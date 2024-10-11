Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра - 11.10.2024 Украина.ру
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Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра
Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра - 11.10.2024 Украина.ру
Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра
Украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщили в силовых структурах
2024-10-11T10:57
2024-10-11T10:57
новости
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
часов яр
всу
огневые позиции
вс рф
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Уточняется, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.Чуть раньше появилась информация о том, что ВС РФ в районе Часов Яра ликвидировали главу Кировоградского отделения фашистской организации "Сокол" (партии "Свобода"* Тягнибока) и по совместительству лидера ультрас бывшей кировоградской "Звезды" Алексея Назарчука с позывным "Фриц".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, всу, огневые позиции, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, ВСУ, огневые позиции, ВС РФ

Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра

10:57 11.10.2024
 
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Читать в
Украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщили в силовых структурах
Уточняется, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.
Чуть раньше появилась информация о том, что ВС РФ в районе Часов Яра ликвидировали главу Кировоградского отделения фашистской организации "Сокол" (партии "Свобода"* Тягнибока) и по совместительству лидера ультрас бывшей кировоградской "Звезды" Алексея Назарчука с позывным "Фриц".
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
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Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрВСУогневые позицииВС РФ
 
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