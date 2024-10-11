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Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины

Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины - 11.10.2024 Украина.ру

Старшеклассники рвутся за границу, а не в ВСУ, обеспокоен министр образования Украины

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу

2024-10-11T13:25

2024-10-11T13:25

2024-10-11T13:25

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Украинские власти обеспокоены тем, что подростки допризывного возраста стремятся покинуть Украину. Старшеклассники предпочитают уехать за границу, не дожидаясь достижения совершеннолетия.Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить, - это качественное профессиональное и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.Он заверил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, якобы не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский, минобразования