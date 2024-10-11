ВС РФ освободили донецкое Островское - 11.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241011/1058031889.html
ВС РФ освободили донецкое Островское
ВС РФ освободили донецкое Островское - 11.10.2024 Украина.ру
ВС РФ освободили донецкое Островское
Российские военные взяли под контроль поселок Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщило Министерство обороны РФ
2024-10-11T13:33
2024-10-11T13:33
новости
россия
донецкая народная республика
вс рф
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058031759_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_f7f0075e1618d6b32e0f8b0dc6a61217.jpg
Также в пятницу стало известно, что украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в ДНР.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.Другие темы: Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов.
https://ukraina.ru/20241011/1058023096.html
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058031759_84:0:1001:688_1920x0_80_0_0_3e2334363a83e9d14059a74cf792c334.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, вс рф, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, освобождение

ВС РФ освободили донецкое Островское

13:33 11.10.2024
 
Читать в
Российские военные взяли под контроль поселок Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщило Министерство обороны РФ
Также в пятницу стало известно, что украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в ДНР.
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
10:57
Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова ЯраУкраинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщили в силовых структурах
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.
Другие темы: Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВС РФосвобождение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44"Ветераны России" пообещали помочь Стивену Сигалу уйти на СВО
15:37Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов
15:24Украинские беженцы: домой через узкое горлышко
15:03Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев
14:50Аксенов предложил отказаться от термина "новые регионы"
14:22Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине
14:21Кремль отреагировал на фейк о том, что успехи РФ в информсреде снижают помощь Украине
13:33ВС РФ освободили донецкое Островское
13:25Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США
13:25Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины
13:23Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото
13:00Путин в Туркменистане, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 октября
12:45Логика убийства Украины
12:44ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
12:34Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
12:33Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом
12:05Илон Маск: "Если Трамп проиграет, мне капец". Почему миллиардер считает Харрис куклой
12:03Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестно
11:56Поглощение Украины сделает ЕС сильнее и мотивированнее - комиссар по вопросам сплочения
11:28ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях
Лента новостейМолния