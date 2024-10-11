https://ukraina.ru/20241011/1058039707.html

Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах

Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах - 11.10.2024 Украина.ру

Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах

Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа

2024-10-11T17:03

2024-10-11T17:03

2024-10-11T17:03

украина

венгрия

ивано-франковск

виктор цой

максим бужанский

руслан марцинкив

верховная рада

"голос"

ес

украинский язык

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Лисовой заявил что в министерстве "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.Он также добавил, что законопроект Пипы явно направлен на торпедирование диалога Украины с Венгрией, которая в очередной раз с заблокирует помощь от ЕС, так как инициатива затронет и венгроязычных школьников.Кстати, не так давно мэр Ивано-Франковска обещал, что скоро в городе будут языковые патрули. Несколько горожан, изъявившие стать таковыми, вышли на "работу", однако их смена закончилась, едва начавшись: почти сразу один из "мовных волонтеров" был избит.А чуть позже Марцинкив объявил, что пока патрулирование откладывается до лучших времен ввиду отсутствия средств.Скандальную известность 40-летняя Наталья Пипа получила, когда пыталась расправиться с подростком, певшим на улице песни Виктора Цоя на русском языке.Власти Украины наконец определились, можно ли в их стране петь песни ЦояТакже депутат выступала за идею отмены золотых и серебряных медалей для выпускников украинских школ. По мнению нардепа, для этого есть два основания - экономия и борьба с наследием советской эпохи.Другие темы: Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании.

https://ukraina.ru/20240930/1057785854.html

https://ukraina.ru/20241007/1057927255.html

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украина, венгрия, ивано-франковск, виктор цой, максим бужанский, руслан марцинкив, верховная рада, "голос", ес, украинский язык, русский язык