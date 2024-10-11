https://ukraina.ru/20241011/1058036492.html
Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев
Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев - 11.10.2024 Украина.ру
Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев
Российский писатель, публицист, военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации с набором солдат для СВО контрактным методом и подсветил некоторые существующие проблемы, которые предстоит решить
2024-10-11T15:03
2024-10-11T15:03
2024-10-11T15:03
видео
россия
украина
кндр
киев
армия
наступление
сво
мобилизация
беспилотники
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Также он проанализировал текущую оснащённость подразделений и готовность к увеличению численности войск, а кроме того, дал оценку обстановки в зоне СВО: 00:29 – Контрактная служба в ВС РФ и существующие проблемы.03:57 – Использование бойцов не по военно-учётной специальности (ВУС).05:20 – Достаточно ли только контрактников? 06:54 – Оснащение и техника для новых солдат.12:02 – Волонтёрские поставки.19:00 – Оценка обстановки в зоне СВО.22:46 – Вероятность наступления Украины.25:19 – Отношения России и Запада. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
россия
украина
кндр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, кндр, киев, армия, наступление, сво, мобилизация, беспилотники, конфликт, донбасс, видео
Видео, Россия, Украина, КНДР, Киев, Армия, наступление, СВО, мобилизация, беспилотники, конфликт, Донбасс
Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев
Российский писатель, публицист, военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации с набором солдат для СВО контрактным методом и подсветил некоторые существующие проблемы, которые предстоит решить
Также он проанализировал текущую оснащённость подразделений и готовность к увеличению численности войск, а кроме того, дал оценку обстановки в зоне СВО:
00:29 – Контрактная служба в ВС РФ и существующие проблемы.
03:57 – Использование бойцов не по военно-учётной специальности (ВУС).
05:20 – Достаточно ли только контрактников?
06:54 – Оснащение и техника для новых солдат.
12:02 – Волонтёрские поставки.
19:00 – Оценка обстановки в зоне СВО.
22:46 – Вероятность наступления Украины.
25:19 – Отношения России и Запада.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.