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Режиссёр Савченко и его "савченята"

Режиссёр Савченко и его "савченята" - 11.10.2024 Украина.ру

Режиссёр Савченко и его "савченята"

Игорь Савченко – режиссёр, который в первой половине 30-х годов положил начало целому жанру советского кино – лирической музыкальной кинокомедии и снял такие знаковые для СССР и Украины, совершенно не комические, фильмы, как "Богдан Хмельницкий" (1941) и "Тарас Шевченко" (1951). После войны Савченко занялся преподавательской деятельностью

2024-10-11T16:00

2024-10-11T16:00

2024-10-11T16:00

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Родился будущий режиссёр 11 октября 1906 года в Виннице. О его детстве и юношестве известно только, что в 13 лет он стал работать в передвижных театрах помощником костюмера, художником и актёром.В 1926 году Савченко поступил в режиссёрскую мастерскую Ленинградского института сценических искусств, по окончании которой с 1929 года и до 1932 года служил актёром и режиссёром Бакинского Театра рабочей молодёжи (ТРАМ). Здесь же в 1931 году он снял свою первую картину "Никита Иванович и социализм", в которой он выступил и как режиссёр, и как сценарист, и как автор пьесы "Погибла Россия", по которой и был написан сценарий. Лента, к сожалению, не сохранилась.В 1932 году Савченко назначили главным режиссёром Московского ТРАМа, где он прослужил до 1935 года. Тогда же, в 1932 году Игорь Андреевич снял свой второй фильм "Люди без рук", в котором снова выступил ещё и сценаристом. Картина в широкий прокат не вышла – решение приемной комиссии N4809 от 1932 года гласило: "представленная редакция запрещена, как редакция, которая неправильно отражает задачи политехнизации школы, дает левые установки политехнизации школы".В 1933 году Савченко стал режиссёром киностудии "Межрабпомфильм", и уже в следующем году снял свой третий фильм – "Гармонь". На этот раз режиссер и сценарист Савченко сработал в новом тогда ещё жанре музыкальная комедия. Взяв за основу поэму Александра Жарова и добавив популярные песни 20-х годов, режиссёр показал энтузиазм комсомольцев нового села. В этом фильме Савченко выступил и как актёр, исполнив роль кулацкого сына Тоскливого.В 1936 году на экраны страны вышел четвёртый фильм режиссёра "Случайная встреча", его путь на экран оказался тернистым. Сначала он назывался "Месяц май", однако Савченко при приемке ленты обвинили в формализме, и заставили переснять целый ряд эпизодов, на что потребовался целый год. После этой работы на студии "Союздетфильм" Савченко снял свой следующий фильм "Дума про казака Голоту" (1937). На этот раз режиссёр затронул тему Гражданской войны.Савченко немного заикался и, хоть и был молод, всегда ходил с тросточкой. У него был пышный чуб и огромные брови. Друзья шутили, что сначала появляются брови, а затем уже сам Савченко. Он любил говаривать:"– Во-общето в Советском Союзе умеют м-монтировать т-только т-три человека: Эзенштейн, П-пудовкин… а Роом монтировать н-е умеет, ему м-монтирует Ладыжинская.– Игорь Андреевич, а третий кто?– Н-ну и болван же ты".После работы над "Думой…" Савченко переехал в Киев на Киевскую киностудию, где уже в 1939 году вышел его фильм "Всадники".В 1941 году на экраны СССР вышел первый исторический фильм Савченко "Богдан Хмельницкий" по сценарию Александра Корнейчука. Основную часть материала сняли под Киевом в степи на высоком холме над Днепром, на котором выстроили "Сечь". Здесь же сняли большую часть батальных сцен, в которых снимались бойцы одной из располагавшихся у Киева воинских частей.С началом ВОВ Игорь Александрович эвакуировался в Ашхабад на Ашхабадскую киностудию, а позже на "Мосфильм". В августе 1944 года режиссёра назначили художественным руководителем киностудии "Союздетфильм". В эвакуации Савченко снял несколько короткометражек для боевого киножурнала и два полнометражных фильма: "Партизаны в степях Украины" (1942) и "Иван Никулин — русский матрос" (1944). Причём последний стал единственным цветным игровым полнометражным фильмом, снятым по трёхцветному методу Павла Михайловича Мершина.