https://ukraina.ru/20241011/1058028750.html

Путин в Туркменистане, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 октября

Путин в Туркменистане, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 октября - 11.10.2024 Украина.ру

Путин в Туркменистане, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 октября

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан, МИД Украины призвал его арестовать. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-11T13:00

2024-10-11T13:00

2024-10-11T15:16

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Президент России Владимир Путин во время выступления в Ашхабаде заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений."Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты", — отметил он.По словам Путина, все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учёта мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил президент России.Путин подчеркнул, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнёрами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Именно в таком ключе Россия готовится к проведению саммита БРИКС в Казани, указал Путин. Президент России пригласил участников ашхабадского форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" на это мероприятие.Примечательно, что до этого МИД Украины потребовал у Туркменистана арестовать Путина во время его визита в Ашхабад. В сообщении украинского министерства иностранных дел указывалось, что весной 2023 года Международный уголовный суд — МУС — выдал ордер на "арест" Путина."Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина", — указывалось в заявлении МИД Украины.Примечательно, что заявление министерства иностранных дел Украины прозвучало несмотря на то, что Туркменистан не подписал Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС.Обстрелы и налётыУтром 11 октября Минобороны России сообщило об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. 4 перехвачены над территорией Ростовской области, 3 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 2 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 12 ударов.На Донецком направлении ВСУ осуществили 4 обстрела, на Горловском — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 31 единицу различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки 13 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. кассетных, по Петровскому району Донецка — 14 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону 67 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 67 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 25; Каховка — 5; Днепряны — 10; Горностаевка — 10; Каиры — 14; Райское — 3. В результате обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке погибла женщина, повреждена трансформаторная подстанция, в Днепрянах повреждены три частных дома, в Райском повреждён частный дом", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Зелёный Под, Заводовка, Песчаное, Чернянка, Волынское, Архангельская Слободка.Утром 11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёлам Красное, Лозовое, Отрадное, Репное, Соломино, Таврово, Чайки, Щетиновка, Ясные Зори выпущены 39 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 16 БПЛА. Повреждены 5 частных домовладений, 9 легковых автомобилей и 2 надворные постройки", — писал Гладков.В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское выпущено 3 БПЛА. В результате атаки дрона ранен один мирный житель. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены один автомобиль и объект торговли.В Волоконовском районе по сёлам Новое, Тишанка и хутору Старый выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 1 БПЛА. Зафиксированы повреждения одного социального объекта, на остановке общественного транспорта и на линии электропередачи."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка выпущены 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и 11 БПЛА. Без пострадавших и повреждений", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Демидовка подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 5 БПЛА. Повреждено одно административное здание.Над Прохоровским районом системой ПВО были сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.Над Старооскольским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Доброе, Муром, Ржевка выпущены 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Ранены 2 мирных жителя. Днём в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшая госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В результате третьего обстрела ранен мужчина. После оказанной медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ он отпущен домой на амбулаторное лечение. За день повреждены 27 квартир в 2 МКД, 8 частных домов, 80 автомобилей, 2 надворные постройки, административное здание, одно из помещений сельскохозяйственного предприятия и цех производственного предприятия", — писал губернатор.Также над Яковлевским городским округом системой ПВО были сбиты 2 воздушные цели. Повреждены 4 автомобиля.Позднее, в 12:40, Гладков детально рассказал об атаке украинских БПЛА на Екатериновку, Тишанку, Салтыково и Шебекино. В результате атак пострадавших не было.Губернатор Курской области Алексей Смирнов с ночи в своём телеграм-канале один раз сообщал о ракетной опасности. В области идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в энергетике Украины — в статье Павла Котова "Зеленский и его гигаватт: украинцев снова обманули".

https://ukraina.ru/20241011/1058018810.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, туркменистан, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, брикс, международный уголовный суд (мус)