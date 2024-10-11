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Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули

Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули - 11.10.2024 Украина.ру

Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули

Зима вплотную надвигается на Украину. Не в первый раз эксперты гадают, переживет ли эта страна холода и как будет выкручиваться из непростой ситуации с электроэнергией. Мнение зачастую полярные: бравурные заявления властей о том, что все будет хорошо, противостоят прогнозам об отключении света по 18 часов. Где же правда?

2024-10-11T11:16

2024-10-11T11:16

2024-10-11T12:44

эксклюзив

владимир зеленский

украина

энергетика

зима

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Генерировали, генерировали, да не сгенерировалиОчередной повод для гаданий на кофейной гуще о способности Украины пережить эту зиму возник после того, как украинское Минэнерго признало, что разрекламированный проект "гигаватт Зеленского" не будет запущен в срок.В июне этого года в Берлине на конференции Ukraine Recovery Conference 2024, посвященной восстановлению Украины, Владимир Зеленский пообещал, что до конца года в стране будет запущены мощности, позволяющие сгенерировать 1 ГВт энергии, а в обозримом будущем еще 4 ГВт.По его словам, ставку собирались делать на децентрализованную газовую маневренную генерацию. Зеленский заявил о ее эффективности и пояснил, что в будущем ее можно будет перевести на водород и сбалансировать тем самым новую так называемую зеленую энергетику. Осуществлять эту задумку предполагалось при помощи компаний из Германии, которые имеют соответствующий успешный опыт.В итоге случилась обычная ситуация – гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Профильное министерство 10 октября в своем телеграм-канале проинформировало: обещанного "гигаватта Зеленского" к концу года ждать не приходится."Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт. Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям", - говорится в сообщении Минэнерго Украины.Эфемерный планМинистр энергетики страны Герман Галущенко ранее отчитался о проделанной в этом направлении работе."На сегодня уже установлены в сотнях мегаватт, профинансировано оборудование где-то около 600 мегаватт, даже больше, на 600 мегаватт, которое уже есть частично в Украине и частично есть в пути", - заявил он месяц назад, выступая перед депутатами Верховной рады.С такой оценкой согласны не все специалисты. Особенно интересно мнение людей, которые до недавнего момента прямо отвечали за состояние дел в украинской энергетике.Экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, проработавший в этой должности более четырех лет. Его увольнение в начале сентября многие связывали с происками министра Галущенко и лиц, приближенных к Зеленскому, которые хотели переключить на себя финансовые потоки, идущие в "Укрэнерго".По мнению Кудрицкого, "уже установленные сотни мегаватт" - в реальности исчисляются лишь десятками."У меня другие данные. Возможно, за последние 2-3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 МВт", - заявлял он.Идея Зеленского об 1 ГВт мощностей вообще выглядит сомнительно, считает, например, бывший советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль."У него (Зеленского – ред.), видимо, есть какие-то свои источники информации, которые ему доказывают эту возможность", - сказала она ранее в интервью изданию "Украинская правда".Экс-советник отметила, что будет рада, если эти планы сбудутся, однако веры в это у нее нет."Это не впервые, когда мы живем какими-то эфемерными планами или пытаемся всех поразить своими возможностями", - заявила Зеркаль.Она пояснила, что на монтаж и запуск газовых установок уходит 70 недель, газовых турбин – 90 недель. Сделать это можно и быстрее, если для этого подготовлены все условия, чего на Украине не наблюдается, отметила Зеркаль."Ужасные цифры"Планы Зеленского по спасению Украины от замерзания так или иначе упираются в вопрос, сколько генерирующих мощностей система этой страны потеряла к настоящему моменту. Цифры эти разнятся.Чтобы избежать обвинений в предвзятости и нагнетании, обратимся к источникам, которые не заподозришь в пророссийских симпатиях.Издание Financial Times в начале лета текущего года сообщило, что на тот момент Украина лишилась более половины своей генерации электроэнергии, с 55 ГВт это значение упало до 20 ГВт.В результате ударов, отмечала посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, Украина лишилась "колоссальных" 9,2 ГВт. Цифру эту подтверждал и Зеленский. Он же сообщал, что потеряно порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации."Эта цифра 9 ГВт звучит, потому что ее можно сравнить где-то с 50% нашего текущего зимнего пика потребления. В целом мы потеряли более 40 ГВт, и это ужасные цифры", - констатировал глава входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.Летом украинские власти лелеяли надежду восстановить к зиме половину разрушенных ТЭС."Доступная мощность шести электростанций составляла 5 ГВт. Сейчас для производства электроэнергии доступно 500 МВт. По сути, мы сократились до 10%, с 5 ГВт до 500 МВт", — заявлял исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.Оставалась лишь "маленькая" проблема – деньги. Такая починка станций обойдется в 300-400 млн долларов, в основном на закупку трансформаторов, турбин и генераторов. Но даже если бы финансовый вопрос удалось решить, дело это не быстрое – соответствующие комплектующие нужно для начала заказать и дождаться их изготовления и поставки.Зима со светом или безВопрос, чего ждать украинцам этой зимой в плане отключений света и тепла остается открытым. Уповать приходится в том числе и на изменения климата. Относительно теплые зимы последних лет могут сыграть на руку Киеву, однако на глобальное потепление надейся, а сам не плошай. С последним-то как раз и проблемы.Самый пессимистичный сценарий – отключения по 18-20 часов. Для этого должны совпасть два условия: суровая погода и работающие шесть-семь энергоблоков украинских АЭС. Тогда, прогнозировал эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, удастся восполнить 2 ГВт утраченных мощностей.Если зима будет благосклонной и в рабочем состоянии будут на один-два энергоблока больше, то восполнить может получиться от 3 до 6 ГВт, что позволит поддерживать непрерывно до 12 часов электроснабжения.По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, украинцев действительно будут ждать отключения света зимой, однако эпизодические и на короткий срок. Власти страны могут сознательно преувеличивать ущерб, чтобы выпросить еще денег у Запада и создать у РФ иллюзию, что удары по украинской энергетике больше не нужны."Никакого апокалиптического погружения во тьму зимой на Украине не будет, поскольку главный элемент энергосистемы страны атомные электростанции не пострадали, да и вероятность больших холодов в условиях глобального потепления становится все меньше", - написал Царев у себя в телеграм-канале.Не все разделяют такой прогноз.Массовые удары в этом году начались после окончания отопительного сезона 1 апреля. Только после этого начались волны ударов по объектам энергетики Украины. Поэтому в таком состоянии Украина еще никогда не проходила отопительный сезон, рассказал ранее изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Есть болевые точки, тот же Харьков, то есть энергоснабжение города осуществляется из внешних источников. В целом энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три атомные электростанции, которые связаны между собой. И через подстанции они выдают электроэнергию потребителям", - сказал он.То есть, пояснил Юшков, это три АЭС плюс каскад ГЭС, которые формируют Киевский энергоузел, и импорт электроэнергии через инфраструктуру АЭС. Поэтому Украина сильно боится, что РФ выбьет подстанции на 750 КВт, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество, заявил собеседник издания.По словам эксперта, в Харькове есть проблемы и с теплоснабжением, а мощности мобильных котельных не хватит, чтобы подать тепло всем потребителям. Если зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей стране. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо, резюмировал Юшков.Подробнее о том, что будет с Украиной в ближайшие месяцы - в материале издания Украина.ру Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой.

https://ukraina.ru/20240926/1057687642.html

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, украина, энергетика, зима