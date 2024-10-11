Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США - 11.10.2024 Украина.ру
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Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США
Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США - 11.10.2024 Украина.ру
Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 октября ответил на вопрос журналистов, станет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах
2024-10-11T13:25
2024-10-11T13:25
новости
сша
кремль
джо байден
дмитрий песков
дональд трамп
демократическая партия
республиканская партия
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"Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - напомнил официальный представитель Кремля.Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.Изначально предполагалось, что Демократическую партию будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления Байдена на июньских дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.Подробнее о новом лидере США - в материале Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом на сайте Украина.ру.
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новости, сша, кремль, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп, демократическая партия, республиканская партия
Новости, США, Кремль, Джо Байден, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Демократическая партия, Республиканская партия

Кремль ответил на вопрос насчет поздравления будущего президента США

13:25 11.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 октября ответил на вопрос журналистов, станет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах
"Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - напомнил официальный представитель Кремля.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.
Изначально предполагалось, что Демократическую партию будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления Байдена на июньских дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.
Подробнее о новом лидере США - в материале Чего ждать от нового лидера США и где полыхнёт в следующий раз - Фатигаров о человеке с диагнозом на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКремльДжо БайденДмитрий ПесковДональд ТрампДемократическая партияРеспубликанская партия
 
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