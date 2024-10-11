Стало известно, что ВСУ покидают позиции на окраине Часова Яра
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Украинские военные отходят с позиций на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщили в силовых структурах
Уточняется, что ВС РФ удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра, а те украинские военные, которые остались живы, отошли на более дальние рубежи.
Чуть раньше появилась информация о том, что ВС РФ в районе Часов Яра ликвидировали главу Кировоградского отделения фашистской организации "Сокол" (партии "Свобода"* Тягнибока) и по совместительству лидера ультрас бывшей кировоградской "Звезды" Алексея Назарчука с позывным "Фриц".
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву и Зоряное Первое. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Также на днях появлялась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск), а в Торецке наметился глубокий прорыв ВС РФ.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.