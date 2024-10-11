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ВС РФ освободили донецкое Островское

ВС РФ освободили донецкое Островское - 11.10.2024 Украина.ру

ВС РФ освободили донецкое Островское

Российские военные взяли под контроль поселок Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщило Министерство обороны РФ

2024-10-11T13:33

2024-10-11T13:33

2024-10-11T13:33

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Также в пятницу стало известно, что украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в ДНР.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.Другие темы: Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов.

https://ukraina.ru/20241011/1058023096.html

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новости, россия, донецкая народная республика, вс рф, освобождение