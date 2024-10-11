Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов - 11.10.2024 Украина.ру
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Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов
Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов - 11.10.2024 Украина.ру
Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов
Украина устроила пропагандистскую шумиху вокруг визита Владимира Путина в Туркмению, считает глава Евразийского аналитического клуба, эксперт в области международной политики Никита Мендкович.
2024-10-11T15:37
2024-10-11T15:37
россия
иран
украина
владимир путин
никита мендкович
снг
туркменистан
китай
сво
миропорядок
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Путин 11 октября прибыл с официальным визитом в столицу Туркмении. Заявлено, что президент России приехал на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.— Никита Андреевич, Туркмения закрытая страна, которая придерживается нейтралитета во всем. В предыдущий раз Владимир Путин посещал ее в июне 2022 года для участия в Каспийском саммите. Только ли с форумом связан нынешний визит президента России в Ашхабад?— Основная цель, как официально объявляла пресс-служба президента, — встреча с новым главой Ирана, с которым у Москвы еще не было прямых переговоров. Должны обсуждаться двусторонние отношения, проблемы Ближнего Востока, Сирии и военно-техническое сотрудничество России и Ирана — учитывая заявления Масуда Пезешкиана по этому поводу. Судя по всему, пройдет сверка часов.— Почему Путин и Пезешкиан встречаются именно в Туркменистане?— Насколько я понимаю, визит Владимира Путина в Ашхабад совмещен с саммитом, в ходе которых будут присутствовать главы правительств ряда стран СНГ, в том числе Казахстана.Поэтому, я предполагаю, что в Ашхабаде состоятся сильнейшие по продолжительности и значению двусторонние встречи между представителями государств. В частности, речь может идти в том числе о так называемом газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана и о налаживании экспорта энергоресурсов на юг.— Насколько, по-вашему, велика угроза большой войны на Ближнем Востоке, в том числе с применением ядерного оружия?— Появилась информация о том, что Иран провел первые испытания ядерного оружия. Если эта информация верна, если ею располагают лица, принимающие решения в Израиле и Вашингтоне, считаю, что прямая ядерная война между Тель-Авивом и Тегераном маловероятна.Очевидно, что ядерный удар по Ирану будет достаточно болезненным, если его не удастся парировать. Но ядерный удар по Израилю, учитывая его небольшую территорию, приведет к общенациональной катастрофе. Следовательно, Тель-Авив вряд ли будет инициировать подобного уровня противостояние.Пока я вижу все признаки того, что конфликт ограничится наземной кампанией в Ливане.С одной стороны, Израиль надеется силами ЦАХАЛ решить там свои политические задачи в борьбе против Хезболлы. С другой стороны, Иран, учитывая стойкую оборону местных жителей Ливана, надеется путем прокси-войны сдерживать Израиль без перехода к каким-то масштабным боевым действиям.— Что сейчас в приоритете для России и Ирана?— Прежде всего, мы достаточно тесно сотрудничаем в военно-технических вопросах, идет совместное производство рядов видов вооружений, обмен технологиями, кооперация в сфере массового производства бюджетных беспилотников. Это показало достаточно большую эффективность в нынешней войне.Помимо этого, естественно, происходит сотрудничество в сфере транзитной торговли, потому что через Каспий и Иран Россия наладила выход своих грузов к Индийскому океану на юг, и, соответственно, это является достаточно важным направлением с точки зрения развития альтернативных маршрут с торговли.— Есть версия, что в Ашхабаде могут пройти переговоры с китайской стороной по актуальной проблематике.— Вполне возможно. Я не исключаю, что саммит в Ашхабаде будет использован для широкого круга контактов — в этом его основной смысл.Сама Туркмения сейчас является второстепенной страной с достаточно ограниченным влиянием на международную политику, но она используется как площадка для двусторонних встреч лидеров в ходе мероприятия. Форум представляет слабый интерес для государств, а переговоры в кулуарах — другое дело.— Президент России в рамках форума заявил, что новый миропорядок необратим. В чем его необратимость?— Новый миропорядок начал формироваться, даже до достижения результатов конфликта на Украине. Мы видим, что система неоколониализма США и Великобритании начинает распадаться во многих регионах — в Южной Азии, Африке, Латинской Америке. Все больше государств начинают открыто выходить из-под контроля Вашингтона, пересматривать кабальные соглашения с западными компаниями и государствами и проводить собственную суверенную политику.Я предполагаю, что нынешний порядок, основанный на гегемонии США, уже начал уходить. Завершение конфликта на Украине, разгром марионеточного режима в Киеве станет последним аккордом, после которого мир перейдет к новому многополярному устройству.— Министерство иностранных дел Украины призвало в Telegram не подписавший Римский статут Ашхабад арестовать Владимира Путина во время визита в Туркмению. Это они серьезно, или чтобы показать себя?— Это чистой воды пропагандистская шумиха, напоминание о себе, к которому не стоит относиться серьезно. Важно помнить, что сейчас на Украине нет легитимной власти.О том, как России освободить Украину от фашизма в интервью Кирилла Курбатова с Германом Садулаевым России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ.
https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html
россия
иран
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, иран, украина, владимир путин, никита мендкович, снг, туркменистан, китай, сво, миропорядок, интервью
Россия, Иран, Украина, Владимир Путин, Никита Мендкович, СНГ, Туркменистан, Китай, СВО, миропорядок, Интервью

Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов

15:37 11.10.2024
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНикита Мендкович интервью
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина устроила пропагандистскую шумиху вокруг визита Владимира Путина в Туркмению, считает глава Евразийского аналитического клуба, эксперт в области международной политики Никита Мендкович.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Владимир Путин 11 октября прибыл с официальным визитом в столицу Туркмении. Заявлено, что президент России приехал на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
— Никита Андреевич, Туркмения закрытая страна, которая придерживается нейтралитета во всем. В предыдущий раз Владимир Путин посещал ее в июне 2022 года для участия в Каспийском саммите. Только ли с форумом связан нынешний визит президента России в Ашхабад?
— Основная цель, как официально объявляла пресс-служба президента, — встреча с новым главой Ирана, с которым у Москвы еще не было прямых переговоров. Должны обсуждаться двусторонние отношения, проблемы Ближнего Востока, Сирии и военно-техническое сотрудничество России и Ирана — учитывая заявления Масуда Пезешкиана по этому поводу. Судя по всему, пройдет сверка часов.
— Почему Путин и Пезешкиан встречаются именно в Туркменистане?
— Насколько я понимаю, визит Владимира Путина в Ашхабад совмещен с саммитом, в ходе которых будут присутствовать главы правительств ряда стран СНГ, в том числе Казахстана.
Поэтому, я предполагаю, что в Ашхабаде состоятся сильнейшие по продолжительности и значению двусторонние встречи между представителями государств. В частности, речь может идти в том числе о так называемом газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана и о налаживании экспорта энергоресурсов на юг.
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 13:38
Никита Мендкович: кто онГлава Евразийского аналитического клуба
— Насколько, по-вашему, велика угроза большой войны на Ближнем Востоке, в том числе с применением ядерного оружия?
— Появилась информация о том, что Иран провел первые испытания ядерного оружия. Если эта информация верна, если ею располагают лица, принимающие решения в Израиле и Вашингтоне, считаю, что прямая ядерная война между Тель-Авивом и Тегераном маловероятна.
Очевидно, что ядерный удар по Ирану будет достаточно болезненным, если его не удастся парировать. Но ядерный удар по Израилю, учитывая его небольшую территорию, приведет к общенациональной катастрофе. Следовательно, Тель-Авив вряд ли будет инициировать подобного уровня противостояние.
Пока я вижу все признаки того, что конфликт ограничится наземной кампанией в Ливане.
С одной стороны, Израиль надеется силами ЦАХАЛ решить там свои политические задачи в борьбе против Хезболлы. С другой стороны, Иран, учитывая стойкую оборону местных жителей Ливана, надеется путем прокси-войны сдерживать Израиль без перехода к каким-то масштабным боевым действиям.
— Что сейчас в приоритете для России и Ирана?
— Прежде всего, мы достаточно тесно сотрудничаем в военно-технических вопросах, идет совместное производство рядов видов вооружений, обмен технологиями, кооперация в сфере массового производства бюджетных беспилотников. Это показало достаточно большую эффективность в нынешней войне.
Помимо этого, естественно, происходит сотрудничество в сфере транзитной торговли, потому что через Каспий и Иран Россия наладила выход своих грузов к Индийскому океану на юг, и, соответственно, это является достаточно важным направлением с точки зрения развития альтернативных маршрут с торговли.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан
— Есть версия, что в Ашхабаде могут пройти переговоры с китайской стороной по актуальной проблематике.
— Вполне возможно. Я не исключаю, что саммит в Ашхабаде будет использован для широкого круга контактов — в этом его основной смысл.
Сама Туркмения сейчас является второстепенной страной с достаточно ограниченным влиянием на международную политику, но она используется как площадка для двусторонних встреч лидеров в ходе мероприятия. Форум представляет слабый интерес для государств, а переговоры в кулуарах — другое дело.
— Президент России в рамках форума заявил, что новый миропорядок необратим. В чем его необратимость?
— Новый миропорядок начал формироваться, даже до достижения результатов конфликта на Украине. Мы видим, что система неоколониализма США и Великобритании начинает распадаться во многих регионах — в Южной Азии, Африке, Латинской Америке.
Все больше государств начинают открыто выходить из-под контроля Вашингтона, пересматривать кабальные соглашения с западными компаниями и государствами и проводить собственную суверенную политику.
Я предполагаю, что нынешний порядок, основанный на гегемонии США, уже начал уходить. Завершение конфликта на Украине, разгром марионеточного режима в Киеве станет последним аккордом, после которого мир перейдет к новому многополярному устройству.
— Министерство иностранных дел Украины призвало в Telegram не подписавший Римский статут Ашхабад арестовать Владимира Путина во время визита в Туркмению. Это они серьезно, или чтобы показать себя?
— Это чистой воды пропагандистская шумиха, напоминание о себе, к которому не стоит относиться серьезно. Важно помнить, что сейчас на Украине нет легитимной власти.
О том, как России освободить Украину от фашизма в интервью Кирилла Курбатова с Германом Садулаевым России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ.
 
РоссияИранУкраинаВладимир ПутинНикита МендковичСНГТуркменистанКитайСВОмиропорядокИнтервью
 
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