В 1946 году на "Мосфильме" Савченко снял картину "Старинный водевиль" по водевилю "Аз и ферт" Павла Фёдорова. Лента стала вторым в СССР цветным игровым фильмом, снятым на трофейную немецкую плёнку Agfacolor. Особый акцент в фильме был сделан на патриотизм русских людей в Отечественной войне 1812 года.В 1945 году Игорь Савченко возглавил во ВГИКе собственную режиссёрскую мастерскую. Его учениками стали такие известные в будущем режиссеры как Александр Алов и Владимир Наумов, Генрих Габай, Латиф Файзиев, Феликс Миронер, Юрий Озеров, Сергей Параджанов, Марлен Хуциев, Алексей Коренев, Юрий Закревский, Лев Иванов, Лев Данилов и другие. Владимир Наумов потом вспоминал:"На первом же занятии Савченко сформулировал свою задачу и нашу программу так: "Я не хочу делать из вас савченят, – сказал он. – Каждый должен стать самим собой. Побольше спорьте, не соглашайтесь, даже ошибайтесь, только, ради бога, размышляйте, и хотя криво, да сами".По тем же воспоминаниям Наумова учитель не любил читать лекций, а проводил занятия в форме беседы и предпочитал теории практику. Поэтому на съёмки своего следующего фильма "Третий удар" (1948) Савченко взял с собой в экспедицию весь свой курс. Там он давал студентам задания на съёмки эпизодов (всего по несколько секунд – 50-60 м. плёнки). Наивысшим балом становилось, если Игорь Александрович вставлял удавшийся эпизод в картину.Последней работой режиссёра стал фильм "Тарас Шевченко" (1951). На съемки Савченко снова взял весь свой курс. В этот раз он усложнил задачу – раздал студентам более крупные эпизоды. В результате молодые режиссеры так замучали маэстро вопросами, что на работу у того времени практически не оставалось, и тогда он загрузил учеников подсобными работами и уходом за съёмочным реквизитом.Уже закончив работу над картиной, Игорь Александрович Савченко скоропостижно скончался 14 декабря 1951 года в возрасте 44 лет.И хотя лента уже была закончена она ещё не прошла главной проверки – просмотра Сталиным. После просмотра картины Иосиф Виссарионович вызвал к себе Министра кинематографии Ивана Григорьевича Большакова и высказал ему 12 замечаний, которые необходимо было исправить. Большаков не нашёл в себе смелости сказать вождю, что режиссёр умер, и по совету Михаила Ромма и Ивана Пырьева принял решение поручить доработку фильма ассистентам и ученикам Савченко — Алову и Наумову. Ученики со своей задачей справились, и в 1951 году картина вышла на советские экраны.За неё в 1952 году Савченко посмертно удостоили Сталинской премии 1-й степени. Для режиссёра это была уже третья Сталинская премия. Ещё одну 1-й степени он получил в 1942 году за фильм "Богдан Хмельницкий" (1941) и 2-й степени в 1949-м за "Третий удар" (1948).То, что не успел реализовать Савченко, доделывали его ученики: режиссерский дуэт Алова и Наумова просуществовал 30 лет, они сняли такие знаковые для отечественного кинематографа фильмы, как "Бег" (1970), "Легенда о Тиле" (1976), "Тегеран-43". В 2007 году дочь Владимира Наумова – Наталья – сняла по сценарию отца документальный фильм "Короткая жизнь Игоря Савченко. Монолог об Учителе".Марлен Хуциев остался в памяти поколений в качестве автора киноленты "Два Фёдора" (1958). В честь учителя он назвал своего сына – Игорем. В их совместном с Феликсом Миронером фильме "Весна на Заречной улице" (1956) главный герой носит фамилию Савченко.Юрий Озеров обессмертил своё имя, сняв, самые масштабные в истории кинематографа киноэпопеи о Великой Отечественной войне "Освобождение" (1968-1971), "Солдаты свободы" (1977), "Битва за Москву" (1985), "Сталинград" (1989).Настоящим лицом советского "арт-хауса" стал Сергей Параджанов, которого считают своим режиссёром и Украина, и Армения, и Грузия. Достоянием мирового кинематографа стали его картины "Тени забытых предков" (1964), "Цвет граната" (1968), "Легенда о Сурамской крепости" (1984), "Ашик-Кериб" (1984)."Савченята" выросли и превзошли своего учителя, обессмертив его имя. Но разве это не то, о чем мечтает каждый учитель, если он, конечно, настоящий Учитель… такой, каким был выдающийся советский кинорежиссёр Игорь Андреевич Савченко.

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