Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу
Украинские власти обеспокоены тем, что подростки допризывного возраста стремятся покинуть Украину. Старшеклассники предпочитают уехать за границу, не дожидаясь достижения совершеннолетия.
"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами", - указал он 11 октября во время часа вопросов к правительству.
Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, - это качественное профессиональное и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.
Он заверил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, якобы не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.