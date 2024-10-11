Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины - 11.10.2024 Украина.ру
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Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины
Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины - 11.10.2024 Украина.ру
Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу
2024-10-11T13:25
2024-10-11T13:25
новости
украина
вооруженные силы украины
россия
владимир зеленский
минобразования
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Украинские власти обеспокоены тем, что подростки допризывного возраста стремятся покинуть Украину. Старшеклассники предпочитают уехать за границу, не дожидаясь достижения совершеннолетия.Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, - это качественное профессиональное и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.Он заверил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, якобы не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский, минобразования
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Зеленский, Минобразования

Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины

13:25 11.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Денис ВерменкоОксен Лисовой
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© commons.wikimedia.org / Денис Верменко
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу
Украинские власти обеспокоены тем, что подростки допризывного возраста стремятся покинуть Украину. Старшеклассники предпочитают уехать за границу, не дожидаясь достижения совершеннолетия.

"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами", - указал он 11 октября во время часа вопросов к правительству.

Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, - это качественное профессиональное и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.
Он заверил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, якобы не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ЗеленскийМинобразования
 
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