатива затронет и венгроязычных школьников.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
30 сентября, 16:52
Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной языкБудапешт продолжает ожидать от Киева возвращения украинским венграм права использовать родной язык. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Кстати, не так давно мэр Ивано-Франковска обещал, что скоро в городе будут языковые патрули. Несколько горожан, изъявившие стать таковыми, вышли на "работу", однако их смена закончилась, едва начавшись: почти сразу один из "мовных волонтеров" был избит.
А чуть позже Марцинкив объявил, что пока патрулирование откладывается до лучших времен ввиду отсутствия средств.
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
7 октября, 11:46
Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денегЯзыковые патрули, которые не так давно активно рекламировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, канули в лету, не успев заработать. Причина оказалась прозаической - нет денег. Об этом 7 октября написало издание Українські Новини
Скандальную известность 40-летняя Наталья Пипа получила, когда пыталась расправиться с подростком, певшим на улице песни Виктора Цоя на русском языке.
Власти Украины наконец определились, можно ли в их стране петь песни Цоя
Также депутат выступала за идею отмены золотых и серебряных медалей для выпускников украинских школ. По мнению нардепа, для этого есть два основания - экономия и борьба с наследием советской эпохи.
Другие темы: Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании.
 
УкраинаВенгрияИвано-ФранковскВиктор ЦойМаксим БужанскийРуслан МарцинкивВерховная Рада"Голос"ЕСукраинский языкРусский язык
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко
17:03Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах
16:59Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области
16:26Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали
16:00Режиссёр Савченко и его "савченята"
15:44"Ветераны России" пообещали помочь Стивену Сигалу уйти на СВО
15:37Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов
15:24Украинские беженцы: домой через узкое горлышко
15:03Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев
14:50Аксенов предложил отказаться от термина "новые регионы"
14:22Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине
14:21Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине
13:33ВС РФ освободили донецкое Островское
13:25Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США
13:25Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины
13:23Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото
13:00Путин в Туркменистане, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 октября
12:45Логика убийства Украины
12:44ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
12:34Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Лента новостейМолния