Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине - 11.10.2024 Украина.ру
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Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине
Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине - 11.10.2024 Украина.ру
Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине
Газета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
2024-10-11T14:22
2024-10-11T14:22
новости
россия
киев
украина
олаф шольц
владимир зеленский
владимир путин
германия
опрос
немцы
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Явное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога.Издание Die Welt отметило, что последний раз два лидера разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года, и якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.В пятницу, 11 октября, Шольц должен встретиться с Зеленским - третий раз за последние пять недель. Ожидается, что говорить будут не только о попытках найти мирное решение, но и о продолжении военной поддержки Киева Берлином.С такой постановкой вопроса, как выяснилось в процессе исследования, большинство немцев не согласны. Так, 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.А вот вопрос, нужно ли разрешить ВСУ бить вглубь РФ западными ракетами, немцев разделил: 42% высказались "больше за", а 43% - "больше против".Все последние недели Шольц активно выступал за то, что пришло время разрешения украинского конфликта и настаивал на проведении еще одной мирной конференции, на этот раз с участием России.Однако на днях советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.Позже на Украине объявили, что саммит состоится, но чуть позже и "точно в этом году", а пока в Киеве обсудят, "какие требования предъявить России".В России к приглашению на саммит мира, как и к словам Зеленского относятся скептически, так как "это не имеет ничего общего с урегулированием конфликта.По мнению ряда экспертов, отмена мирной конференции на самом деле связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении.Подробности здесь: Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ.
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новости, россия, киев, украина, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, германия, опрос, немцы
Новости, Россия, Киев, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Германия, опрос, немцы

Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об Украине

14:22 11.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Украина.ру
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Газета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Явное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога.
Издание Die Welt отметило, что последний раз два лидера разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года, и якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.
В пятницу, 11 октября, Шольц должен встретиться с Зеленским - третий раз за последние пять недель. Ожидается, что говорить будут не только о попытках найти мирное решение, но и о продолжении военной поддержки Киева Берлином.
С такой постановкой вопроса, как выяснилось в процессе исследования, большинство немцев не согласны. Так, 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.
А вот вопрос, нужно ли разрешить ВСУ бить вглубь РФ западными ракетами, немцев разделил: 42% высказались "больше за", а 43% - "больше против".
Все последние недели Шольц активно выступал за то, что пришло время разрешения украинского конфликта и настаивал на проведении еще одной мирной конференции, на этот раз с участием России.
Однако на днях советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.
Позже на Украине объявили, что саммит состоится, но чуть позже и "точно в этом году", а пока в Киеве обсудят, "какие требования предъявить России".
9 октября, 16:12
Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters
В России к приглашению на саммит мира, как и к словам Зеленского относятся скептически, так как "это не имеет ничего общего с урегулированием конфликта.
По мнению ряда экспертов, отмена мирной конференции на самом деле связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении.
Подробности здесь: Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияопроснемцы
 
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