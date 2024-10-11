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Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра

Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра - 11.10.2024 Украина.ру

Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра

Украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщили в силовых структурах

2024-10-11T10:57

2024-10-11T10:57

2024-10-11T10:57

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Уточняется, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.Чуть раньше появилась информация о том, что ВС РФ в районе Часов Яра ликвидировали главу Кировоградского отделения фашистской организации "Сокол" (партии "Свобода"* Тягнибока) и по совместительству лидера ультрас бывшей кировоградской "Звезды" Алексея Назарчука с позывным "Фриц".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20241008/1057956275.html

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, всу, огневые позиции, вс рф