https://ukraina.ru/20241011/1058037255.html

Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов

Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов - 11.10.2024 Украина.ру

Никита Мендкович о визите Путина в Ашхабад: Переговоры в кулуарах таят много сюрпризов

Украина устроила пропагандистскую шумиху вокруг визита Владимира Путина в Туркмению, считает глава Евразийского аналитического клуба, эксперт в области международной политики Никита Мендкович.

2024-10-11T15:37

2024-10-11T15:37

2024-10-11T15:37

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Путин 11 октября прибыл с официальным визитом в столицу Туркмении. Заявлено, что президент России приехал на форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.— Никита Андреевич, Туркмения закрытая страна, которая придерживается нейтралитета во всем. В предыдущий раз Владимир Путин посещал ее в июне 2022 года для участия в Каспийском саммите. Только ли с форумом связан нынешний визит президента России в Ашхабад?— Основная цель, как официально объявляла пресс-служба президента, — встреча с новым главой Ирана, с которым у Москвы еще не было прямых переговоров. Должны обсуждаться двусторонние отношения, проблемы Ближнего Востока, Сирии и военно-техническое сотрудничество России и Ирана — учитывая заявления Масуда Пезешкиана по этому поводу. Судя по всему, пройдет сверка часов.— Почему Путин и Пезешкиан встречаются именно в Туркменистане?— Насколько я понимаю, визит Владимира Путина в Ашхабад совмещен с саммитом, в ходе которых будут присутствовать главы правительств ряда стран СНГ, в том числе Казахстана.Поэтому, я предполагаю, что в Ашхабаде состоятся сильнейшие по продолжительности и значению двусторонние встречи между представителями государств. В частности, речь может идти в том числе о так называемом газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана и о налаживании экспорта энергоресурсов на юг.— Насколько, по-вашему, велика угроза большой войны на Ближнем Востоке, в том числе с применением ядерного оружия?— Появилась информация о том, что Иран провел первые испытания ядерного оружия. Если эта информация верна, если ею располагают лица, принимающие решения в Израиле и Вашингтоне, считаю, что прямая ядерная война между Тель-Авивом и Тегераном маловероятна.Очевидно, что ядерный удар по Ирану будет достаточно болезненным, если его не удастся парировать. Но ядерный удар по Израилю, учитывая его небольшую территорию, приведет к общенациональной катастрофе. Следовательно, Тель-Авив вряд ли будет инициировать подобного уровня противостояние.Пока я вижу все признаки того, что конфликт ограничится наземной кампанией в Ливане.С одной стороны, Израиль надеется силами ЦАХАЛ решить там свои политические задачи в борьбе против Хезболлы. С другой стороны, Иран, учитывая стойкую оборону местных жителей Ливана, надеется путем прокси-войны сдерживать Израиль без перехода к каким-то масштабным боевым действиям.— Что сейчас в приоритете для России и Ирана?— Прежде всего, мы достаточно тесно сотрудничаем в военно-технических вопросах, идет совместное производство рядов видов вооружений, обмен технологиями, кооперация в сфере массового производства бюджетных беспилотников. Это показало достаточно большую эффективность в нынешней войне.Помимо этого, естественно, происходит сотрудничество в сфере транзитной торговли, потому что через Каспий и Иран Россия наладила выход своих грузов к Индийскому океану на юг, и, соответственно, это является достаточно важным направлением с точки зрения развития альтернативных маршрут с торговли.— Есть версия, что в Ашхабаде могут пройти переговоры с китайской стороной по актуальной проблематике.— Вполне возможно. Я не исключаю, что саммит в Ашхабаде будет использован для широкого круга контактов — в этом его основной смысл.Сама Туркмения сейчас является второстепенной страной с достаточно ограниченным влиянием на международную политику, но она используется как площадка для двусторонних встреч лидеров в ходе мероприятия. Форум представляет слабый интерес для государств, а переговоры в кулуарах — другое дело.— Президент России в рамках форума заявил, что новый миропорядок необратим. В чем его необратимость?— Новый миропорядок начал формироваться, даже до достижения результатов конфликта на Украине. Мы видим, что система неоколониализма США и Великобритании начинает распадаться во многих регионах — в Южной Азии, Африке, Латинской Америке. Все больше государств начинают открыто выходить из-под контроля Вашингтона, пересматривать кабальные соглашения с западными компаниями и государствами и проводить собственную суверенную политику.Я предполагаю, что нынешний порядок, основанный на гегемонии США, уже начал уходить. Завершение конфликта на Украине, разгром марионеточного режима в Киеве станет последним аккордом, после которого мир перейдет к новому многополярному устройству.— Министерство иностранных дел Украины призвало в Telegram не подписавший Римский статут Ашхабад арестовать Владимира Путина во время визита в Туркмению. Это они серьезно, или чтобы показать себя?— Это чистой воды пропагандистская шумиха, напоминание о себе, к которому не стоит относиться серьезно. Важно помнить, что сейчас на Украине нет легитимной власти.О том, как России освободить Украину от фашизма в интервью Кирилла Курбатова с Германом Садулаевым России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ.

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

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Анна Черкасова

россия, иран, украина, владимир путин, никита мендкович, снг, туркменистан, китай, сво, миропорядок, интервью