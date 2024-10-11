Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото - 11.10.2024 Украина.ру
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Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото
Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото - 11.10.2024 Украина.ру
Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото
В пятницу, 11 октября, Папа Римский принял у себя в Ватикане украинскую делегацию. Во время аудиенции Владимир Зеленский подарил понтифику картину "Бучанская резня. История Марички"
2024-10-11T13:23
2024-10-11T15:45
украина
буча
ватикан
папа римский
владимир зеленский
рада
всу
картина
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Таким образом Зеленский ответил на подарок Папы Римского в виде барельефа в форме цветка с надписью "Мир – хрупкий цветок".И это не самый плохой подарок из тех, что Зеленский уже делал понтифику. Например, в мае прошлого года тогда еще президент Украины оскандалился, вручив Папе Римскому икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем.По задумке дарителя, презент должен был символизировать "потерю" украинских детей. Однако в Ватикане расценили этот жест как оскорбление, поскольку для христиан "потеря" Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви.Зеленский дарил понтифику и икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета, что также вызвало споры общественности.Провокация в Буче - самый громкий фейк Киева, он был распространен 3 апреля. До этого - в конце марта - силы спецоперации покинули несколько населенных пунктов, включая Бучу. 31 марта мэр города Анатолий Федорук сообщил, что российских военных там нет, депутат Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк сфотографировался там с флагом Украины.В последующие два дня в Буче был введен комендантский час, мирным жителям официально было объявлено о зачистке города. После чего в СМИ появились страшные кадры - лежащие на улицах тела якобы погибших людей со связанными за спиной руками.Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы тут же выступил с заявлением, что "бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием".При этом никаких доказательств подтверждения вины России предоставлено не было, а на видеороликах наблюдатели заметили в отражении стекла заднего вида автомобиля съемочной группы, как тело одной из жертв принимает сидячее положение.Другие темы: Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра.
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украина, буча, ватикан, папа римский, владимир зеленский, рада, всу, картина
Украина, Буча, Ватикан, Папа Римский, Владимир Зеленский, Рада, ВСУ, картина

Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок - фото

13:23 11.10.2024 (обновлено: 15:45 11.10.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Папа Римский
Зеленский Папа Римский
© Пресс-служба президента Украины
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В пятницу, 11 октября, Папа Римский принял у себя в Ватикане украинскую делегацию. Во время аудиенции Владимир Зеленский подарил понтифику картину "Бучанская резня. История Марички"
Таким образом Зеленский ответил на подарок Папы Римского в виде барельефа в форме цветка с надписью "Мир – хрупкий цветок".
И это не самый плохой подарок из тех, что Зеленский уже делал понтифику. Например, в мае прошлого года тогда еще президент Украины оскандалился, вручив Папе Римскому икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем.
По задумке дарителя, презент должен был символизировать "потерю" украинских детей. Однако в Ватикане расценили этот жест как оскорбление, поскольку для христиан "потеря" Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви.
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
Фото: "Афинские новости", Зеленский подарил Папе Римскому икону
Фото: Афинские новости, Зеленский подарил Папе Римскому икону
Фото: "Афинские новости", Зеленский подарил Папе Римскому икону
Зеленский дарил понтифику и икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета, что также вызвало споры общественности.
Фото: telegram-канал офиса Владимира Зеленского
Фото: telegram-канал офиса Владимира Зеленского
Фото: telegram-канал офиса Владимира Зеленского
Провокация в Буче - самый громкий фейк Киева, он был распространен 3 апреля. До этого - в конце марта - силы спецоперации покинули несколько населенных пунктов, включая Бучу. 31 марта мэр города Анатолий Федорук сообщил, что российских военных там нет, депутат Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк сфотографировался там с флагом Украины.
В последующие два дня в Буче был введен комендантский час, мирным жителям официально было объявлено о зачистке города. После чего в СМИ появились страшные кадры - лежащие на улицах тела якобы погибших людей со связанными за спиной руками.
Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы тут же выступил с заявлением, что "бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием".
При этом никаких доказательств подтверждения вины России предоставлено не было, а на видеороликах наблюдатели заметили в отражении стекла заднего вида автомобиля съемочной группы, как тело одной из жертв принимает сидячее положение.
Другие темы: Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра.
 
УкраинаБучаВатиканПапа РимскийВладимир ЗеленскийРадаВСУкартина
 
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