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Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США

Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США - 11.10.2024 Украина.ру

Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 октября ответил на вопрос журналистов, станет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах

2024-10-11T13:25

2024-10-11T13:25

2024-10-11T13:25

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"Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - напомнил официальный представитель Кремля.Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.Изначально предполагалось, что Демократическую партию будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления Байдена на июньских дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.Подробнее о новом лидере США - в материале Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом на сайте Украина.ру.

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новости, сша, кремль, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп, демократическая партия, республиканская партия