https://ukraina.ru/20241011/1058036492.html

Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев

Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев - 11.10.2024 Украина.ру

Не дроны и не снаряды. Что России закупать у КНДР и какой эксперимент провести над США - Садулаев

Российский писатель, публицист, военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации с набором солдат для СВО контрактным методом и подсветил некоторые существующие проблемы, которые предстоит решить

2024-10-11T15:03

2024-10-11T15:03

2024-10-11T15:03

видео

россия

украина

кндр

киев

армия

наступление

сво

мобилизация

беспилотники

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Также он проанализировал текущую оснащённость подразделений и готовность к увеличению численности войск, а кроме того, дал оценку обстановки в зоне СВО: 00:29 – Контрактная служба в ВС РФ и существующие проблемы.03:57 – Использование бойцов не по военно-учётной специальности (ВУС).05:20 – Достаточно ли только контрактников? 06:54 – Оснащение и техника для новых солдат.12:02 – Волонтёрские поставки.19:00 – Оценка обстановки в зоне СВО.22:46 – Вероятность наступления Украины.25:19 – Отношения России и Запада. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

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кндр

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